ASV valsts sekretāra vietnieks Džefrijs Pjats: "Energoresursi ir būtiska sastāvdaļa Putina agresijas stratēģijā"

Pēc sarunām ar Latvijas valdības pārstāvjiem es varu teikt, ka man šeit nav daudz darāmā, jo jūsu valdība nav jāpārliecina par šo jautājumu svarīgumu un to, cik svarīgi ir mums sistemātiski strādāt, lai novērstu nepilnības, kuras jūs pieminējāt, lai nodrošinātu, ka, pirmkārt, Putins nevar iegūt vairāk finanšu līdzekļu, lai apmaksātu šo brutālo, neizprovocēto karu pret Ukrainu, un, otrkārt, arī panākt, lai laika gaitā Krievijas ieņēmumi no enerģijas samazinās. Starptautiskās enerģētikas aģentūras prognoze ir, ka līdz 2030.gadam Krievijas kopējie ieņēmumi no enerģijas samazināsies par 50%, un daļa no mana darba ir rūpēties, lai tā tas arī notiktu.