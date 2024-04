Andris Dambis: Latvijā e-auto joma var pieaugt pat straujāk nekā pasaulē

“Šobrīd Rīgā ir tikai 300 publiskās uzlādes vietas, bet jau līdz 2030. gadam to skaits varētu desmitkāršoties, bet 2035. gadā sasniegt 10 000,” nākotnes plānus iezīmēja O. Pulks. Piemēram, daļu līdzfinansējuma par dzīvojamo ēku atjaunošanu varētu novirzīt uzlādes punktu izveidei, bet par to jāvienojas ēku iedzīvotājiem. Savukārt kā atbalsts no RD puses plānota publiska zemes gabalu izsole pie ielām esošās teritorijās – katru gadu iecerēts izsolīt vismaz 30 šādus zemes gabalus.