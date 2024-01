NILS SAKSS KONSTANTINOVS/X

"Bīstami gan pašiem, gan apkārtējiem!" Soctīklos apspriež tīņu braukšanu ar mopēdauto

Sociālā medija "X" lietotājs, pusaudžu psihoterapeits Nils Sakss Konstantinovs pamanījis tirdzniecības centrā novietotu mopēdauto, uz kura norādīts "brauc no 14 gadiem".“Šis ir reāli? Tīņi var ar tādiem braukt pa ceļu?” viņš pauž. Zem ieraksta izvērtās diskusija par to, cik droši ir pārvietoties ar šo transportlīdzekli, kuru ir atļauts vadīt no 14 gadu vecuma.