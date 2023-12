LVM – uzņēmums, kurā viss ir iespējams

Abas strādā Kurzemes reģionā, un ikdienā viņu darbs ir diezgan cieši saistīts. Kā vienai, tā otrai ir darīšana ar ceļiem un kokmateriālu pārvadāšanu pa tiem – Zane Baltaiskalna pieskata, lai ceļi vienmēr būtu kārtībā, bet Marta Rizena koordinē kokvedēju kustību.

Ceļi un kokvedēji

“Infrastruktūras speciālists ir tāds kā universālais kareivis, kura darbs ir saistīts ar ceļiem. Vispirms tā ir ikdienas uzturēšana: klātnes kopšana, greiderēšana, sniega tīrīšana, atvašu un zāles pļaušana, dažādi remontdarbi. Mēs esam tie, kuri visus šos darbus plāno konkrētajā teritorijā, uzdod izpildītājam, kontrolē un pieņem darbu. Otra sadaļa ir jaunu ceļu būvniecība, kur jau no projektēšanas visu procesu vadām mēs. Un vēl ir arī meža meliorācijas sistēmu atjaunošana. Darbs ir ļoti daudzveidīgs, un tajā nav rutīnas. Katra diena var būt citāda – vienā varu braukt vienatnē uz mežu, nākamajā tikties būvniekiem, bet trešajā uzvilkt kleitu un doties uz biroju darīt papīru darbus,” par savu darbu stāsta Zane Baltaiskalna.

Meža infrastruktūras vecākā speciāliste Zane Baltaiskalna. (Foto: Latvijas valsts meži)

Ja Zanei kā infrastruktūras speciālistei diezgan daudz laika nākas pavadīt ārpus ofisa, tad Marta Rizena, kuras pārziņā ir 16 kokvedēju uzraudzīšana, savu darba dienu pavada pie datora, risinot visdažādākās ar transportu saistītās problēmas. “Loģistikas speciālisti uz mežu īsti netiek, mūsu diena paiet ofisā. Var teikt, ka kolēģe Zane ir manas acis mežā, jo mēs bieži sazvanāmies un konsultējamies, kur kokvedējiem braukt un kā labāk braukt. Ja kaut kas notiek, tad zvanu Zanei un lūdzu aizskriet apskatīties, kas par lietu. Bet pati sēžu pie datora un kontrolēju, kas notiek ar mūsu pakalpojuma sniedzējiem – kokvedējiem. Ja ir kādas problēmas, viņi zvana man, piemēram, pēc liela puteņa nav iztīrīts ceļš vai arī mašīna ir ieslīdējusi grāvī. Tad zvanu Zanei un prasu, vai viņai nav zināms, kāds traktors, kas varētu izvilkt.”

Loģistikas speciāliste Marta Rizena. (Foto: Latvijas valsts meži)

Zane papildina Martas teikto: “Un, kad sāksies atkusnis un šķīdonis, tad vienā brīdī es būšu tas meža ceļu boss, kas pateiks – tagad mēs satiksmi uz laiku slēdzam ciet! Jo infrastruktūras speciālista uzdevums ir saprast, kad nepieciešams satiksmi apturēt, lai nesabojātu ceļu.”

Loģistikas speciālisti seko līdzi ne tikai kokvedēju darbam, bet arī klientu līgumu izpildei. Apkures sezonas sākumā īpašu uzmanību nākas pievērst privātpersonu apgādei ar malku, jo ar to nodarbojas tikai daži īpaši apmācīti kokvedēju vadītāji, tāpēc šīs piegādes jāplāno ļoti rūpīgi, lai tiktu izpildītas laikus. Ļoti būtiska prasme ir komunikācijas spējas, jo jāprot panākt, lai visi kādā uzdevumā iesaistītie būtu par visu laikus informēti.

Ielēkt pilnā gaitā braucošā vilcienā

Zane LVM strādā kopš 2018. gada 2. janvāra. Pati atzīst, ka viņas stāsts par nokļūšanu LVM ir diezgan savdabīgs, jo pēc 12. klases absolvēšanas bijušas divas iespējamās izvēles, kas nekādi nav savstarpēji saistītas, proti, medicīna vai meži. “Varu teikt lielu paldies savam brālim, jo viņš jau divus gadus tobrīd bija nomācījies mežiniekos. Viņš pateica – kāda vēl medicīna, tev jāiet uz mežiem! Un tā es aizgāju studēt uz mežiniekiem. Studiju laikā biju praksē LVM, un jau tad man likās, ka šis ir uzņēmums, kurā es gribētu strādāt. Tiesa, uzreiz pēc studiju beigām vēl nesāku darbu LVM, vispirms kādu laiku pastrādāju Meža konsultāciju pakalpojumu centrā ar privātajiem mežu īpašniekiem. Taču sapratu, ka tas nepavisam nav mans lauciņš, tādēļ aizgāju no darba, pat nezinot, ko tālāk darīšu. Un tad nepilna mēneša laikā uzradās šī vakance LVM, gan tikai uz gadu, aizvietojot bērna kopšanas atvaļinājumā esošu kolēģi. Tik un tā nolēmu pamēģināt. Darba intervijā uzreiz gan atzinos, ka pēc izglītības esmu mežu inženiere un no ceļu būvniecības neko nesaprotu, taču ātri mācos. Paldies kolēģiem, kuri nekad neliedza padomu, jo sākt strādāt infrastruktūras jomā – tas ir kā ielēkt pilnā gaitā braucošā vilcienā, jo tur viss jau pilnā sparā notiek un nav laika lēni un nesteidzīgi padomāt.” Kad pirmais gads gājis uz beigām, Zane saņēmusi piedāvājumu turpināt darbu, jo struktūrā parādījusies jauna štata vieta. Protams, viņa to ar prieku pieņēmusi. “Šī patiešām ir mana īstā vieta, jo vismaz šobrīd es sevi neredzu citā amatā.”

Martai atšķirībā no Zanes braucošā vilcienā nav bijis jālec, arī studējusi viņa ir tieši to, ar ko tagad nodarbojas, – loģistiku. Pēc augstskolas beigšanas viņa gan aizgājusi strādāt par muitas deklaranti un šajā virzienā darbojusies līdz brīdim, kad Ukrainas kara dēļ stājās spēkā ekonomiskās sankcijas pret Krieviju. “Tad sapratu, ka darba man kļūst arvien mazāk un jāsāk domāt par citas darbavietas meklēšanu. Parādījās vakance LVM – tiesa, arī tikai uz gadu –, un es pieteicos. Nu jau šis pirmais gads iet uz beigām, taču manu līgumu pagarināja. Tas ir patiešām patīkami, ka tavu darbu novērtē un dod iespēju strādāt tālāk.”

Vērtības: stabilitāte, kolēģi un izaugsmes iespējas

Kas ir tās lietas, kas Zanei un Martai LVM visvairāk patīk? “Noteikti stabilitāte. Jo privātais sektors šajā ziņā ir stipri “interesants” – tur, piemēram, var gadīties, ka noteiktajā datumā tu algu tomēr nesaņem. Man kā divu bērnu mammai svarīgi ir arī tas, ka uzņēmums ir ģimenēm draudzīgs un piedāvā elastīgu darba laiku. Neviens tevi nebārs, ja kaut kur izskriesi uz stundu, jo vari to vēlāk atstrādāt,” saka Zane.

Marta papildina viņas teikto: “Un vēl kolēģi ir liela vērtība – mēs cits citam palīdzam, cik nu vien varam. Piemēram, reizēm ar padomu mums var palīdzēt mūsu sadarbības partneri – kokvedēju vadītāji, jo viņu pieredze meža darbos ir milzīga un viņu ieteikumi palīdz visam loģistikas procesam. Tas ir tiešām lieliski, ja tev ir atbalstoši kolēģi! Kad sāku strādāt, man uzreiz arī pateica, ka uzņēmumā ir plašas iespējas izaugsmei un nevajag apstāties. Ja parādās kāda jauna vakance un iespēja, lai sūtu savu CV. Te tiešām viss ir paša rokās un viss ir iespējams.”

