FOTO: "Nespēju tam noticēt!" veikals "Mego" iepriecina rīdzinieci ar pilnīgi jaunu auto

Kā ierasts “Mego lielā loterija” norit divreiz gadā, dodot iespēju veikalu tīkla klientiem tikt pie iespaidīgām balvām.

Vislaimīgākā loze decembrī tikusi Maijai Adamovai, kura 13. decembrī pēc svinīgās balvas pasniegšanas ceremonijas no oficiālā “Škoda” pārstāvja “Green Motors” mājās devās ar jauna “Škoda” pilsētas krosovera “Kamiq” atslēgām.

“Veikalā pamanīju reklāmu un iegāju azartā! Tā kā vienmēr tur iepērkos, domāju – kādēļ nepiedalīties? Iepriekš nekad neesmu neko laimējusi, nebija pat īsti ticības, ka tas ir iespējams!” priekos dalās Maija.

“Saņemot zvanu, sākumā domāju, ka mani izjoko!” viņa smēja. Taču klātienē, savās rokās saņemot automašīnas atslēgas, sievietes seju rotāja smaids.

Cerēja tikt pie jauna putekļusūcēja, bet...

Kas interesanti - reģistrējoties loterijai, viņa cerējusi labākajā gadījumā tikt pie jauna putekļusūcēja, bet – fortūnai bijuši lielāki plāni, un Maijai nu ir Latvijas ceļiem īpaši piemērots, jauns spēkrats.

“Green Motors” mārketinga vadītāja Ieva Siugale norāda, ka ar veikalu tīklu “Mego” auto dīleris veiksmīgi sadarbojas jau vairākus gadus. Šis ir sestais spēkrats, kurš nonācis pie kāda no laimīgajiem pircējiem, kuri reģistrējušies “Mego lielajai loterijai”. Trīs no automobiļiem laimēti Rīgā.

“Mego” mārketinga vadītājs Aleksandrs Afanasjevs norāda, ka šī ir jau 15. lielā loterija. Maija pie lielās balvas tikusi, pateicoties divām nopirktām precēm – “Cido” ledus tējai un “Baltais” jogurtam. Maija loterijā reģistrēja vairāk nekā 60 čekus.

“Iepriecināt kādu šādā veidā – tas ir forši!” piebilst Aleksandrs, norādot, ka ir allaž patīkami klātienē vērot, kā cilvēks atplaukst, saprotot, ka spīdīgā, jaunā automašīna nu patiesi ir viņa īpašums.

Rudenī notikusī loterija, salīdzinot ar iepriekšējo gadu, piesaistījusi par 30% vairāk dalībnieku, kuru skaits pieaug ik gadu. Aktīvākie šoreiz bijuši rīdzinieki, pārstāvot 35% no visiem loterijas dalībniekiem. Aktīvi bijuši arī pircēji Daugavpilī, Ventspilī un Jelgavā.

Balvu fonds - virs 30 000 eiro

Bez automašīnas “Mego” loterijā laimēti arī desmit putekļusūcēji no “Evelatus”, 50 dāvanu kartes 50 eiro vērtībā no “Mēness aptieka”, 50 dāvanu kartes 100 eiro vērtībā no “Lieliska dāvana” un 100 dāvanu kartes 50 eiro vērtībā no “Mego”.

Lai piedalītos šajā loterijā pircējam “Mego” veikalā jānopērk divas preces no zīmoliem, kuri ir pārstāvēti loterijā, un jāreģistrē čeks. Kopējais balvu fonds – vairāk nekā 30 000 eiro. Vairāk informācijas iespējams iegūt tīmekļa vietnē Megoloterija.lv.

Arī nākamgad – veikalu tīkla “Mego” 25 gadu jubilejas gadā – plānots tikpat iespaidīgā veidā pārsteigt lojālos klientus.

Šī gada noslēgums “Mego” ir saspringts un aktīvs laiks, jo Jelgavā 19. decembrī tiks atklāts pēc platības lielākais tīkla veikals. Maijai uz turieni būs iespēja aizceļot ar jauno “Škoda” spēkratu!

Raksts tapis sadarbībā ar "Mego".