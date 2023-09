Daudzu iecienītas vietas, kuras populāri seriāli padarījuši par īstu tūristu magnētu

Seriālu faniem ir vilinājums arī dzīvē skatīt vietas, kur notika iemīļotā seriāla filmēšana un pabūt tur, kur "dzīvojuši" seriāla varoņi.

Kura gan kulta seriāla "Sekss un lielpilsēta" fane, būdama Ņujorkā, nebija aizgājusi nofotografēties pie Kerijas Bredšovas Manhetenas dzīvokļa kāpnēm? Īstenībā dzīvokļa ārskati tika filmēti dažādās vietās un seriāla fani var nopirkt tūri un izstaigāt visas!

Pēdējo gadu superhits "Emilija Parīzē" ir veicinājis tūristu interesi ne tikai par pašu Francijas galvaspilsētu, bet arī par tās atsevišķām vietām, piemēram, Latīņu kvartālu. Seriāla pielūdzējas gatavas lidot pat no Āzijas, lai paēstu kruasānus galvenās varones iemīļotajā kafejnīcā "Boulangerie Moderne".

Jāpiebilst, ka ne visi vietēji iedzīvotāji ir priecīgi par Emilijas Kūperes fanu pieplūdumu un uz blakus mājas sienas vienā brīdī parādījās uzraksts "Emily not welcome" ("Emilijas (fani) nav gaidīti").

Arī Latvijā pēdējos gados filmēti vairāki ārzemju seriāli, piemēram, Austrijas "Sisī". Iespējams, ekrānā redzētais arī kādam liks braukt skatīt filmēšanas vietas – Melngalvju namu vai Nurmuižas pili. Jāpiebilst, ka daļa seriāla filmēta kaimiņos, Lietuvā.

Tikmēr pasaules tūrisma industrija joprojām mēģina atgūties pēc pandēmijas, tāpēc katra seriāla fana atvestie eiro vai dolāri silda valstu ekonomiku un rada darbavietas vietējiem iedzīvotājiem. Lai atgādinātu par tūrisma nozares nozīmi, kopš 1980. gada 27. septembrī tiek atzīmēta Pasaules Tūrisma diena.

Kanāli FOX un "Fox Life" sveic Pasaules Tūrisma dienā un aicina iepazīties ar vietām, kur tika filmēti populāri seriāli!

"Čikāga liesmās": depo, kas "pievelk" fanus

Seriāla "Čikāga liesmās" veidotāji cenšas, lai viss izskatītos pēc iespējas reālistiskāk, tāpēc filmēšana notiek īstā Čikāgas ugunsdzēsēju depo un aktieru fonā bieži redzami arī reāli glābēji. Jāpiebilst, ka šis depo kļuvis par vienu no Čikāgas iecienītākajām tūristu apskates objektiem.

Taču, neskatoties uz pastiprinātu televīzijas skatītāju interesi, glābēji turpina savu ierasto darbu un dodas uz izsaukumiem. Kad viņiem ir brīvāks laiks, viņi neatsaka kādam "selfijam", autogrāfam vai pat nelielai tūrei pa depo telpām.

Patiesi, daudzi seriāla fani, kas devušies apskatīt depo, vēlāk internetā ar sajūsmu rakstījuši, ka viņiem ir bijusi iespēja ieiet tajā iekšā. Dažiem ir paveicies arī tiktāl, ka viņi varēja iepazīties ar īstiem ugunsdzēsējiem, kurus viņi ir redzējuši "Čikāga liesmās" epizodēs. Ugunsdzēsēji ir pieraduši pie lielās intereses un labprāt stāsta seriāla faniem gan par savu darbavietu, gan par filmēšanas.

"Grejas anatomijas" filmēšanas vietas Sietlā

Viens no pasaulē populārākajam medicīnas seriāliem "Grejas anatomija", kura 19. sezona svētdienās skatāma kanālā "Fox Life", tiek filmēts jau teju 20 gadus. Neskatoties uz to, ka seriāla darbība notiek Sietlā, galvenokārt epizodes tiek filmētas Losandželosas studijā. Tur tika uzbūvētas iekštelpas, kur norisinās Mereditas Grejas un pārējo varoņu dzīves notikumi. Taču ne visu var nofilmēt studijas dekorācijās.

Par apbēdinājumu seriāla faniem, "Džo" bārs, kur Meredita iepazinās ar Dereku, neeksistē. Taču Sietlā ir vairākas vietas, kas liks straujāk pukstēt katra "Grejas anatomijas" fana sirdij.

Piemēram, seriāla fani var sameklēt māju, kur "dzīvoja" Meredita un ik pa laikam atbrauca filmēties Elena Pompeo. Tā patiešām atrodas vienā no Sietlas apkaimēm, ko dēvē par "Queen Anne", un "Grejas mājas" precīza adrese ir 303 Comstock Street.

Arī "Grejas anatomijas" slavenāko ēku – Sietlas "Grace" slimnīcu – filmēja galvenokārt paviljonos, taču ārskatiem izmantoja īstas medicīnas iestādes kadrus. Tā saucas "Harborview Medical Center", savukārt ainas, kad helikopters ar pacientu nolaižas uz slimnīcas jumta, filmēja uz "Komo plaza" tirdzniecības centra jumta.

Interesanti, ka cita populārā mediķu seriāla – "Rezidents" – slimnīcas ēkas ārskatu un arī dažu iekšskatu filmēšanai patiesībā izmantoja Atlantas mākslas muzeja ēku. Starp citu, šī ēka ir "atveidojusi" slimnīcu arī citos seriālos un mākslas filmās. Piemēram, muzejs bija izmantots arī 1986. gada filmā "Manhunter".

"Staigājošiem miroņiem" ir sava galvaspilsēta

Jau pati pirmā grāvēja "Staigājošie miroņi" sērija saņēma daudzu kritiķu uzslavas un 2010. gadā kļuva par skatītāko jauna seriāla pirmo sēriju ASV televīzijā - to noskatījās 5,3 miljoni skatītāju. Kulta seriālā notikumi risinās izdomātājās pilsētās Vudberijā un Aleksandrijā, kas tika filmēta Amerikas Savienoto Valstu Džordžijas štatā netālu no Senoijas (Senoia) pilsētas.

Jāpiebilst, ka tieši Senoija, kas atrodas apmēram 60 kilometru attālumā no Džordžijas štata galvaspilsētas Atlantas, seriāla fanu vidū ir iemantojusi slavu kā "Walking Dead capital of the world" jeb "Staigājošo miroņu pasaules galvaspilsēta". Tur var apskatīt Heršela fermu, cietumu, aptieku, bāru un citas seriālā redzētas vietas.

Seriāls ir tik populārs, ka ir izveidota nevis viens, bet pat trīs dažādi maršruti pa filmēšanas vietām. Izvēloties vienu no tiem, var arī pārbaudīt savas zināšanas par "Staigājošo miroņu" pasauli, atbildot uz gida jautājumiem. Trīs stundu garā pastaiga izmaksās ap 160 ASV dolāriem un tās ilgums ir ap trīs stundām.

"Kāsla metodes" dekorācijas: gluži, kā īstā Ņujorka

"Fox Life' seriāla "Kāsla metode", kurš stāsta par atraktīvu detektīvi Keitu Beketu un šarmanto rakstnieku Riku Kāslu, darbība risinājās Ņujorkā. Taču visi seriāla notikumi tika filmēti saulainajā Kalifornijas štatā.

Proti, iekšskati galvenokārt uzņemti "Raleigh" studijā Losandželosā. Savukārt, kad ekrānā vajadzēja paradīt Ņujorkas ielas, aktieri un filmēšanas grupa devās uz "Paramount" studiju turpat netālu. Jāpiebilst, ka tūristi var apmeklēt "Kāsla metodes" un citu šajā studijā uzņemto filmu un seriālu uzņemšanas vietas un pastaigāties pa "Ņujorkas" un citu Amerikas pilsētu ielām, kas parādās kadrā.

"Kāsla metodē" redzamas ainas tādās ikoniskās vietās, kā, piemēram, Ņujorkas Centrālais parks, arī tika filmētas Losandželosā. Savukārt Kāsla "Hemptonas brīvdienu māja" patiesībā atrodas Kalifornijā, Malibu. Taču seriālā redzama ēka, kur "atrodas" Kāsla dzīvoklis, patiešām eksistē un atrodas Ņujorkā, Brūmstrītas un Krosbija ielu krustojumā.

Jāpiebilst, ka cita populāra "Fox Life" seriāla, – "Ģēnijs uzvalkā", – veidotāji izmaksu dēļ filmēšanu pārcēla nevis uz Kaliforniju vai kādu citu ASV štatu, bet uz citu valsti! Proti, teju viss, kas ekrānā redzams un notiek Ņujorkā, patiesībā bija uzņemts Toronto, Kanādā. Uz Kanādu pārcēlās arī seriālā filmēšanas komanda un aktieri, tai skaitā nu jau britu prinča Harija sieva Megana Mārkla, kas atveidoja jurista palīdzi Reičelu Zeinu.