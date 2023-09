Auto ziņas: četri gadi un 130 000 km ar elektrisko "Hyundai Kona"

Sākotnējais plāns pārejai uz elektromobilitāti uzņēmumam gan bijis elektriskais "Nissan NV200". Dažādu iemeslu dēļ nodoms nav īstenojies, un Jānis brauc ar elektrisko "Konu". Vasarā Jānis regulāri kursē starp Rīgu un Saldu, kas nav gluži 35 km dienā. 80% uzlādes pietiek 400 km, ar pilnu uzlādi vasarā 530 km. Tālāki braucieni gan esot īpaši jāplāno. Bagāžnieka dziļumos vienmēr līdzi brauc sadzīves uzlādes iekārta. Parasti gan talkā nāk "Wallbox". Tur "Kona Electric" uzlādējas 8 stundā. Pat par spīti sākotnējiem ieguldījumiem kombinācijā ar saules paneļiem braukšana ar elektromobili iznākot ļoti ekonomiska.

Var pieņemt, ka "Hyundai Kona" vēl nobrauks daudzus desmitus tūkstošus kilometru, radikāli nezaudējot sniedzamību. (Foto: Ekrānuzņēmums)

Vidējais patēriņš ir 14 līdz 18 kWh uz 100 km. Vēl ekonomiskāka ir automašīnas uzturēšana, respektīvi, tehniskā apkope. "Pa šiem gadiem viņš braucis uz regulārajām apkopēm. Ir viens bijis maziņš negadījums ar KASKO, un priekšā stabilizatorta atsaites maiņa, saka "Skandi Motors" servisa speciālists Mārtiņš Vilkājs. Kā zināms, elektromobiļi ir daudz smagāki par līdzīga izmēra degvielas automašīnām, un tiem nepieciešama atbilstoša balstiekārta. Aptuveni 30 - 40% Jāņa veikto maršrutu aizņem zemesceļi, un tie, kā zināms, mēdz būt ļoti dažādi. Viens uzlabojums Konai tomēr bijis nepieciešams: papildus apakšas aizsargs. Četru gadu laikā Jānis Konai nav mainījis bremžu uzlikas. Bet kā tad ar atlikušo baterijas mūžu? Gaitas baterijas degradācija ir lielākais lietotu elektromobiļu bieds, jo pagaidām trūkst plašas statistikas par to, cik ātri un cik daudz gaitas baterijas zaudē sākotnējo ietilpību. Konkrētai mašīnai degradācija nav bijusi vērā ņemama. Paradoksālā kārtā nemīlīgais Baltijas valstu klimats ir vēlīgāks elektroauto bateriju veselībai, jo pie mums nav ilgstoši ekstrēmi karsts vai ļoti auksts. Lielu karstumu elektroauto baterija pacieš daudz sliktāk nekā lielu aukstumu. Tāpēc lietoti elektromobiļi no Dienvideiropas pirms pirkšanas obligāti jāpārbauda. Pēc pieredzes, elektromobiļiem, kas ir ievesti no Dienvideiropas, baterijas degradācija ir lielāka nekā lietotām automašīnām Baltijā. Pieļaujamais baterijas degradācijas līmenis ir 70 - 75%. Sniedzamība gan būs tikai par trešdaļu mazāka, taču turpmāk tā saruks arvien straujāk. Baterijas degradāciju iespējams aizkavēt biežāk izmantojot lēno jeb maiņstrāvas uzlādi. Tāpat ieteicams izvēlēties elektromobiļus, kam baterija dzesējama un apsildāma ar šķidrumu. Tātad varam pieņemt, ka Jāņa Kaudzes "Hyundai Kona" vēl nobrauks daudzus desmitus tūkstošus kilometru, radikāli nezaudējot sniedzamību. Protams, vienmēr jau gribētos vairāk. "Gribētos lai varētu 1000 - 1300 km, bet tas jau tāds sapnis vasaras naktī," tā J. Kaudze.