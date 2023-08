Bērnu slimnīcas mediķi: situācija ar drošību uz ielas ar katru gadu pasliktinās

Tāpēc VAS “Ceļu satiksmes drošības direkcija” (CSDD), Bērnu klīniskā universitātes slimnīca un Valsts policija šodien uzsāk jaunu satiksmes drošības kampaņu “Tava priekšzīme – svarīgākā ceļazīme”, kuras mērķis ir veidot pieaugušo, sevišķi vecāku, izpratni par viņu priekšzīmīgas rīcības ceļu satiksmē nozīmi, veidojot drošus bērnu paradumus uz ceļa. CSDD dati liecina, ka šī gada pirmajos sešos mēnešos ceļu satiksmes negadījumos bērni visbiežāk cietuši kā transportlīdzekļu pasažieri. Proti, kā pasažieri cietuši 127 bērni, savukārt kā gājēji cietuši 78 bērni. Tikmēr ceļu satiksmes negadījumu veidi, kuros iekļuvuši bērni, atšķiras – visbiežāk, 112 gadījumos fiksētas sadursmes, uzbraukšana gājējam notikusi 83 gadījumos, bet uzbraukšana velosipēdistam – 38 gadījumos.

Bērnu slimnīcas mediķi norāda, ka, neraugoties uz centieniem dažādos veidos uzrunāt sabiedrību par drošību uz ielas un mājās, situācija ar katru gadu tikai pasliktinās Ik gadu palielinās to bērnu skaits, kas ceļu satiksmes negadījumos gūto traumu dēļ nonāk Bērnu slimnīcā. No šī gada sākuma līdz 20. jūlijam ceļu satiksmes negadījumos cietuši un Bērnu slimnīcā nonākuši 149 bērni.

Pagājušajā gadā jūlija beigās šis skaitlis bija mazāks – 116. Tāpat pieaug bērnu skaits, kas guvuši traumas, pārvietojoties ar dažādiem mikromobilitātes rīkiem, bet šīs situācijas nav ceļu satiksmes negadījumi – lielākoties tie ir kritieni. “Visvairāk traumu tiek gūtas, braucot ar velosipēdiem – līdz šī gada jūlija beigām, salīdzinot ar tādu pašu laika periodu pērn, bērnu skaits, kuri atzinuši, ka trauma gūta, krītot no velosipēda, ir audzis par 25%. Daudz traumu tiek gūtas, krītot no elektroskrejriteņiem, un no gada sākuma līdz šī gada 20. jūlijam 54 bērni, kas nonākuši Bērnu slimnīcā, atzinuši, ka trauma gūta, saistībā ar to izmantošanu – gan krītot no braucamā, gan ciešot situācijās, kad kāds cits uzbrauc virsū. Pagājušajā gadā jūlija beigās saistībā ar elektroskrejriteņiem traumas guvuši bija 42 bērni.

Taču skaitļi parāda tikai tendenci, mūs satrauc ikkatra bērna drošība un veselība, jo pēc kritiena var būt sekas gan uz visu vasaru – tā ir sabojāta –, gan smagākos gadījumos – uz visu mūžu. Tāpēc ir kritiski svarīgi veicināt sabiedrības izpratni par traumām un to sekām, kas iestājas, ja netiek ievēroti drošības pamatprincipi satiksmē,” stāsta Bērnu slimnīcas virsārste Renāte Snipe.

Satiksmes ministrs Jānis Vitenbergs norādīja: “Bērnu un pusaudžu traumas, kas gūtas, piemēram, vadot skrejriteni vai neapdomīgi braucot ar velosipēdu, lielā daļā gadījumu būtu bijis iespējams novērst, ja vien būtu atbilstoši noteikumi, kontrole, pienācīga attieksme no pašiem transportlīdzekļu lietotājiem un lielāka līdzatbildība no viņu vecākiem. Jāpiemin, ka šobrīd finiša taisnē ir grozījumi Ceļu satiksmes noteikumos, tāpat Saeima ir apstiprinājusi grozījumus Ceļu satiksmes likumā, kas paredzēs vairākas izmaiņas attiecībā uz elektroskrejriteņiem, piemēram, palielinātus sodus par pārkāpumiem, obligātu ķiveres nepieciešamību un jebkāda transporta vadīšanas tiesības, lai brauktu ar šo transportlīdzekli.”

Raugoties uz situāciju ceļu satiksmē, CSDD valdes priekšsēdētājs Aivars Aksenoks skaidro: “Būtiski uzsvērt, ka droša pārvietošanās uz ceļa ir saistīta ne tikai ar satiksmes noteikumu ievērošanu, bet arī ar atbilstošu drošības līdzekļu lietošanu, piemēram, ķiveres lietošanu, bērnu sēdeklīšu izmantošanu u.tml. Diemžēl ķiveru neizmantošana, pārvietojoties ar mikromobilitātes līdzekļiem, tostarp velosipēdiem, balansa riteņiem u.tml., ir vēl viena satraucoša tendence. CSDD dati rāda, ka aizsargķiveres lieto maza daļa no visiem velobraucējiem, un teju 70% gadījumu bērni ķiveres neizmanto. Savukārt, pārvietojoties ar elektroskrejriteni, ķiveri kopumā izmanto tikai 7,4% vadītāju.

Tāpat, viens no pirmajiem brīžiem, kad bērnam sāk veidoties izpratne par drošību ceļu satiksmē, ir pārvietošanās automašīnā. Taču dati rāda, ka gandrīz 40% autovadītāju bērnu sēdeklīšus un paliktņus neizmanto.” Līdzīgu situāciju apstiprina Valsts policijas dati, proti, līdz šī gada jūnijam ceļu satiksmes negadījumu skaits, kuros iesaistīti bērni līdz 18 gadiem, salīdzinot ar identisku periodu pērn, ir audzis par 18%.

Turpina Andis Rinkevics, Valsts policijas Prevencijas vadības nodaļas priekšnieks: “Mūsu pieredze liecina, ka, augot satiksmes intensitātei, īpaši vasarā, kad ceļus vairāk piepilda mikromobilitātes līdzekļi, kāpj arī ceļu satiksmes negadījumu skaits. Tas īpaši novērojams aizvadītajos gados, kad par populāriem pārvietošanās līdzekļiem ir kļuvuši elektroskrejriteņi. Piemēram, ceļu satiksmes negadījumu skaits, kas notikuši, pārvietojoties ar elektroskrejriteni, un kuros iesaistīti bērni vecumā līdz 18 gadiem, šogad laikā līdz jūnijam, salīdzinot ar pērno gadu, palielinājies par 62%. Turklāt liela daļa bērnu elektroskrejriteņus izmanto neatļautā vecumā līdz 14 gadiem.“

Kā norāda A. Aksenoks, piemērs jeb priekšzīme, kādu pieaugušie, īpaši vecāki, demonstrē ilgtermiņā, viņu pašu attieksme attiecībā uz satiksmes drošības un savstarpējās cieņas jautājumiem, neizbēgami atsaucas arī uz bērniem un jauniešiem un viņu izpratni par drošību ceļu satiksmē. Viņš papildina, ka, ņemot vērā ceļu satiksmes negadījumu, kuros cieš bērni, specifiku, kampaņa vērsīs uzmanību uz 3 būtiskām, ar ceļu satiksmes drošību saistītām situācijām, aicinot vecākus lietot bērna vecumposmam atbilstošu autosēdeklīti līdz viņš sasniedz 150 cm augumu, bērnu vienmēr tajā piesprādzējot; aicinot ievērot, ka bērniem līdz 12 gadiem, pārvietojoties ar mikromobilitātes līdzekļiem, ķivere jālieto obligāti, un tā ir ieteicama ikvienam velobraucējam; aicinot izglītot bērnus, ka līdz 14 gadu vecumam ar elektroskrejriteni nedrīkst braukt, un tas ir transportlīdzeklis 1 personai. Uzsākot kampaņu tiek arī ceļojošā ekspozīcija “Priekšzīmes aleja”, kas tapusi sadarbībā ar “IF Apdrošināšana” un kura informēs pieaugušos par priekšzīmīgas rīcības ceļu satiksmē nozīmi, veidojot drošus bērnu paradumus uz ceļa. No 3.augusta līdz 17. augustam tā atradīsies Rīgā, Centra sporta kvartāla rotaļu laukumā, K. Barona ielā 116."