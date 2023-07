Katrs ceturtais darbinieks pasaulē meklē jaunu darbavietu

Katrs ceturtais jeb 26% respondentu norāda, ka nākamajos 12 mēnešos plāno mainīt darbu, kas ir pieaugums no 19% pērn. To aptaujāto darbinieku vidū, kuri minēja, ka noteikti plāno mainīt darbu, ir gan darbinieki, kas jūtas pārstrādājušies (44%), gan darbinieki, kuriem ekonomisko procesu ietekmē kļuvis grūti nomaksāt ikmēneša rēķinus (38%).

Būtiskas bažas darbiniekiem rada arī organizācijas kultūras jautājumi, tostarp uzņēmuma mērķi un iekļaujoša darba vide.

Nodarbinātie, kuri plāno pārmaiņas savā profesionālajā karjerā, ir pesimistiskāk noskaņoti par tiem, kuri šobrīd izmaiņas neplāno, proti no respondentiem, kuri atklāj, ka plāno mainīt darbu, mazāk nekā puse jeb 47% norāda, ka darbs viņiem sniedz gandarījumu, salīdzinot ar 57% aptaujāto, kuri neplāno mainīt darbavietu, un ir skeptiskāki par savu spēju demonstrēšanu darba vietā - 51% pret 59%.

Darbinieki visā pasaulē arvien biežāk izjūt naudas trūkumu, jo ekonomiskā situācija un inflācijas radītie izaicinājumi turpina ietekmēt viņu labklājību. To darbinieku īpatsvars, kuri norāda, ka viņiem mēneša beigās pāri paliek naudas līdzekļi, ir sarucis līdz 38%, kas ir kritums no 47% pērn.

Katrs piektais aptaujātais darbinieks jeb 21% šobrīd strādā vairākās darbavietās, un 69% to dara, jo viņiem nepieciešami papildu ienākumi. Vairākos darbos strādājošo darbinieku īpatsvars ir lielāks Z paaudzes (30%) un mazākumtautību (28%) vidū. Esošās situācijas ietekmē aug arī darba samaksas prasības - to darbinieku īpatsvars, kuri plāno darba devējam prasīt lielāku atalgojumu, salīdzinot ar aizvadītā gada aptaujas rezultātiem ir pieaudzis no 35% līdz 42%.

Darba ņēmējiem, kuri izjūt finansiālas grūtības, ir mazāk iespēju pielāgoties darba vides radītajiem izaicinājumiem, tostarp apgūt jaunas prasmes. Darbinieki, kuri neizjūt finanšu grūtības, aktīvāk meklē iespējas apgūt jaunas prasmes (62%) salīdzinot ar tiem darba ņēmējiem, kuri piedzīvo grūtības (50%).

Tāpat darbinieki, kuriem ir lielāka finansiālā stabilitāte, vairāk sliecas darbā lūgt atsauksmes un izmantot tās sava snieguma uzlabošanai (57%) nekā tie, kuri izjūt finansiālas grūtības (45%).

Strauji mainīgajā darba un ekonomiskajā vidē pārliecinātāki jūtas kvalificētāki darbinieki, secināts aptaujā. Darba ņēmēji, kuri norāda, ka viņu ikdienas darbs šobrīd pieprasa specializētas prasmes, ir vairāk gatavi nākotnes izaicinājumiem.

Proti, vairāk nekā puse (51%) no tiem apgalvo, ka viņu darbam nepieciešamās prasmes nākamajos piecos gados būs ievērojami mainījušās, kam piekrīt tikai 15% aptaujāto, kuru ikdienas darbs šobrīd neprasa specializētu apmācību.

"PwC" skaidro, ka tas var novest pie situācijas, kurā darbinieki, kuriem trūkst specializētas apmācības, kļūst īpaši neizsargāti pret iespēju zaudēt darbu. Apmēram divas trešdaļas darbinieku ir pārliecināti, ka darba devējs palīdzēs viņiem attīstīt nepieciešamās digitālās, analītiskās un sadarbības prasmes.

Darba tirgū valdošās intensīvās konkurences apstākļos darba devēji riskē neiegūt talantīgus un atbilstošas kvalifikācijas darbiniekus savu novecojušo personāla atlases un attīstības metožu dēļ, norāda "PwC".

Vairāk nekā trešdaļa jeb 35% aptaujāto norāda, ka viņiem ir prasmes, kas neatspoguļojas viņu darba gājuma aprakstā (CV) vai darba vēsturē, tātad uzņēmumi, iespējams, nepamana talantīgus darbiniekus kopējā darba tirgū.

Nesenā pētījumā, ko publicējis Pasaules ekonomikas forums sadarbībā ar "PwC", secināts, ka uz prasmēm balstīta darba tirgus izveide pasaulē varētu radīt 100 miljonus darbavietu.

"PwC" 2023.gada globālajā uzņēmumu vadītāju aptaujā secināts, ka četri no desmit aptaujātajiem vadītājiem uzskata, ka viņu vadītais uzņēmums neveicot pienācīgus pārveides pasākumus, nepastāvēs ilgāk par desmit gadiem, līdzīgās domās ir arī uzņēmumu vadītāji Baltijā - Latvijā 31%, Igaunijā 32%, Lietuvā 47%.

Vadītāju prognozēm pievienojas arī aptaujātie darba ņēmēji (33%), pesimismam pieaugot līdz 40% jaunāko paaudžu vidū. "PwC" norāda, ka pārliecība par uzņēmuma ilgmūžību ir būtiska arī darbinieku noturēšanā. 43% darba ņēmēji, kuri uzskata, ka uzņēmums, kurā viņi strādā nebūs ekonomiski dzīvotspējīgs ilgāk par 10 gadiem, ja neveiks pārveides pasākumus nākamo 12 mēnešu laikā, plāno pārtraukt darba attiecības ar esošo darba devēju, pretstatā 19% aptaujāto, kuri uzskata, ka viņu uzņēmums būs ekonomiski dzīvotspējīgs ilgāk par 10 gadiem.

Aptaujas respondentu vidū valda pozitīva attieksme pret mākslīgo intelektu (MI) un tā radītajām iespējām. Vairāk nekā puse jeb 52% aptaujāto darba ņēmēju nākamajos piecos gados cer ieraudzīt pozitīvu MI ietekmi uz savu karjeru, un gandrīz trešdaļa jeb 31% ir pārliecināta, ka tas cels viņu darba produktivitāti. Gandrīz trešdaļa aptaujāto jeb 27% uztver MI kā iespēju apgūt jaunas prasmes.

Jaunākās paaudzes darba ņēmēji ir krietni vien pārliecinātāki, ka MI ietekmēs viņu karjeru ar visām pētītajām sekām - gan pozitīvām, gan negatīvām, savukārt nedaudz vairāk nekā trešdaļa jeb 34% tā dēvētās "baby boomers" (dzimstības uzplaukuma) paaudzes aptaujāto darba ņēmēju uzskata, ka MI viņu karjeras neietekmēs, kam piekrīt tikai 14% Z paaudzes un 17% Y paaudzes nodarbināto.

Vairāk nekā trešdaļa jeb 37% darbinieku, kam finansiāli klājas labāk, norāda, ka MI uzlabos viņu produktivitāti, pretstatā darbiniekiem, kam finansiāli šobrīd neklājas tik labi (24%).

Darbinieki, kas šobrīd neizjūt finansiālas grūtības, arī domā, ka MI radīs jaunas darba iespējas (24% pret 19%) un mazāk sliecas domāt, ka tas negatīvi mainīs viņu darba raksturu (13% pret 18%).

Šogad aprīlī "PwC" aptaujāja 53 912 personas, kuras strādā vai ir aktīvas darba tirgū. Izlase tika radīta tā, lai atspoguļotu dažādas nozares, demogrāfiskās īpatnības un darba modeļus. Izlase tika veidota 46 valstīs un teritorijās, un izlases lielumi tika mērogoti, lai atspoguļotu katras teritorijas vai reģiona daļu no globālā iekšzemes kopprodukta.