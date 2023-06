Latvijas iedzīvotāji joprojām nezina, kur un kā noskaidrot, kādi ienākumi tiks saņemti sasniedzot pensijas vecumu, lai gan informāciju par savu uzkrāto pensijas apmēru ikviens var apskatīt valsts portālā latvija.lv sadaļā “VSAA informācija un pakalpojumi”, kur ir pieejama gan vēsturiska informācija, gan ziņas par uzkrāto naudu uz šo brīdi. Tāpat portālā var redzēt savu izvēlēto pensijas 2. līmeņa pārvaldnieku un pensijas ienesīguma rezultātus.

Vismazāk informēti par savu sakrāto naudu pensijai ir iedzīvotāji vecuma grupā no 30 līdz 39 gadiem, kur 70% aptaujāto norāda, ka nezina, kāda būs viņu pensija vecumdienās. Šādu atbildi biežāk arī atzīmē sievietes (60%) nekā vīrieši (49%). Tajā pašā laikā jauni cilvēki no 18 līdz 29 gadiem visbiežāk atzīst, ka par šo nav jautājumu domājuši – to norāda gandrīz katrs ceturtais respondents šajā vecuma grupā.

“Satraucoši ir tas, ka vairāk nekā puse (65%) iedzīvotāju vecumā no 50 līdz 59 gadiem, kuriem jau tuvojas pensionēšanās vecums, nav informēti, kāda būs viņu pensija.

Savukārt, jauni cilvēki ne tikai vismazāk domā par savas pensijas apmēru vecumdienās, bet arī retāk zina, kur meklēt informāciju par jau esošo pensijas uzkrājumu – tā norāda vairāk nekā katrs ceturtais vecumā no 18 līdz 29 gadiem. Jāapzinās, ka no mūsu bruto algas piektā daļa katru mēnesi tiek novirzīta pensijas kapitālam. Ja persona ir pensiju 2. līmeņa dalībnieks, tad iemaksas 14% apmērā no bruto algas tiek novirzītas valsts pensiju kapitālam un 6% tiek ieguldīti pensiju 2. līmenī.

Šī iemesla dēļ ieteicams jau laikus aktīvi sākt interesēties par savu pensijas uzkrājumu – ja tas izrādīsies nepietiekams, vēl būs laiks audzēt savus uzkrājumus, piemēram, veicot papildus ieguldījumus,” saka Luminor aktīvu pārvaldīšanas un pensiju daļas vadītājs Baltijā Atis Krūmiņš.

Aptauja liecina, ka tikai katrs ceturtais veic iemaksas pensiju 3. līmenī. Visbiežāk uzkrājumu pensiju 3. līmenī veido iedzīvotāji vecumā no 50 līdz 59 gadiem (34%), bet vismazāk – jauni cilvēki vecuma grupā no 18 līdz 29 gadiem, kur šādu atbildi atzīmē 16% respondentu. Tajā pašā laikā katrs desmitais aptaujātais atzīst, ka uzkrāj pensijai, izīrējot īpašumu, veicot investīcijas vai citā veidā.