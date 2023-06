Kā aizņemties gudri jeb trīs padomi, ja vēlies ņemt patēriņa kredītu

Patēriņa kredīts noteikti var būt daļa no pārdomātas savu ienākumu un izdevumu plānošanas, un aizdevumu sniedzēji, kā arī valsts un nevalstiskais sektors iegulda resursus, lai izglītotu sabiedrību par finanšu pratības jautājumiem.

“Sabiedrības izglītošanai finanšu pratības jautājumos ir būtiska loma, lai veicinātu valsts attīstību nākotnē. Tas attiecas arī uz aizdevumu saņemšanu, tāpēc ir svarīgi mācēt analizēt savu finanšu stāvokli, lai izvērtētu savas iespējas ne tikai kredītu saņemt, bet arī to atmaksāt. Esam gandarīti, ka arvien vairāk tiek radīti risinājumi, kas palīdz vairot izpratni par finanšu pratību,” uzsver Finanšu nozares asociācijas valdes priekšsēdētāja Sanita Bajāre.

Taču – kā izprast galvenos faktorus, kas ir saistīti ar aizdevuma izvēli, lai nodrošinātu savām vajadzībām vispiemērotāko aizdevumu?

Kredītspējas izvērtēšana

Sākot domāt par kredītu, pirmais solis ir apzināties savas iespējas atmaksāt aizdevumu. Noteikti ir vērts parēķināt, cik procentu no visiem izdevumiem veido esošās un plānotās kredītsaistības. Pēc PTAC ekspertu ieteikuma, kopējai parādsaistību summai nevajadzētu pārsniegt 30–40 % no kopējiem ienākumiem. Protams, šajā situācijā ir jāņem vērā, vai cilvēks, kurš plāno ņemt aizdevumu, dzīvo viens vai kopā ar partneri, ar ko tiek dalīti mājsaimniecības izdevumi, vai apgādībā ir bērni, vai ir kādi citi būtiski regulāri izdevumi.

Jāpiebilst, ka iespējas atmaksāt kredītu izvērtēs arī finanšu iestāde, kurā vēlēsies naudu aizņemties. Kredītdevējs pirms lēmuma pieņemšanas par kredīta izsniegšanu noteikti vērtēs katra aizņēmēja kredītvēsturi jeb maksāšanas disciplīnu par iepriekšējām un esošajām saistībām un to, cik akurāti un laicīgi pieņemtās saistības tiek pildītas. Tiek arī vērtēti esošās naudas plūsmas paradumi, tas, kādi ir regulārie ienākumi un izdevumi, kas tos veido. Ja pirms desmit un pat pieciem gadiem šādas informācijas izpēte aizņēma daudz laika, tad mūsdienu modernās tehnoloģijas sniedz iespēju to izdarīt ļoti īsā laikā.

Kredīta veida izvēle

Kad finansiālās iespējas atmaksāt kredītu ir izvērtētas, ir laiks saprast savas vajadzības un atbilstoši izvēlēties piemērotāko kredīta veidu. Bankas un finanšu tehnoloģiju uzņēmumi piedāvā dažādus kredītu veidus. Viens no pieprasītākajiem aizdevuma veidiem Latvijā un arī pasaulē ir patēriņa kredīts. Tas ir ērts un izdevīgs veids, kā īstenot iecerēto, neatliekot to uz vēlāku laiku. Patēriņa kredīts sniedz elastību, jo iespējams plānot savu budžetu un maksājumu grafiku, vienlaikus realizējot savus plānus un saglabājot finansiālo stabilitāti. Vēl viena šī aizdevuma priekšrocība ir tā, ka nav vajadzības norādīt plānoto pirkuma mērķi un nav nepieciešams aizdevējam iesniegt pirkumu apliecinošus dokumentus.

Jā, patēriņa kredīts sniedz lielāku brīvību izvēlēties, kam naudu tērēt, taču situācijās, kad ir zināms, kam nauda tiks izlietota, ir vērts iepazīties ar specializēto kredītu piedāvātajām iespējām. Kā liecina “Inbank Latvia” veiktā klientu aptauja, kā biežākie kredīta ņemšanas iemesli minēti auto iegāde (44,9 %) un mājokļa labiekārtošana (35,3 %). Dažādiem specializēto patēriņa kredītu veidiem ir atšķirīgi nosacījumi, kam vērts pievērst uzmanību. Pirmkārt, procentu likmes. Piemēram, situācijās, ja ir vēlme iegādāties jaunu transportlīdzekli vai veikt mājokļa remontdarbus, noteikti izdevīgāk būs izmantot specializēto auto vai remonta kredītu, nevis izvēlēties standarta patēriņa kredītu. Otrkārt, pieejamās aizdevuma summas un apmaksas laiks, kas dažādiem aizdevuma veidiem atšķirsies.

“Aizdevēji jau desmitiem gadu analizē patērētāju vajadzības, un, balstoties uz tām, tiek pielāgoti piedāvājumi. Minēšu tikai vienu piemēru. Līdz ar energoresursu cenu kāpumu pēdējā pusotra gada laikā ir būtiski audzis pieprasījums pēc alternatīvās enerģijas ieguves ar saules paneļiem un dažādiem risinājumiem mājokļa energoefektivitātes celšanai – siltumsūkņiem, ventilācijas sistēmām un citiem. Likumsakarīgi, ka ne visiem ir pietiekami uzkrājumi to iegādei. Tāpēc aizdevēji, tostarp “Inbank Latvia”, piedāvā īpašu zaļās enerģijas kredītu, kam ir izdevīgākas procentu likmes,“ zina stāstīt “Inbank Latvia” vadītājs Dainis Skrinda.

Pārmaksas apjoms

Dažādu uzņēmumu piedāvātie pārmaksas apjomi un noteikumi atšķiras, tāpēc noteikti ir vērts salīdzināt dažādus piedāvājumus, izvērtējot visas izmaksas, kas veidos kopējo atmaksājamo summu.

“Inbank Latvia” klientu veiktā aptauja liecina, ka lielākajai daļai jeb 77,9 % aptaujāto galvenais faktors, nosliecoties par labu kādam kredītdevējam, ir pēc iespējas zemāka procentu likme. Lai gan šis ir ļoti svarīgs aspekts, tas var būt arī klupšanas akmens, jo pakalpojumu sniedzēji var šo vēlmi izmantot savās reklāmās, bet realitāte bieži mēdz atšķirties no tā, kā piedāvājums izskatās reklāmā. Nereti tajās aizdevēji norāda, ka ir samazinātas procentu likmes. Taču bieži vien tas ir tikai reklāmas triks, un patiesībā zemās procentu likmes tiek kompensētas ar augstām komisijas un apkalpošanas maksām, kuras atšķirībā no procentiem ir jāatmaksā pilnā apmērā arī tad, ja tiek veikta kredīta pirmstermiņa atmaksa. Turklāt svarīgi pievērst uzmanību tam, vai šķietami izdevīgais piedāvājums nedarbojas tikai noteiktu laiku un vai īstie nosacījumi nav paslēpti kaut kur sīkā drukā.

“Salīdzinot dažādus piedāvājumus, būtiskākais skaitlis, kam ir jāpievērš uzmanība, ir gada procentu likme jeb GPL. Tās ir kopējās kredīta izmaksas, kurās ir ne tikai procenti, bet arī citas izmaksas, kas klientam būs jāatmaksā. Ir vērts iedziļināties un saprast, kādas izmaksas slēpjas šajā piedāvājumā. Var gadīties, ka kredīta ņēmējs izvēlas piedāvājumu ar it kā viszemāko procentu likmi, taču ikmēneša izmaksas ir ļoti augstas,” norāda “Inbank Latvia” vadītājs Dainis Skrinda. Viņš uzsver, ka visu izmaksu norādīšana, nevis apzināta to slēpšana ir cieņa pret klientu un ieguldījums uzņēmuma ilglaicīgumā, jo cilvēki novērtē to, ka pirms lēmuma pieņemšanas viņiem ir pieejama visa informācija par gaidāmajām izmaksām.