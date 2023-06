Nosauktas Jāņu un Līgu iemīļotākās automašīnu markas

Lai labāk iepazītu galvenos svētku gaviļniekus, apdrošināšanas sabiedrība ERGO izpētīja viņu apdrošināšanas paradumus.

Vārds Jānis patlaban Latvijā ir krietni populārāks nekā Līga – šajos saulgriežos vārda dienu svinēs 46 080 Jāņi un 10 343 Līgas, liecina Pilsonības un migrācijas lietu pārvaldes informācija.

Jāņu un Līgu apdrošināšanas paradumi

Pēc apdrošināšanas polišu datiem, gan Jāņiem, gan Līgām pirmajā vietā ir rūpes par auto – pieprasītākais risku apdrošināšanas veids abiem ir OCTA, tomēr kopumā Jāņiem auto apdrošināšana ir aktuālāka – 74 % no visiem apdrošinātajiem Jāņiem ir iegādājušies OCTA, bet Līgas to izmanto mazāk – 61 %.

Interesanti, ka brīvprātīgā transportlīdzekļu apdrošināšana jeb KASKO abu vārdu īpašniekiem ir vienlīdz svarīga – to patlaban izmanto 9 % gan apdrošināto Līgu, gan Jāņu.

Kamēr Jāņi kopumā uzņemas vairāk rūpju par transportlīdzekļiem, Līgas ir centīgākas, gādājot par mājokļa drošību un apzinoties iespējamo nelaimes gadījumu sekas.

15 % Līgu ir apdrošinājušas privātīpašumu, bet Jāņi šo apdrošināšanas veidu iecienījuši mazāk – 9 %. Savukārt par nelaimes gadījumu apdrošināšanu ir parūpējušās 8 % Līgu un 3 % no visiem apdrošinātajiem Jāņiem.

TOP3 – OCTA, KASKO un nelaimes gadījumi

Ar kādām ķibelēm saskaras Jāņi un Līgas? Pieteikto apdrošināšanas gadījumu un atlīdzību sadalījums ir visai atbilstošs populārākajiem apdrošinātajiem riskiem, tomēr pirmā vieta Jāņiem un Līgām atšķiras.

Kopš pērnā gada sākuma līdz šī gada maijam Līgas visvairāk (32 %) atlīdzību pieteikušas OCTA apdrošināšanas veidā, tikmēr Jāņiem atlīdzību TOPa augšgalā ir KASKO (41 %), kas Līgām savukārt ieņem otro vietu ar 26 %.

Jāņiem otrajā vietā ir OCTA ar 34 %, bet trešajā vietā pēc pieteikto atlīdzību skaita abu vārdu īpašniekiem ierindojas nelaimes gadījumi: Līgām – 24 %, bet Jāņiem – 13 %. Privātīpašuma apdrošināšanas atlīdzības Jāņi un Līgas pieteikuši vienlīdz lielā apjomā, kamēr spectehnika un komercīpašums ir Jāņu atbildībā.

Turpretī ceļojumu laikā dažādas likstas biežāk gadījušās Līgām – viņas pieteikušas vairāk (8 %) ceļojumu apdrošināšanas atlīdzību nekā Jāņi (3 %).

Limuzīni Jāņu nakts krāsā

Līgas un Jāņi izvēlas braukt ar līdzīgu marku automašīnām – populārāko apdrošināto auto TOP5 gandrīz sakrīt, taču ar izņēmumu otrās un trešās vietas sadalījumā. Pirmajā vietā abiem ir “Volkswagen” (14 %-15 %), bet otro un trešo vietu dala “Audi” un “Volvo”.

Proti, Līgas vairāk iecienījušas “Volvo” (11 %), bet Jāņi – “Audi” (9 %). Ceturtajā un piektajā vietā pēc popularitātes abu vārdu īpašniekiem ir BMW un “Opel” markas automašīnas. Kopumā, ne Līgu, ne Jāņu automašīnas nav no jaunākajām – 92 % no Līgu un 90 % no Jāņu apdrošinātajiem transportlīdzekļiem ir vecāki par pieciem gadiem.

Jāņu un Līgu veselībai

Obligātā veselības pārbaude (OVP) Jāņiem pērn bijis visbiežāk izmantotais, veselības apdrošināšanas segtais, pakalpojums, kamēr Līgām OVP ir tikai ceturtajā vietā. Viņas visvairāk veikušas asins analīzes, devušās pie ģimenes ārsta, kā arī pie dažādiem sekundārās veselības aprūpes speciālistiem.

Šie Līgu visbiežāk izmantotie medicīnas pakalpojumi ieņem pirmās vietas arī Jāņu TOPa sarakstā, bet pēc OVP. Jāņi vairāk nekā Līgas devušies uz elektrokardiogrāfiskajiem un magnētiskās rezonanses izmeklējumiem, arodārsta un acu ārsta konsultācijām, bet Līgām aktuālāki nekā Jāņiem bijuši ultrasonogrāfiskie izmeklējumi, otolaringologa konsultācijas, ārstnieciskā vingrošana un masāža.