Tikai kādu pusotru mēnesi maizes ēdājiem nācās sērot, ka gardās Kuldīgas maizes receptes tiks nodotas aizmirstībai. (Foto: Publicitātes foto)

Kuldīdznieki sajūsmā: leģendārā maizes ceptuve atdzims!

Bizness un ekonomika Elmārs Barkāns | Jauns.lv

Radušās cerības, ka šī mēneša sākumā slēgtā Kuldīgas maizes ceptuve, kura jau vairāk nekā pusgadsimtu pēc nemainīgas receptūras cepa vienus no gardākajiem maizes klaipiem Latvijā pēc dažiem mēnešiem darbu atsāks. To no vecā īpašnieka Dāvida Šternberga par 98 000 eiro iegādājies vietējais uzņēmējs Gatis Rozenfelds.