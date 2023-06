"Stenders": Ķīnas tirgus pēc drastiskiem pandēmijas ierobežojumiem atgūstas strauji

"Stenders" apgrozījums pērn samazinājās par 36% un tas tiek skaidrots ar Ķīnas tirgū pastāvošajiem Covid ierobežojumiem. Vai varat plašāk pastāstīt, kā pārdzīvojāt šo laiku Ķīnas tirgū, kur ierobežojumi bija ļoti stingri un ilgstoši?

Covid-19 ierobežojumi Ķīnas tirgū sākās jau 2019. gada nogalē, diezgan aktīvi 2020. gadā un arī 2021. gadā, tajā pašā laikā 2021. gads "Stenders" bija ar labākajiem pārdošanas rezultātiem Ķīnā. 2022. gadā situācija eskalējās ar drastiskiem ierobežojumiem, cilvēki bija paguruši no šīs situācijas, kas gan psiholoģiski, gan ekonomiski atstāja iespaidu uz pirktspēju.

Ķīna ir viens no lielākajiem "Stenders" tirgiem, tādēļ, jutām kritumu pārdošanas apmēros, tajā pašā laikā Ķīnā mēs ne mirkli neapstājāmies attīstīt veikalus un ieguldīt attīstībā, kā arī atvērt jaunus veikalus vietās, kur Covid-19 situācija nebija tik dramatiska. Ķīna ir ļoti liels tirgus, kas sastāv no daudziem reģioniem, un "Stenders" veikaliem Ķīnā ir labs pārklājums - ja vienā reģionā veikali ir ciet un ierobežojumi ir ļoti strikti, tad citā reģionā pārdošana varēja notikt. Tādā veidā mēs izjutām priekšrocību un varējām balansēt biznesa noturību.

Šogad Ķīnas tirgū situācija strauji uzlabojas, apgrozījums janvārī-maijā ir dubultojies salīdzinājumā ar gadu iepriekš. "Stenders" Ķīnā pārstāv "premium" kategoriju, un atveseļošanās var notikt ātrāk.

Vai prognozējat, ka šogad izdosies atgūt iepriekšējos pārdošanas apjomus Ķīnā, kādi bija pirms Covid-19 laikā?

Gads jau ir strauji iesācies, un šā gada rezultāti varētu būt līdzīgi 2021. gada apjomiem, kas "Stenders" bija veiksmīgs gads.

Latvijā "Stenders" pārdošanas apjomi pērn auguši par 30%. Ar ko skaidrojams pārdošanas apjomu pieaugums Latvijā, jo inflācija pērn sāka augt jau vasaras sākumā un mazumtirdzniecība kopumā nepiedzīvoja strauju izaugsmi?

Ja salīdzina 2022. gadu ar 2021. gadu, tad "Stenders" apgrozījums pērn Latvijā ir pieaudzis salīdzinoši strauji, taču es teiktu, ka apgrozījums ir nevis pieaudzis, bet mēs esam atguvuši lielu daļu pārdošanas apjomu. "Stenders" ir pieredzes zīmols, kur klientam ir svarīgs aromāts un tekstūra, ko svarīgi sajust - daļa no mūsu pircējiem atgriezās veikalos no e-komercijas vides, lai pieredzētu iepirkšanās un sevis palutināšanas prieku. Ja vērtējam rezultātus ilgtermiņā, tad apgrozījums ir 2019. gada līmenī, kas bija pirms Covid-19 un ierobežojumiem. Neskatoties uz visiem ierobežojumiem un energoresursu cenu krīzēm, mēs ne mirkli neapstājāmies investēt gan jaunos produktos, gan nomainījām produkcijas iepakojumu, kas bija sarežģīts process, bet klienti novērtē jauno virzienu. Tapāt turpinām virzīties ilgtspējas attīstībā.

Ņemot vērā, ka Ķīnas tirgus strauji atkopjas un arī Latvijā ir labi pārdošanas rādītāji, kādus kopumā plānojat šā gada rezultātus?

Šobrīd šī gada rezultātus prognozējam 2021. gada līmenī. Šis būs atveseļošanās un atspēriena gads, lai turpinātu tālāku attīstību.

Kādu īpatsvaru apgrozījumā aizņem Ķīnas tirgus un kādu Latvijas?

Konkrētos tirgos situācija ir mainīga, taču šobrīd Latvijas tirgus aizņem apmēram 20% no kopējā apgrozījuma, Ķīnas tirgus - 60%, citas valstis - 20%. Mēs lielu fokusu un stratēģisko attīstību virzām uz pārējiem tirgiem, lai diversificētu klientu portfeli gan ģeogrāfiski, gan politiski un no risku viedokļa turpmākā attīstība būtu drošāka.

Cik kopumā šobrīd "Stenders" ir veikalu? Cik Latvijā, Ķīnā, kādās valstīs vēl ir veikali?

"Stenders" tiek pārstāvēts vairāk nekā 20 valstīs gan caur zīmolam piederošiem, gan franšīzes veikaliem, kopumā veidojot vairāk nekā 300 veikalus pasaulē, pievienojot klāt arī izplatīšanas ķēdes. Ķīnā mums ir apmēram 130 veikali. Tie ir zīmolam piederoši, bet ir arī franšīzes ņēmēji. Skaits ir aptuvens, jo Ķīnā veikals var atvērties un aizvērties vienas dienas laikā. Dinamika mēdz būt ļoti strauja. Latvijā mums pašiem ir astoņi veikali Rīgā, savukārt ārpus Rīgas ir sadarbības partneru, franšīzes veikali - kopumā Latvijā ir 21 veikals. Pagājušajā gadā slēdzām 19 veikalus Krievijā. Veiksmīgi ir atvērti veikali Tuvajos Austrumos, Jordānijā šobrīd ir viens veikals, bet tas ir labs un spēcīgs piemērs, kā var veiksmīgi attīstīties sadarbība, atrodot pareizo partneri un franšīzes ņēmēju. Atvērām veikalu Irākā, Katarā. Tuvie Austrumi ir iezīmējušies kā nopietns stratēģiskais reģions, kur attīstīties. Šogad ieiesim Saūda Arābijas tirgū, kur līdz gada beigām ir plānots atvērt vairākus veikalus.

Kā ir ar Skandināvijas tirgu? Kādā brīdī nav bijusi doma par Skandināvijas tirgu, kas ir tuvs un saprotams tirgus mums?

Skandināvija ir interesants tirgus, un esam to iekļāvuši mūsu nākotnes plānos. Jautājums ir par fokusu, jo reģioni krasi atšķiras, līdz ar to, ņemot vērā resursu efektivitāti, mēs koncentrējamies uz Ķīnas, Tuvo Austrumu tirgiem un Eiropas, Vācijas tirgu.

Amerika?

ASV šobrīd nav mūsu prioritāte. Mēs vairāk skatāmies uz Kanādu. Bet atkal - tie ir cita veida tirgi ar cita veida likumdošanu. Mēs skatāmies Kanādas virzienā un nu jau apmēram gadu esam izpētes fāzē.

Austrālijā ir franšīzes "Stenders" veikals. Vai plānojat vēl kādu veikalu?

Šobrīd Austrālijā ir viens franšīzes veikals un darbojas e-komercija. Mēs arī šajā tirgū esam izpētes fāzē, lai saprastu, kāds būtu tālākais attīstības scenārijs Austrālijas tirgū.

Lietuvā un Igaunijā nav plānoti "Stenders" veikali?

Uz Lietuvu un Igauniju skatāmies kā uz reģionu kopumā. Baltija ir interesants tirgus. Latvija mums ir un paliek kā mājas tirgus, kur testēt jaunus produktus, attīstības virzienus, savukārt paplašināšanos redzam Igaunijā un Lietuvā, kur šī gada nogalē plānojam atvērt jaunu veikalu.

Kādi ir šā gada "Stenders" investīciju plāni? Cik un kur plānojat investēt?

Automatizācija un digitalizācija, kas ietver daudzus projektus, pirmkārt, darbaspēka trūkums ir diezgan grūti risināms un traucē attīstībai eksporta tirgos, kas prasa strauju izaugsmi un fleksibilitāti. "Stenders" produkcijas ražošanā joprojām ļoti daudz ir roku darba, un, lai arī roku darbs pievieno papildu vērtību, to nodrošināt Latvijā ir ļoti izaicinoši. Ir lietas, ko varam automatizēt, bet cilvēks ar roku darbu pievieno jau papildu vērtību.

Otrkārt, ražošanā šogad plānojam īstenot būtisku investīciju projektu, kas saistīts ar ražošanas jaudu palielināšanu - kļūsim efektīvāki un fleksiblāki lielo tirgu pieprasījuma izmaiņām, kur apjomi pāris mēnešos var pat trīskāršoties.

Treškārt, pēdējos gados mēs daudz esam investējuši digitalizācijā, ieviesuši jaunas sistēmas, no kurām lielākās ir biznesa vadības sistēmas (ERP), personālvadības sistēma, lietvedības sistēma. Šogad, pavisam drīz, mūsu klientus iepazīstināsim arī ar jauno mājaslapu, kas uzlabos pircēju iepirkšanās pieredzi, zīmola uztveri un ļaus pārvaldīt klientu apkalpošanas sistēmas efektīvi.

Ceturtais virziens ir darba atvieglošana mūsu darbiniekiem - darba vides, ergonomikas uzlabošana, lai darbiniekiem ir ērtāk strādāt "Stenders" aromātu pasaulē.

Tas nozīmē, ka šobrīd "Stenders" ražošanas jaudas nav pietiekamas?

Šobrīd mēs esam nonākuši situācijā, ka ražošanas jaudas ir jāpalielina, taču tas lielā mērā ir saistīts ar nepieciešamību ātri un fleksibli reaģēt uz lielo tirgus pieprasījuma izmaiņām īsā laika periodā.

Kopš brīža, kad "Stenders" piesaistīja Ķīnas investorus, ik pa laikam tiek runāts, kad tad "Stenders" pārcels arī ražotni uz Ķīnu. Vai šāda iespēja tiek pieļauta nākotnes attīstībā?

Mūsu iekšējās diskusijās šādas tēmas nav. Atgriežoties pie "Stenders" veiksmes stāsta Ķīnā, tad šajā tirgū novērtē tieši to, ka "Stenders" ir Ziemeļu reģiona izcelsme un Eiropas kvalitāte. Vērtības - aromātu izpratne, dabiskums, dizains un mūsu produktu izstrādes komandas unikālais domāšanas veids - lietu kopums, kas atšķir mūs no citiem zīmoliem un izvirza "Stenders" kā tirgus līderi savā nišā Ķīnas tirgū. Ķīnā "Stenders" ir pārdošanas komanda, bet viss cits, kas attiecas uz produktu radīšanu, izstrādi un ražošanu, pilnībā notiek Latvijā.

Vai un kādas investīcijas ir ieguldītas energoresursu sadārdzinājuma ietekmes mazināšanai? Kā kopumā energoresursu sadārdzinājums ietekmēja "Stenders"?

2021.gadā "Stenders" viens no ilgtspējīgas attīstības mērķiem tika definēts - samazināt enerģijas izmaksas uz vienu saražoto vienību. Jau pagājušā gada aprīlī sākām mērīt un auditēt visu, kas saistīts ar elektroenerģijas un gāzes patēriņu uzņēmumā, vēl pirms sadārdzinājuma, un īstenojām vairākas aktivitātes, lai patēriņu samazinātu. Tādējādi cenas pieaugumam nebija tik lielas ietekmes uz izmaksām par vienu saražoto produkcijas vienību. Joprojām redzam vēl daudz, ko attīstīt, lai uzlabotu energoefektivitāti, jo uz līnijām ražotajiem produktiem energoresursu milzīgais cenu pieaugums bija jūtams.

Kā ir augušas ražošanas izmaksas, un kā tas ietekmē produktu cenu?

Situācija visu laiku ir mainīga. Pamatizejvielu cenas ir pieaugušas strauji, un, protams, tas ietekmē produkcijas cenu pieaugumu. To var redzēt visās industrijās, ne tikai kosmētikas nozarē, bet visā ekonomikā kopumā. Neizbēgami, mēs darām visu, lai varētu šo cenu pieaugumu kompensēt ar efektivitāti, bet daļa izmaksu tomēr pārliekas arī uz produktu cenām.

Vai šajā ziemas sezonā Latvijā jutāt iedzīvotāju pirktspējas samazināšanos, jo "Stenders" produkcija tomēr nav pirmās nepieciešamības prece?

Kopumā mēs šādu tendenci jūtam. Jāsaka gan, ka Ziemassvētki un decembris "Stenders" produkcijas pārdošanā ir pīķa laiks un šajā laikā joprojām ir sajūta, ka cilvēki vēlas palutināt gan sevi, gan apdāvināt līdzcilvēkus. Šā gada sākumā pirktspējas samazināšanās tendence atkal arvien vairāk pastiprinājās. Kopumā Latvijas tirgus atbilde uz to ir akcijas un cenu atlaides. Tas mums ir pilnīgi neatbalstāms virziens, jo ļoti daudz ieguldām produktu attīstībā un ticam tam, ka patērētājam dodam produktu par tā patieso vērtību. Pēdējos mēnešos mēs jūtam, ka, lai arī pirktspējas samazinās, taču vēlme sevi un apkārtējos palutināt ar labām un kvalitatīvām lietām saglabājas.

Kuri pašlaik ir populārākie "Stenders" produkti? Vai un kā tas atšķiras Latvijā un, piemēram, Ķīnā?

"Stenders" ir vannas rituālu zīmols. Vannas istaba ir mūsu niša, un tā ir arī mūsu konkurences priekšrocība pret citiem kosmētikas ražotājiem, kuri vairāk pievēršas sejas un ķermeņa kopšanas produktu kategorijai. Vannas bumbas un ziepes, kas ir "Stenders" pamatkategorijas jau no pirmsākumiem, joprojām ir pārdotākie produkti. Mēs pie tā daudz strādājam, lai tās uzturētu un attīstītu. Tajā pašā laikā "Stenders" sortiments tiek papildināts ar citiem vannas istabas produktiem, un kopumā ir izaudzis līdz vairāk nekā 400 produktiem. Klāsts ir ļoti plašs. Mēs turpinām nostiprināt "Stenders" zīmolu, vannas rituālu nišā aizvien klientiem piedāvājot jaunas pieredzes un novitātes. Tāpat lielajos tirgos tiek atvērti veikali, kas ir lielāki par 100 kvadrātmetriem, līdz ar to, lai nodrošinātu šo veikalu sortimentu, produktu klāsts ir jāattīsta un jāpalielina, vienlaikus saglabājot bumbas un ziepes kā pamatproduktus.

Dažādos tirgos pieprasītākajos produktos ir atšķirības, taču kopumā "Stenders" produktu DNS ir spēcīgs un izteikts aromāts, interesantas formas, krāsas, dizains un tekstūra. Ja arī dažādos tirgos atšķiras pieprasītākie aromāti, tad pats "Stendera" produktu DNS un izcelsme - Ziemeļu reģions - tiek uztverts ļoti labi ar unikalitātes iezīmi. "Stenders" zīmols un produkti tiek veidoti tā, lai būtu spēcīgi visās valstīs un tirgos, vienmēr paturot prātā pamatdomu par vannas istabas rituālu.

"Stenders" ik gadu veido daudz jaunu produktu - katru gadu apmēram 80-100 produkti. Mūsu klientiem patīk gan klasiskie produkti, gan limitētā daudzumā pieejamās kolekcijas. No aromātiem joprojām populārākais ir dzērvenes aromāts, tas ir iecienīts visos tirgos, un to mēs dēvējam par "Stenders" raksturīgāko aromātu. No jaunajiem produktiem iecienīts aromāts ir no jasmīna līnijas, un šobrīd savu vietu iekaro aromāts "Ziemeļu dzintars".

Ilgtspēja ir svarīga mums visās jomās, un viens no mērķiem ir attīstīt produktus, kuros ir vairāk nekā 90% dabīgu izejvielu. Tāpat domājam par inovācijām, kas maina produktu lietošanu un ir ilgtspējīgāki, arī šie produkti tiek labi pieņemti, piemēram, cietie šampūni, nesen radītais zobu pulveris un citi. Šajā ziņā gan var novērot atšķirības tirgos, jo šādiem produktiem Eiropā ir lielāka nozīme. Eiropā ir svarīgs produktu ilgtspējīgs iepakojums, inovatīvie produkti, kas veicina ilgtspējīgāku dzīvesveidu, Eiropā, īpaši Vācijā, pircēji tos daudz augstāk novērtē.

Vannas istabas rituāla produkti arī turpmāk būs "Stenders" vienīgais fokuss? Vai neplānojat ieiet, piemēram, dekoratīvās kosmētikas nišā vai tīrāmo līdzekļu nišā?

Šobrīd tas nav "Stenders" attīstības plānos. Mūsuprāt, ir svarīgi pieturēties pie pamatvērtībām, noturot kvalitātes latiņu savā nišā, savukārt attīstīties tieši ģeogrāfiski.

Kopumā kosmētikas tirgus ir ļoti pieblīvēts un nobriedis tirgus, konkurence ir sīva un plaša, līdz ar to mēs par savu priekšrocību uzskatām tieši vannas istabas rituālu nišu.

Pandēmijas laikā daudzi ražotāji saskarās ar izejvielu piegāžu problēmām. Kā "Stenders" to izjuta, un vai šobrīd situācija ir uzlabojusies?

Izejvielu piegāžu situācija bija kritiska. Izejvielu piegāžu termiņi mainījās no mēneša līdz pat trīs sešu mēnešu termiņiem. Tas atsaucās uz mūsu plānošanu. Mēs šajā situācijā vēl stratēģiskāk būvējām savas attiecības ar lielākajiem piegādātājiem, lai saprastu spēles noteikumus, varētu reaģēt un rēķināties ar tiem, kā arī efektivizēt mūsu plānošanu.

Kāda šobrīd ir situācija ar izejvielām, kur tās iepērkat? Vai iepērkat arī Latvijā audzētas izejvielas?

Ikviena izejviela, ko izmantojam savā produkcijā, pieprasa augstus kvalitātes standartus, tādēļ, izvēloties piegādātājus, vairāk izvērtējam partneri, lai tas būtu konkrētās izejvielas top piegādātājs, lai būtu kvalitatīvs un uzticams. Kvalitāte un stabilitāte mums ir ļoti svarīga, jo tas savukārt nodrošina mūsu produktu kvalitāti. Šobrīd esam ieviesuši papildu kritēriju izvērtēšanā - ilgtspēja, cik mūsu piegādātājiem ir svarīga ilgtspēja, ko tie dara, kā domā attiecībā pret šo jautājumu. Kopumā mēs strādājam ar plašu piegādātāju tīklu no dažādām pasaules valstīm, arī Latvijas.

Kā kopumā šobrīd raksturotu darbaspēka situāciju Latvijā?

Savā pieredzē nevaru atsaukt atmiņā laiku, kad mēs nebūtu runājuši par darbaspēka trūkumu un pieejamību jebkurā nozarē. Šobrīd "Stenders" mēs to izjūtam krasi, jo pieprasījums pieaug, produkcija ir jāspēj nodrošināt, bet atrast cilvēkresursus ir lēns process, īpaši ražošanā ar augstu rotāciju. Latvijas darba tirgū izteikta loma ir arī sezonalitātei - vasaras sezonā darbiniekam ir plašas iespējas nopelnīt, bet mums tas sakrīt ar izaicinošu laiku ražošanā. Darbiniekos ir jāiegulda milzīgi resursi apmācībā, bet rotācija ir augsta. Tādēļ automatizācija un digitalizācija ir veids, kas uzņēmumiem palīdz risināt darbaspēka pieejamības problēmas.

Cik darbinieku ir "Stenders"?

Ceru, ka šodien jau vairāk nekā vakar. Šobrīd aktīvi pieņemam jaunus darbiniekus, īpaši ražošanā. "Stenders" ir 150 darbinieku, skaits katru dienu turpina pieaugt.

Kādi ir "Stenders" stratēģiskie, lielie mērķi nākamajos gados? Kādu redzat uzņēmumu pēc, piemēram, 10 gadiem?

Ņemot vērā to, kas ar mums visiem ir noticis pēdējos divos trīs gados, tad, manuprāt, par desmitgades plānu ir grūti, sarežģīti - un jautājums pat, cik vērtīgi, - runāt. Protams, ir jāapzinās uzņēmuma vērtības, niša un pamats, bet ir jābūt arī fleksibliem, mainoties situācijām. Ja kādreiz "force majeure" rakstījām līgumos, bet nevienam īsti nebija skaidrs, ko šis punkts nozīmē, tad pēdējos gados to esam izbaudījuši pēc pilnas programmas.

Pēdējos gados "Stenders" stratēģiskajā attīstībā vēl vairāk ir nostiprinājusies mūsu niša, kā gribam būt un sevi prezentēt pasaulē - kā vannas rituālu zīmolu, ka nākam no Ziemeļvalstu reģiona ar savām vērtībām, respektu pret dabu un kvalitāti. Šis virziens ir skaidrs. Tāpat "Stenders" attīsta jaunus produktus un inovācijas, lai vienmēr būtu aktuāli savā nišā un interesanti pircējiem, kas liek atgriezties. Skaidrs virziens ir arī digitalizācija un automatizācija, lai uzlabotu efektivitāti, palielinātu jaudas un risinātu cilvēkresursu jautājumus, kā arī ģeogrāfiskā attīstība, diversificējot tirgus, stiprinot Eiropas tirgu. "Stenders" turpina augt un attīstīties globāli, aktīvi investējot un nodrošinot darba vietas Latvijas tirgū, ilgtspēju izvirzot kā vienu no saviem būtiskākajiem mērķiem.