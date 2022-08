"Fazer Latvija" ražotnē Ogrē svinīgi atklāj jaunu tostermaižu produkcijas ražošanas līniju

“Esam priecīgi, ka šodien varam svinīgi atklāt jauno tostermaižu ražošanas līniju, jo lai arī maizes ražotāji pēdējos gados ir bijuši spiesti strādāt sarežģītos apstākļos, maizes tirgum kopumā piedzīvojot lejupslīdi, "Fazer Latvija" ir izdevies palielināt savu svaigi fasētās maizes tirgus daļu Latvijā līdz vairāk nekā 21%. Kopumā tostermaizes segments pēdējos gados ir kļuvis par vienu no pieprasītākajiem Latvijā un tās patēriņš pēdējo 2 gadu laikā ir pieaudzis par 12%*. Tādēļ, sekojot līdzi pircēju paradumu maiņai un izmaiņām maizes produktu kategorijā, “Fazer Latvija”, kā viens no vadošajiem Latvijas maizes tirgus dalībniekiem, kas dominē tostermaizes tirgus segmentā ir aprīkojis “Fazer” ražotni Ogrē ar modernu tostermaižu ražošanas līniju, lai patērētājam spētu piedāvāt labāko no tā, ko maize var mums sniegt,” atklāj Anne Mere “Fazer Bakery Baltic” vadītāja.

Foto: Publicitātes foto

“”Fazer Latvija” ceptuvē Ogrē dienā tiek saražotas ap 21 tonnu dažādu tostermaizes vienību un mūsu ceptā tostermaize tiek piedāvāta pircējiem Latvijā, Lietuvā, Igaunijā un Somijā. Jaunā tostermaižu produkcijas līnija ne tikai palielinās esošo ražošanas jaudu par 30%, bet arī sniegs iespēju paplašināt jau esošo sortimentu, sekojot līdzi augošajam pieprasījumam pēc tostermaizes pircēju vidū, kā arī samazinās CO₂ izmešu daudzumu uz saražoto produkcijas apjomu,” stāsta “Fazer Latvija” ražošanas vadītājs Kalvis Fjodorovs.

Foto: Publicitātes foto

“Jaunās līnijas uzstādīšanas process sākās ar godam nokalpojušās 45 gadus vecās baltmaižu līnijas demontāžu un tās uzstādīšanā kopumā tika investēti 3,8 miljoni eiro, kas padara šo par līdz šim lielāko investīciju ražotnē kopš 2015. gada, kad maiznīcā tika atklāta “Fazer” kūku un konditorejas izstrādājumu ražošanas vienība,” turpina K. Fjodorovs.

Foto: Publicitātes foto

Svinīgās atklāšanas laikā Ogres novada pašvaldības domes priekšsēdētājs Egils Helmanis pateicās uzņēmumam “Fazer Latvija” par atbalstu Ogres novada iedzīvotājiem: “Vēlos pateikties “Fazer Latvija”, kas ir sociāli atbildīgs uzņēmums, kas rūpējas arī par Ogres iedzīvotājiem, tajā skaitā maznodrošinātām ģimenēm. Man ir liels prieks par šādiem vietējiem uzņēmumiem, jo jūs radāt piemēru Ogres uzņēmumiem, par to, ka jābūt sociāli atbildīgiem un jārūpējas par vidi un kopienu, kurā strādājam”.

“Ir pozitīvi, ka tādi uzņēmumi kā “Fazer Latvija” investē ražotnes attīstībā un modernizācijā, it sevišķi brīdī, kad redzam, ka pasaulē energoresursu cenas ir ļoti kāpušas. Novēlam uzņēmumam, lai jaunā ražošanas līnija palīdz vēl veiksmgāk īstenot savus mērķus un veiksmīgāk konkurēt gan Latvijas tirgū, gan arī ārpus Latvijas, kā arī ceram, ka uzņēmums neapstāsies un turpinās arī turpmāk īstenot dažādus projektus, lai palielinātu savu konkurētspēju un kopējo izaugsmi,” Juris Cvetkovs Lauksaimniecības un lauku attīstības departamenta direktora vietnieks.

“Fazer Latvija” ir viens no maizes tirgus līderiem, kas strādā ar zīmoliem “Fazer” un “Druva”. Maize tiek cepta mūsdienīgā ražotnē Ogrē, kas ir viena no tradīcijām bagātākajām maizes ceptuvēm Latvijā. “Fazer Latvija” turpinās fokusēties uz esošo maizes produktu līniju – Fazer “Dzīvā”, Fazer “Gardā”, Fazer ”Svaigi cepta Tev!”, Fazer “Street Food”, “Druva” un “Mākoņmaize” attīstību, gan piedāvājot pircējiem pavisam jaunus, kā arī jau iemīļotus un zināmus produktus, kas atbilst mūsdienu dzīves ritmam un patērētāju vajadzībām.

“Fazer” rada īpašu pieredzi attiecībā uz ēdienu un ļauj izbaudīt labākos garšas mirkļus katru dienu. Uzņēmuma vēsture sākās 1891.gadā, kad Karls Fazers atvēra savu pirmo kafejnīcu ar misiju radīt ēdienu ar pievienoto vērtību un radīt priekpilnus mirkļus visapkārt. Radot jaunas garšas, tradīcijas un pieredzi attiecībā uz pārtiku, “Fazer” vīzija ir “Ceļā uz lielisku nākotni”.

“Fazer” vēlas, lai patērētāji izjūt Ziemeļvalstu maģiju, kuras pamatā ir spēcīga korporatīvā vēsture, uz klientu orientēta pieeja un inovācijas, lai radītu ilgtspējīgus pārtikas ražošanas risinājumus nākotnei.

“Fazer” grupa ir vērsta uz patēriņa preču (FMCG) tirgu, tā darbojas septiņās valstīs un eksportē savu produkciju uz vairāk nekā 40 valstīm. 2021.gadā “Fazer” grupas neto apgrozījums bija 1,1 miljards eiro un uzņēmuma darbinieku skaits sasniedza aptuveni 8000 darbinieku. “Fazer Group” Latvijā pārstāv uzņēmums “Fazer Latvija”. “Fazer” darbība atbilst ētikas principiem, kuru pamatā ir “Fazer” grupas vērtības un ANO Globālais līgums.

Reklāmas raksts tapis sadarbībā ar "Fazer Latvija"