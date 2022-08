"Industra Bank" galvenais birojs Elizabetes ielā. (Foto: LETA)

FKTK atļauj AS "Industra Bank" pārņemt daļu AS "PrivatBank" aktīvu un pasīvu

Finanšu un kapitāla tirgus komisijas (FKTK) padome 9. augustā pieņēmusi lēmumu atļaut AS "PrivatBank" nodot AS "Industra Bank" īpašumā AS "PrivatBank" kredītiestādes uzņēmuma daļu, atbilstoši abu pušu noslēgtajam kredītiestādes uzņēmuma pārejas līgumam, informēja FKTK pārstāvji.