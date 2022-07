Auto ziņas: gaidīšanas svētki galā - braucam ar jauno Opel Astra

Šis ir pirmais Astra modelis, kas tapis ne vairs General Motors, bet gan franču autoražotāju grupas un tātad jaundibinātā Stellantis superkoncerna paspārnē.

“Jā, šī ir jau 8. Astra paaudze 30 gados. Kā zināms, Astra paaudzes apzīmē ar burtiem. Šī ir L, ko varam tulkot arī kā Astra Love. Vai tas auto patiesi raisa siltas jūtas, mums vēl jānoskaidro,” stāsta Normunds Avotiņš.

Opel dizaineru grupa, kurā puse ir dāmas, radījušas vienu īstu dizaina lietu. No Opel Mokka pazīstamā Vizor tipa priekša šeit ir platāka un pirmo reizi ar dzesēšanas ribām. Virs riteņu arkām izveidoti spēcīgi pleci izvirzījumi, lai izceltu automašīnas plato stāju. Melnais jumts, kas gan ir opcija, vizuāli vēl pazemina Astra siluetu. Jauna pieeja saskatāma arī mazākās detaļās. Bagāžnieks atverams pēc VW modes, satverot aiz logotipa. Opel cītīgi piestrādājis pie lukturu dizaina gan priekšā, gan aizmugurē, un īsta oga ir vertikālais papildus stopsignāls tādā kā superauto stilā. Riteņu diski vismaz šim Ultimate izlaidumam ir sportiski un proporcionāli, turklāt bez jau mazliet apnikušā "turbīnu" dizaina un aerodinamiskām uzlikām. Arī durvju rokturi saglabājuši tradicionālu, tvērienam parocīgu formu.Un, lai gan jaunais modelis ražots uz EMP2 platformas, kas kopīga ar Peugeot 308, Opel Astra ir īsts "made in Germany". To montē Opel galvenajā rūpnīcā Riselsheimā, Vācijā.

“Zem motorpārsega Made in Germany beidzas. Tas ir PSA grupas motors. Es pat nezinu, vai tas ražots Francijā vai vēl kur citur. Jebkurā gadījumā uz tā nav Opel zīmes. Tradicionāli plašā motoru izvēle arī pieder pagātnei.”

Ja neskaita lādējamo hibrīdu, kas tomēr ir diezgan dārgs, Opel Astrai pieejams pa vienam benzīna un dīzeļa dzinējam. Šajā gadījumā tas ir 1,2 litru turbo ar 130 ZS un 3 cilindriem. Toties tam pieejams "astoņpakāpju" automāts. Pirms braukšanas jaāpgūst Astras salona lietošana, un tas nemaz nav viegls uzdevums.

“Parasti par vienas firmas modeļiem mēs spriežam pēc pieredzes art citiem tās ražojumiem. Parasti tas arī strādā. Ja esat braukuši ar jauno Opel Mokka, apmēram varat iztēloties kā ir pie jaunās Astras stūres. Šis laikam nebūis tas gadījums. Jaunā Astra ir Opel avangards.”

Salīdzinot ar 2015. gada modeli, kas būtībā bija aizpagājušās Astras uzlabota versija, šis interjers ir supermoderns. Divi 10 collu ekrāni ir standartā, un diezgan daudz funkciju atstāts pogu rindām zem centrālā displeja.

“Kas neparasti, te nav saulessarga. Tiešos saules staros ekrānu var redzēt tikpat labi, kā tagad. Acīmredzot ekrāna izšķirtspēja ir pietiekama.”

Avangarda azartā interjera dizaineri vietām pāršāvuši pār strīpu. Piemēram, ventilācijas lūkas ir katra citāda, un arī darbojas atšķirīgi.

“Viena ir te panelī un grozās uz visām pusēm, viena ir pa vidu, un lai kā to regulētu tā pūš vai nu uz kājām vai ģīmī. Ar kondicionieri iznāk to turēt ciet. Tad te vēl ir divas malā līdzīgi kā Hondai. Kaut ko te var saregulēt, bet cīņa par veselīgu klimatu pirmajās dienās ir tas, ar ko jārēķinās.”

Toties kas par sēdekļiem... Tiem ir AGR sertifikāts, kas nozīmē, ka Opel Astra krēsli ir veselīgi mugurai, un vadītāja sēdeklim ir elektriska regulēšana. Viduskonsole ir glīti sadalīta nodalījumos, un gandrīz katram ir savs atbīdāms vāciņš. Tālrunis dzīvo un uzlādējas lūk, šeit, pašā priekšā. Starta poga ir tik glīta, ka gluži vai žēl, ka to aizsedz stūre.

“Galvenais ir dizains. Opel Astra ir ļoti vāciska, lai gan te ir arī avangarda lietas. Stūrei apakšējais spieķis pagriezts uz kantes. Kaut ko tādu agrāk varēja sastapt tikai franču auto un arī ne vēlāk par kādu 1970. gadu.”

Jaunā Astra teicami klausa stūrei un gāzes pedālim, un ar zemprofila riepām stabili "tur" ceļu.

“Acīmredzot tas automobilis ir a priori ieprogammēts lai būtu komfortablāks. Kombinācija ir unikāla. Sajūta ir kā brauktu pa gludu galdu!”

Vienīgais, kas pietrūkst, ir pieejama jauda šosejas ātrumos. Ja pilsētā mazais turbo liek skriet Astrai it kā tā būtu elektriska, plašākos ūdeņos tā necilais apjoms tomēr liek sevi manīt.

“Es pat negaidu, ka te būs 2 sekundes līdz simtam mazāk. Gribētos lai motors ir atsaucīgāks uz šosejas. Atceros kādi motori Astrai bija 3 dažādās paaudzēs, šis īsti nav vācu automobiļa motors....”

...un, ja esam pievērsušies lietām, kas jaunajā Astra nav tādas kā agrāk, iekāpsim aizmugurē....

“Lai kādas bijušas iepriekšējās Astras, tās vienmēr bija savai klasei lieli auto. Arī aizmugurē. Tāpēc to iecienīja kā ģimenes auto un ciena joprojām kā lietotu. Bet te savu iespaidu devis "izejmateriāls", un aizmugurē ir pašauri.”

Ņemot vērā, ka jaunā platforma riteņu bāzi pastiepusi par 5,5 cm garāku, tas ir mazliet negaidīti. Vēl pamanījām, ka kreisais atpakaļskata spogulis novietots neparasti tuvu. Lai tajā ieskatītos, ikreiz nākas grozīt galvu kā braucot ar motociklu.

Jautāsiet, kāpēc pievērst uzmanību tādiem sīkumiem, ja vēl neplānojat mainīt pašreizējo auto pret Opel Astra? Tāpēc, ka šis modelis gluži nejauši var nokļūt pie jums bez īpaša uzaicinājuma.

“Pilnīgi iespējams, ka Astra būs jūsu nākamā darba automašīna, tādu var nejauši saņemt autonomā ārzemēs. Ir liela iespēja, ka tādu nopērk kaimiņi vai draugi, un tā jūs dabūjat to pastūrēt. Ja jau Opel Astra tik uzstājīgi tiecas ienākt mūsu dzīvē, derētu, ka tā automašīna ir patiešām laba.”

Skaidrs, ka tik lēta kā kādreiz Astra nebūs nekad. Sākuma cena ir 22 700 eiro, ar "automātu" jārēķinās ar 26 400, bet šāds zelta krāsas jeb Kult Yellow eksemplārs ar matricu gaismām un citiem smalkumiem maksās savus 32 000 eiro. Jā, par tādu naudu savulaik varēja nopirkt divas Astras, taču jaunajā modelī arī ielikts tik daudz inovāciju, cik agrāk nesavācās pat pa divām paaudzēm kopā.