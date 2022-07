Piesaista finansējumu Rīgas Zoodārza Amūras tīģeru labturībai

Projekta mērķis ir iegūt papildu līdzekļus Rīgas zoodārza lielo kaķu labturības un aizsardzības uzdevumu izpildei, konkrēti Amūras tīģeru sugas aizsardzībai. Izsoles rezultātā sadarbības partnera tiesības ir ieguvis nebanku kreditēšanas uzņēmums “SMScredit.lv”, kurš jau vairāk kā 10 gadus regulāri realizē dažādus dzīvnieku atbalsta pasākumus. Projekta ietvaros piesaistītā finansējuma apjoms ir 20 570.00 euro, kas tuvākā gada garumā tiks novirzīti dažāda veida sadarbības aktivitātēm, kuru mērķis ir nodrošināt Amūras tīģeru aizsardzību, iepazīstināt ar šīs sugas unikālajām īpatnībām un pilnveidot Rīgas Zoodārzā dzīvojošā tīģeru pāra dzīvesvietu.

Daudzas no tīģeru pasugām pasaulē ir izmirušas, mūsdienās saglabājušās tikai deviņas. Lielākā no tām ir Amūras tīģeris (Panthera tigris altaica), kas dabā sastopams Krievijas Tālajos Austrumos, neliels skaits – arī Ķīnā. Krievijas pilsoņu karš 1917. gadā gandrīz noslaucīja no zemes virsas visus galējo dienvidaustrumu reģiona tīģerus. Amūras tīģeri savvaļā saglabājās tikai Usūrijā, kur 20. gs. 30. gados bija palicis tikai 20–30 dzīvnieku. Pateicoties dažādiem rezervātiem un to realizētiem projektiem Amūras tīģeru dzīves vides saglabāšanā un malu medību samazināšanā, Amūras tīģera savvaļas populācija pieaugusi līdz 400–550 dzīvniekiem. Amūras tīģeri joprojām pakļauti iznīcības briesmām, tādēļ ir iekļauti Pasaules Sarkanajā grāmatā nopietni apdraudētu dzīvnieku kategorijā.

Tīģeri ir patiesi unikāli dzīvnieki, viņi spēj pielāgoties dažādiem klimata apstākļiem – no tropu karstuma un mitruma līdz pat tundras –40°C salam un dziļam sniegam. Tīģeru svītrainais kažoks palīdz tiem maskēties augājā. Izmantojot šo priekšrocību viņi medī biezajā augājā, paļaujoties uz savu izcilo redzi un dzirdi. Tīģeri dienā var veikt pat 60 km. Uzbrūkot medījumam, sasniedz ātrumu 65 km/h un spēj lēkt līdz 10 m tālu. Pretēji izplatītam uzskatam, ka kaķi baidās no ūdens, tīģeriem patīk ūdens, viņi labprāt un labi peld, bez grūtībām šķērso 6–9 km platas upes un peldot var sasniegt 29 km/h.

Projekta “Tīģera iespējas uzņēmējam” ietvaros “SMScredit.lv”, kā dzīvnieku labturības un aizsardzības patronam, ir dota unikālā iespēja palīdzēt nodrošināt nākotni pasaules krāšņākajām radībām,” skaidro Rīgas Zooloģiskā dārza valdes locekle Anete Bilzēna.

“Ar Rīgas Zoodārzu mūs vieno ilggadēja sadarbība un tieksme pilnveidot un bagātināt tā iemītnieku labturības apstākļus. Agrāk mēs esam atbalstījuši kamieļu mītnes atjaunošanu un surikatu ekspozīcijas rekonstrukciju Rīgas Zooloģiskajā dārzā. Kopš 2016. gada “SMScredit.lv” ikgadēji organizē "Lielo rudens talku” dzīvnieku patversmē Ulubele, kuras laikā ar vairākiem simtiem brīvprātīgo sakopjam patversmes teritoriju, remontējam voljērus un pilnveidojam patversmes infrastruktūru. Esam strādājuši arī ar citām bezpeļņas organizācijām, kas palīdz dzīvniekiem - Slokas dzīvnieku patversmes iemītniekiem tika ziedotas maltītes, Tukuma patversmes kaķiem tika uzbūvēta jauna apsildāmā māja, bet kopā ar nodibinājumu "Dzivniekupolicija.lv” tika organizēta suņu čipēšanas kampaņa. Domāju, ka “SMScredit.lv” var droši nosaukt par dzīvnieku lielāko draugu un patronu. Tāpēc projekts “Tīģera iespējas uzņēmējam” ir domāts tieši mums,” uzsver AS “4finance” Latvija izpilddirektors Gvido Endlers.

Projekta ietvaros piesaistītais finansējums - 20 570.00 euro - tiks novirzīts Rīgas Zoodārza Amūras tīģeru aploka ūdenskrituma renovācijai un citām tīģeru pāra uzturēšanas apstākļu uzlabošanas aktivitātēm, padarot viņu dzīvesvietu Rīgas Nacionālajā Zooloģiskajā dārzā arvien labāku, tostarp vides bagātināšanas elementu jomā.