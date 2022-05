Bleķa spainis vai ekonomijas iemiesojums? Eiropā lētākā elektromobiļa “Dacia Spring” tests

Auto un tehnoloģijas Sandris Metuzāls | Jauns.lv

Tas ir mazs. Ne pārāk ērts. Un varbūt arī ne īpaši skaists. Vai ir vērts kaut ko īpašu gaidīt no elektroauto, kas maksā 18 tūkstošus eiro? Ja paskatīsimies apkārt, redzēsim, ka lētākie līdzīgie konkurentu ražojumi maksā no 26 tūkstošiem eiro uz augšu, turklāt arī tie nebūt nav no tā plaukta, kuros stāv sapņu mašīnas.