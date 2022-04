Latvijā radītā milzu mediķes skulptūra uzstādīta Indijā

Sešus metrus augsto skulptūru 31. martā atklāja Latvijas vēstnieks Indijā Artis Bērtulis un tās autors – tēlnieks, Latvijas Mākslas akadēmijas profesors Aigars Bikše. Viņš savu mākslas darbu indiešiem uzdāvinājis, un turpmāk tas atradīsies mācību iestādes pagalmā.

Aigars Bikše par savu darbu stāsta: “Šī skulptūra ir vēstījums nākamajām paaudzēm par laiku un izaicinājumiem, ko mēs pieredzējām. Tā atgādinās par mediķu svarīgo lomu sabiedrībā.”

Atklāšanas ceremonijā Artis Bērtulis min: ”Mediķu darbs vienmēr būs apbrīnojams un godināms, to mēs pieredzējām pandēmijas laikā, un to mēs redzam šodien Ukrainā, kur mediķi kara apstākļos glābj ievainotos un riskē ar savām dzīvībām.”

Rožu ziedlapiņu kaisīšanas rituāls skulptūras atklāšanas brīdī. (Foto: Publicitātes)

Medicīnas institūts nepilna miljona cilvēku apdzīvotā Indijas ziemeļu pilsēta Bareli, kas atrodas ceļā starp Ņūdeli un Nepālu, nav izvēlēts nejauši. Tajā drīzumā tiks atvērta īpaša biodrošības laboratorija, kurā tiks meklēti risinājumi Covid-19 līdzīgu globālu pandēmiju iegrožošanai. Ārsts Somesh Mehrotra, kurš iniciēja skulptūras pārvietošanu, komentē: "Studenti šeit sajutīs degsmi, ar kādu mediķi ir strādājuši šajos nemierīgajos laikos, un latviešu mākslinieka jūtīgumu, ka viņš darbu ir radījis tik augstsirdīgi. Bikšes mākslas darba pārvietošana no vienas pasaules daļas uz citu ir dzīvs piemērs tam, ka cerībai un mīlestībai nav robežu.”

Skulptūra «Mediķi pasaulei» 2020. gada jūnijā bija viena no pirmajām šāda veida sabiedrības pateicībām Eiropā pēc Covid-19 pandēmijas, kas izmainīja dzīvi vismaz pusei cilvēces. Tā ir sabiedrības iniciatīva, kuras realizēšanā pēc tēlnieka aicinājuma iesaistījās gandrīz divdesmit uzņēmumi, dāvinot materiālus, darbarīkus, piešķirot māksliniekam palīgus, telpas, vedot materiālus un pašu skulptūru, kā arī uzstādot to. Skulptūra apzināti radīta iespaidīgā izmērā, lai parādītu, ka cilvēki veselības problēmu gadījumā ir kā bērni – atkarīgi no mediķu rūpēm, gādības un zināšanām.