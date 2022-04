Pārdomas par Huawei Watch GT Runner – ideāls viedpulkstenis steidzīgam cilvēkam

Nesaukšu sevi par pieredzējušu viedpulksteņu nēsātāju un tehnisko parametru analizētāju, bet vairāk praktiskumam un pieraduma spēkam pielīpošu cilvēku. Tomēr savi pieci gadi ejot, skrienot, orientējoties un citādi sportojot vai nesportojot ar dažādiem gudriem laikrāžiem uz rokas jau ir aizvadīti. Tāpēc par iesācēju arī noteikti sevi neuzskatu.

Būs grūti! – Nebija

Atgriežoties pie ievadā minētā, ka par Huawei zīmola produkciju klejo dažādi stāsti. Viens no tiem, ka šīs ierīces nereti ļoti negribīgi un komplicēti sinhronizējas ar citu zīmolu ierīcēm. Nepiekrītu! Lai savienotu jauno pulksteni ar telefonu (cita ražotāja), pagāja aptuveni divas trīs minūtes. Jāteic, ka ar citiem biežāk izmantotiem zīmoliem ir bijušas reizes, kad paiet ilgāks laiks nekā manā pirmajā pieredzē ar Huawei produktiem.

Cita bažu jūra bija atplūdusi no vārdiem “tur viss būs citādāk”. Patiesībā nepiefiksēju. Varbūt pāris dienu kaut kādas pulksteņa izmantošanas funkcijas bija nedaudz citādākas nekā pēdējos izmantotajos laikrāžos, bet tas jau ir senā pagātnē un nekādā veidā netraucēja Huawei Watch GT Runner praktisku lietošanu savām vajadzībām. Ja rūpīgāk aizdomājas, varbūt pat tagad ir praktiskāk nekā bija iepriekš.

Foto: Publicitātes foto

Brīžiem nemaz nemana

Neraugoties uz to, ka Huawei Watch GT Runner displejs noteikti nav mazāks kā dažādiem analogiem (1,43 collas), visa pulksteņa svars nav pat 40 gramu (38,5 grami). Niecīgā svara dēļ brīžiem gadās pat aizmirst, ka kaut kas ir uz rokas. Aizdomājoties par izmēriem, varbūt kādai dāmai ar pavisam smalku roku pulkstenis šķitīs par lielu, bet vidējas miesasbūves vīrietim noteikti ne. Īpaši jau laikmetā, kad arī mūsu tālruņi ik pāris gadu kļūst arvien lielāki.

Cits milzu pārsteigums ir baterijas ilgtspēja bez uzlādes. Astoņas desmit dienas starp uzlādēm – nekādu problēmu. Ražotājs sola, ka atkarībā no lietošanas paradumiem bez uzlādes varot iztikt pat 14 dienu. Tam gribas ticēt. Neesmu noteikti visu iespējamo funkciju (mūzikas klausīšanās, pazaudētā telefona meklēšanas, laktāta sliekšņa analīzes, elpošanas vingrinājumu, navigācijas un citu) biežs izmantotājs (kas noteikti saīsinātu spēju iztikt bez pulksteņa uzlādes), tomēr treniņu un atjaunošanās procesu, miega, sirdsdarbības analīzei, kā arī sociālo tīklu paziņojumu apskatei gana regulāri liku lietā Huawei Watch GT Runner.

Jāteic, ka baterijas darbības ilgums bez uzlādes noteikti bija lielākais šā viedpulksteņa radītais pārsteigums man. Citi paša lietoti analogi tika lādēti trīs, četras, piecas un vēlāk vairāk reižu biežāk. Tiesa, uzlāde notika lēnāk nekā ar citām ierīcēm, bet nu pāris stundu laikā pulksteņa baterijai atkal bija 100 procentu.

Cik uzticams?

Soļu skaitīšana, distances mērīšana, skrējiena temps nereti liek uzdot jautājumu, cik iegūtie dati ir precīzi. Ja gadiem ilgi tiek skriets pa vienu un to pašu ceļu, bet teju katru reizi attālumi mainās, pamatoti rodas jautājums, cik uzticami ir iegūtie dati un kā ticēt informācijai, kas iegūta pilnīgi svešā vietā. Vai vēl komiskāk ir pavērot, kā mainās tavu dienā veikto soļu skaits, vairākas reizes aktīvi pavicinot rokas no augšas uz leju. Šī, protams, ir visai liela viedpulksteņu problēma, jo tie datus apkopo no dažādiem informācijas avotiem: GPS signāliem, savienotajām ierīcēm, pulksteņa piefiksētajām kustībām, ņemot vērā norādītos ķermeņa parametrus un prognozējot iespējamo soļa garumu.

Foto: Publicitātes foto

Kļūdas un atšķirības, skrienot vai pat ejot pa vienu un to pašu distanci, ir novērojamas arī Huawei Watch GT Runner, tomēr tās nebūt nebija lielākās, kādas redzētas. Nereti problēmas ar precīzu datu iegūšanu bija mežā, daudzdzīvokļu māju pagalmos un augstceltņu tuvumā – taisnības labad jāmin, ka tas ir Ahileja papēdis teju visu iepriekš mēģināto zīmolu viedpulksteņiem. Tāpat brīžiem radās iespaids, ka reizēm kopējā veiktā distance uzrādās lielāka nekā patiesībā, īpaši reizēs, kad pārvietošanās bijusi reljefainā un ātrai kustībai sarežģītā vidē, – šim skaidrojumu radu ar kopējo soļu skaitu. Brīžiem ierīcei labpatika domāt, ka speru savam augumam atbilstošu soli, bet fakts, ka tajā brīdī seguma sarežģītības dēļ tikai maziem soļiem tipināju uz priekšu, netika ņemts vērā.

Tomēr jāatgriežas pie iepriekš teiktā, šādas problēmas ir praktiski visiem viedpulksteņiem, un Huawei Watch GT Runner noteikti nebija starp sliktākajiem.

Uzticamību veicināja arī pulsa noteikšana slodzes laikā. Iepriekš ar citiem laikrāžiem bijuši gadījumi, kad iegūtie dati ir, maigi sakot, neiespējami. Reizēm pilnīgi nereāli tiek uzrādīta tāda sirdsdarbība, kas nebūtu savienojama ar attiecīgā brīža slodzi. Vēl vairāk – dubultai drošībai tiku salīdzinājis Huawei pulksteņa uzrādītos datus ar tiem, ko rāda modernākie kardiotrenažieri, – iegūtie rezultāti bija teju identiski. Vai tiešām kļūdās abi? Diez vai!

Motivators

It kā sīkums, bet patīkami. Arī daudziem citiem viedpulksteņiem ir iespēja uzstādījumos iestatīt šādus virtuālos palīgus, bet līdz šim nebiju to īsti darījis, jo nezināju, vai tas patiks. Jebkurā gadījumā tikai pozitīvi var attiekties pret to, ka pie ilgākas sēdēšanas vienā punktā pulkstenis atgādina, ka būtu laiks izkustēties, bet fizisko aktivitāšu laikā seko līdzi ne vien rezultātiem uzstādītajam treniņa starpposmam, bet arī informē par aerobajā un anaerobajā režīmā paveikto darbu, brīdina, kad intensīvas slodzes laikā sāc tuvoties ekstremālajai zonai, kā arī balsī regulāri seko līdzi sirdsdarbībai.

Varbūt pārpildītā trenažieru zālē ar šādu runājošo gudrpulksteni var ātri vien iekrāt virkni nedraugu, bet treniņiem svaigā gaisā (īpaši, ja mūzikas klausīšanās nav treniņprocesa sastāvdaļa) šis Huawei kļūst par ļoti interesantu un ellīgi zinošu sarunu biedru.

Tiesa, ne vienmēr vajadzētu vārds vārdā klausīt katram pulksteņa paziņojumam, jo, lēnā tempā sākot skriet garāku distanci, drīz vien var rasties ieteikums celt tempu vai arī, skrienot pretī paša izvēlētam rezultātam, var atskanēt ieteikums piebremzēt. Iesācējiem šis var gan mazliet traucēt, gan arī palīdzēt nesaforsēt. Tomēr der ielāgot, ka neviena viedierīce nepazīs jūsu ķermeni tik labi, cik jūs katrs pats. Tā var dot vien kādus ieteikumus, skaidrojumus, bet tos nevajadzētu uztvert kā neapšaubāmu pavēli.

Ne mazāk interesanti, protams, ir vērot Huawei Watch GT Runner prognozes par gatavības līmeni dažādu distanču skrējieniem, kā arī vērtējumu, cik ļoti tavs ķermenis atjaunojies pēc iepriekšējās fiziskās slodzes. Nemelošu, ka esmu pilnībā izpratis, kā šie algoritmi darbojas, bet, tā kā mijiedarbojoties jau mēneša laikā uzrādītie rezultāti ir visai tuvi realitātei, bail pat domāt, cik precīzi tie varētu būt, ja ar šo viedpulksteni vēl vairāk saaugtu kopā.

Kā pietrūkst?

Vairākos Huawei Watch GT Runner testēšanas aprakstos izskan viedoklis, ka citiem analogiem viedpulksteņiem ir vairāk funkciju, vairāk tehnisku iespēju, vairāk pulksteņa “seju” un tādā garā. Jā, droši vien jāpiekrīt šim viedoklim. Tomēr, ja uzdotu jautājumu, vai bija kaut kas tāds, kā man ikdienā dikti pietrūka un es sāku šausmināties, kā var nebūt šādas funkcijas, uz sitienu prātā nenāk.

Īsi sakot, nekā būtiska šim Huawei modelim nepietrūkst. Ja jums viedpulkstenis ir vajadzīgs kā vēl viens dators, viedtālrunis vai vienkārši brīvā laikā kavēklis ar milzum daudz funkcijām un izklaides iespējām, tad Huawei Watch GT Runner diez vai ir jūsu modelis, bet sportiskie cilvēki, kam laikrādis palīdz monitorēt ikdienas aktivitātes, kā arī ķermeņa stāvokli, dabūs visu vajadzīgo.

Huawei Watch GT Runner parametri:

Svars: 38,5 grami.

Akumulatora darbība bez uzlādes: līdz divām nedēļām.

Izmēri: 46,4 x 46,4 x 11 milimetri.

Displejs: 1,43 collas AMOLED 466 x466 HD skārienjutīgs.

Sensori: akselerometra sensors, žiroskopa sensors, ģeomagnētiskais sensors, optiskais sirds ritma sensors, gaisa spiediena sensors.

Atmiņa: 4 gigabaiti.

Sistēmas prasības: HarmonyOS 2 vai jaunāka, Android 6.0 vai jaunāka, iOS 9.0 vai jaunāka.

Ūdensizturība: 5 atmosfēras.

Reklāmas raksts tapis sadarbībā ar Huawei