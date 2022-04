Kas ir meklētājprogrammu optimizācija: SEO?

Kas ir SEO?

Akronīms SEO angļu valodā nozīmē "search engine optimization", un latviski tas nozīmē meklētājprogrammu optimizāciju. Meklētājprogramma ir informācijas meklēšanas rīks internetā, piemēram, Google, Yahoo un Bing. SEO mērķis ir visai vienkāršs, likt mājaslapai atrasties pēc iespējas augstākās meklēšanas programmu pozīcijās, ik reizi, kad tiek ievadīts konkrēts atslēgvārds vai to salikums. Meklētājprogrammu optimizācija parasti koncentrējas uz Google.

Kāpēc SEO koncentrējas uz Google?

Lielākā daļa cilvēku izmanto Google, tiklīdz viņi meklē informāciju, pakalpojumu vai produktu. Atrodaties Google pirmajās meklētājprogrammas pozīcijās, potenciālie klienti parasti noklikšķina uz Jūsu, nevis jūsu konkurentu vietnes, kas atradīsies zemākās pozīcijās.

Padomājiet par to šādi. Ja kāds ieraksta vārdus “putnu būris”, viņš, iespējams, meklē instrukciju, kā to izgatavot, materiālus, vai arī, kur to var iegādāties. Ja esat uzrakstījis rakstu par to, kā izgatavot putnu būri, tad jūs vēlēsieties, lai cilvēki atrod jūsu instrukciju. Lai kāds to atrastu, jums, Google, meklējumu rezultātos ir jābūt augstāk par visām citām vietnēm, kas piedāvā šāda veida instrukciju. Tas nav viegli, bet tāds ir SEO mārketinga mērķis.

SEO pakalpojumu dažādība

SEO ietilpst dažādi veicamie darbi tāpēc, lai uzzinātu, kas konkrēti Jums ir nepieciešams, vispirms būtu ieteicams veikt SEO auditu.

Atslēgvārdu izpēte

Atslēgvārdi ir frāzes vai vārdi, kurus ieraksta meklētājsistēmā. Piemēram, ja Jums ir steidzami nepieciešams auto remonts, tad, lai noskaidrotu tuvāko servisu, Jūs Google ierakstīsiet frāzi “auto remonts”, kā rezultātā Jūs saņemsiet vairākus rezultātus ar pieejamajiem servisiem. Frāze “auto remonts” ir atslēgvārds. Atslēgvārdu izpētes laikā tiek piemeklēti tādi atslēgvārdi, kuriem ir vislielākais potencionāls Jūsu biznesam.

Atkopšanās pēc manuālā Google soda

Google sods tiek piemērots, ja vietnes saturs neatbilst vai ir pretrunā ar Google vadlīnijām. Saņemt Google sodu nozīmē, ka Jūsu vietne vairs netiek iekļauta meklēšanas rezultātos, vai arī atslēgvārdu vērtējums ir strauji pazeminājies. Ja Jums ir uzlikts sods, tas nozīmē, ka mērķauditorija vairs nespēj Jūs atrast un atgūšanās no soda reizēm pat nav iespējama, kas noved pie tā, ka vieglāk ir sākt veidot jaunu mājaslapu, nevis atgriezt veco.

Google My Business konta optimizācija un uzturēšana

Google My Business ir Google bezmaksas rīks, kas palīdz uzņēmumiem pārvaldīt tiešsaistes klātbūtni meklētājprogrammā. Google My Business konta izveide ļaus klientiem ikdienā iegūt svarīgāko informāciju par uzņēmuma darbību, darba laiku, preču klāstu, akcijām un citiem piedāvājumiem. Šeit ir piemērs ar Spirits&Wine GMB kontu.

Ikmēneša SEO pakalpojumi

Meklētājprogrammu optimizācija parasti tiek veikta šādi:

Katra jauna projekta sākumā tiek organizēta tikšanās ar klientu, lai definētu projekta mērķus un stratēģiski svarīgus pakalpojumus vai produktus;

Tad tiek veikts SEO audits un atslēgvārdu izpēte;

SEO audita laikā tiek noteikta mājaslapas pašreizējā situācija (lapas SEO, tehniskie aspekti, lapas ātrums, ārējie SEO faktori);

Pamatojoties uz audita un atslēgvārdu izpētes rezultātiem, tiek izveidots, un ar klientu saskaņots, darba plāns turpmākajiem mēnešiem.

Tehniskais SEO audits

Tehniskais SEO audits ir visa pamats un tas ir attiecināms uz mājaslapu optimizāciju. Kad tiek atrisinātas visas tehniskās SEO problēmas, kā, piemēram, ielādes ātrums, saturs, tad meklētājprogramām ir vieglāk veikt "crawl" darbības, citiem vārdiem sakot - izložņāt lapu. Tas rezultējas ar veiksmīgu mājaslapu indeksēšanu meklējumrezultātos. Lai tas notiktu ir svarīgi panākt to, ka meklētājprogrammām ir pēc iespējas vieglāk izložņāt lapu.

Tehnisko SEO auditu būtu ieteicams veikt katram e-komercijas vai sarežģītas mājaslapas īpašniekam, lai būtu pārliecība, ka viss strādā kā nākas.

SEO optimizācija

SEO optimizācija ir mājaslapas satura un tehniskās puses sagatavošana Google vadlīnijām, lai Google spētu lapu indeksēt un noteikt tās pozīcijas. Tas nozīmē, ka ir nepieciešams uzraudzīt mājaslapu, lai tā spētu ieņemt pēc iespējas augstākas pozīcijas Google.

Mājaslapu optimizācija atšķiras divos veidos:

On-site nozīmē, ka visas darbības tiek veiktas mājaslapas iekšienē. Saturu pielāgo aktuālajām lietām, ņemot vērā arī tehnisko pusi, lai Google meklētājs varētu skenēt lapu un izvērtēt tās kvalitāti.

Off-site nozīmē, ka darbības tiek veiktas ārpus mājaslapas, lai varētu uzlabot mājaslapas pozīcijas Google meklētājā. Tās ir, piemēram, atsauces uz Jūsu vietni, ko lieto citas mājaslpas.

SEO e-komercijai (e-veikaliem)

Lielākajai daļai e-komercijas veikalu ir nepieciešamība pēc optimizācijas meklētājprogrammās. SEO optimizācija nodrošinās Jūsu zīmola atpazīstamību un veicinās pārdošanu, kā arī lapas apmeklētāju skaitu.

SEO priekšrocības

1. Ātrāka un apmeklētājam draudzīgāka mājaslapa

Nevienam nepatīk lēnas un vizuāli nesaistošas mājaslapas, tāpēc SEO optimizācija ietver sevī ne tikai satura uzlabošanu, iekļaujot atslēgvārdus un tekstu formatēšanu, bet arī pašas mājaslapas uzlabošanu. Apmeklētāji iegūs ātrāku un lietotājiem draudzīgāku mājaslapu.

2. Mājaslapu apmeklē konkrēti tie cilvēki, kuriem interesē Jūsu pakalpojums vai produkts

SEO optimizācijas sastāvdaļa ir atslēgvārdu izpēte un to izmantošana, lai piesaistītu konkrēti tos cilvēkus, kas meklē nepieciešamo, izmantojot attiecīgos atslēgvārdus. Piemēram, ja Jūsu uzņēmums pārdod sporta preces, tad SEO palīdzēs atrast tos cilvēkus, kas Google ieraksta tādus atslēgvārdus kā futbola bumba, hanteles u.c. To, uz kādiem tieši atslēgvārdiem ir svarīgi koncentrēties, palīdzēs noskaidrot SEO speciālisti.

3. SEO nav vienas dienas darbs un rezultāts, bet tā rezultāti ir redzami ilgtermiņā

SEO bieži salīdzina ar digitālo reklāmu, jā, arī digitālajai reklāmai ir efektīvs rezultāts, taču tikai tik ilgi, kamēr tajā tiek guldīta nauda. SEO rezultāts nebūs redzams uzreiz, bet gan ilgtermiņā. Arī pat pēc vēlamo darbu sasniegšanas būs jātrupina strādāt pie SEO, jo arī konkurenti neguļ, taču izmaksas, salīdzinot ar digitālo reklāmu, būs mazākas.

4. Jūs iegūsiet atpazīstamību

Esot meklētājprogrammas augstākajās pozīcijās, tas nodrošina ne tikai mājaslpas apmeklējumu pieplūdumu, bet arī paša produkta vai pakalpojuma atpazīstamību. Piemēram, ja veicat mašīnām stiklu tonēšanu, tad, ievadot atslēgvārdu BMW stiklu tonēšana, atrodaties pirmajā meklējumu lapā, pastāv liela iespēja, ka šīs markas īpašnieki paakalpojumu izvēlēsies veikt pie Jums.

5. Uzlabojas konversijas rādītāji

Konversija ir tāds mājaslapas patērētāju apmeklējums, kura rezultāts ir pirkums, saziņa vai jebkāda cita darbība, kas vērsta uz Jūsu uzņēmumu. Protams, ir patīkami zināt, ka mājaslapas apmeklējuma skaits pieaug, taču vēl labāk ir redzēt, ka apmeklētāji veic kādu darbību, kas var nest peļņu.

Kopsavilkums

SEO ir mājaslapas uzlabošanas darbu kopums, kas Jums palīdzēs nonākt augstākos Google meklējumu rezultātos. Lai SEO palīdzētu nokļūt augstākās pozīcijās, ir kārtīgi jāpārdomā mājaslapas tehniskais stāvoklis, liekot lielu uzsvaru uz saturu un, protams, atslēgvārdu izvēli. SEO nebūs lēti un pavisam noteikti divu dienu laikā nepacels Jūs no 16. lapas uz pirmo trijnieku. Tā tas vienkārši nenotiek! Tam būs nepieciešamas konkrētas un regulāras investīcijas, un pārdomāta mārketinga stratēģija.

Nepakļaujieties konkurencei, vispirms ir jāpieņem lēmums, ko tieši SEO Jums var sniegt un ko Jūs vēlaties ar to panākt. Sākumā ir jāizzin sava mājaslapa, vai viss strādā kā nākas, vai tās saturs nav vājš, vai lapā nav Jums nepiederošs saturs, jo Jūsu lapa ir uzņēmuma vizītkarte un, ja klientam tur nebūs, ko redzēt, nekā aizraujoša, ko lasīt, viņš Jūsu lapā vairs neatgriezīsies un dosies pie konkurenta.