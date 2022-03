Afēriste vai tomēr kulta upuris? Bēdīgi slavenā Amerikas latviete Sarma Melngailis stāsta par tumšo pagātni

"Kad es dzirdu vai lasu par citiem cilvēkiem, kuri iesaistīti kādos kultos vai tamlīdzīgos procesos, es saprotu... Bet es saprotu arī tos, kuri nesaprot, jo tas izklausās traki. Es nedomāju, ka kādu nogalinātu, ja Entonijs man to liktu, bet es saprotu, kā cilvēki tiek novesti līdz tam," filmā stāsta Sarma.

Kā tas viss sākās?

2004. gadā Sarma Ņujorkā kopā ar savu draugu Metjū Keniju dibināja vegānu restorānu "Pure Food and Wine", kas izpelnījās neticami lielu sabiedrības uzmanību, tostarp slavenību vidū. To apmeklēja arī Holivudas zvaigzne Aleks Boldvins.

Gadu vēlāk Melngailis un Kenijs atvēra vēl vienu uzņēmumu "One Lucky Duck Juice and Takeaway", kas bija saistīts ar "Pure Food and Wine". Bizness veicās labi, bet attiecībās sākās dažādi sarežģījumi.

7 Foto Latvietei Sarmai Melngailis piederošais ekskluzīvais "Pure Food and Wine" restorāns Ņujorkā +3 Skatīties vairāk

Kad Sarma vēl bija attiecībās ar Metjū, uzmanību viņai sāka izradīt Aleks Boldvins, kurš teica, ka meklē kādu, ko ielaist savā dzīvē. Tā vietā, lai piekristu sākt satikties, Sarma piedāvāja viņam paņemt suni. Ar to arī abu iespējamās romantiskās attiecības beidzās. Zīmīgi, ka Sarmas restorānā Boldvins satika Hilariju, ar kuru vēlāk apprecējās. Kā redzams filmā, uzņēmēja nožēlo, ka nesāka satikties ar Boldvinu. Jau pavisam drīz viņas attiecības ar Metjū izira.

"Es nožēloju, ka nepamēģināju ar Aleku, jo es tobrīd vēl biju attiecībās. Tad pēc dažiem mēnešiem es izšķīros tāpat, bet viņam jau bija cita. Man vienmēr bija tā sajūta, ka viņš taču ir daudz vecāks par mani, bet beigās viņš atrada daudz jaunāku par mani."

Ņemot vērā, ka Metjū nebija labi respektējams biznesa vidē, jo nereti laikus nemaksāja rēķinus, investors nolēma visu pārdot Sarmai par 2 miljoniem ASV dolāru.

Iepazīšanās ar Šeinu Foksu, kurš patiesībā ir Entonijs Strangis

Uzņēmēja daudz laika pavadīja restorānā, kur veicās patiesi labi, bet jutās vientuļa un paņēma suni Leonu. Pavisam drīz viņa internetā iepazinās ar kādu Šeinu Foksu, kurš komunicēja ar Boldvinu mikroblogošanas vietnē "Twitter". "Izskatījās, ka viņi ar Aleku pazina viens otru," filmā stāsta Sarma.

Tiešsaistē viņš izskatījies gudrs un jautrs. Pēc ilgāka laika - 2011. gadā - abi satikās dzīvē. Lai arī vizuāli izskatījies citādāks un tā nav bijusi mīlestība no pirmā acu skata, tomēr Leons viņu pieņēmis, un tas Sarmai šķitis ļoti svarīgi. Viņa nolēmusi, ka pamēģinās Šeinu ielaist savā dzīvē.

Tiesa, restorāna darbiniekiem viņš nav paticis. Šeins šķitis aizdomīgs, tāpat nav izskatījies, ka abu starpā būtu mīlestība.

Foto: Ekrānuzņēmums

Stāstot par pirmo reizi, kad Šeins prasījis iedot naudu, tas bijis kā dzīvības un nāves jautājums. Sarma pēc dabas ir izpalīdzīga, tāpēc, divreiz nedomādama, iedevusi viņam vairākus tūkstošus.

Pēc kāda laika darbinieki atklājuši, ka Šeina īstais vārds ir Entonijs Strangis, kura pagātne ir visai noziedzīga, turklāt viņš bijis cietumā. Kā filmā atklāj restorānā strādājošie, Sarma to nav vēlējusies dzirdēt, bet beigās pateikusi, ka tā ir tikai pagātne.

"Es biju satraukta sākumā, tad viņš man izskaidroja, ka viņam ir bijušas vairākas identitātes," stāsta Sarma. Viņa sākotnēji pārtraukusi attiecības, bet tad tomēr atkal abi sagājuši kopā.

Kā stāsta uzņēmēja, viņš radījis sajūtu, ka abiem ir lemts būt kopā, uzbūris ainu par laimīgu nākotni un drīz bildinājis.

Laimīgā nākotne, kur īstenosies visi sapņi

"Viņš radīja sajūtu, ka viņš nav cilvēks. Ka viņš ir kaut kas vairāk. Bet es esmu vienkārši cilvēks, kuru viņš izvēlējies, un man tagad jābūt pateicīgai."

Lai cik neticami tas neizklausītos, bet Entonijs apsolījis, ka, ja Sarma sekos viņa norādījumiem un instrukcijām, tad viņš gan Sarmu, gan viņas suni padarīs nemirstīgus, kāds Entonijs jau ir.

"Kā maģiska nākotne, kur es un mans suns būs nemirstīgi, kur esošajai realitātei vairs nebūs nekādas nozīmes," atminas Sarma.

Entonijs stāstījis, ka viņam ir nauda. Lai izietu pārbaudījumus, esot jāpierāda, ka naudai nav nozīmes, tāpēc Sarmai bijis jāpārskaita viņam lieli līdzekļi, lai viņa pierādītu, ka var iziet šos testus "apsolītajai nākotnei".

Pamazām viņa kļuvusi par upuri "kultam līdzīgiem paņēmieniem". Viņa ne tikai pārskaitījusi milzīgas naudas summas, iznīcinot savu veiksmīgo biznesu, bet arī tikusi pazemota gan psiholoģiski, gan seksuāli. Viņš izolējis viņu no draugiem, vecākiem un darbiniekiem, tostarp viņas vietā sūtījis e-pastus un atbildējis uz telefona zvaniem. Kā norāda Sarma, viņš pilnībā kontrolējis viņas dzīvi, šķitis, ka viņš pat zina, ko viņa domā.

"Tas, kas notika, nav izskaidrojams. Kāpēc es nebēgu? Kāpēc nepiezvanīju policijai? Tas ir labs jautājums. Neviens nerunā par to, kā ir nonākt situācijā, kad kāds manipulē ar tavu prātu. Es ticēju, ka tās lietas, ko viņš solīja, var būt realitāte. "

To, ka Entonijs ir prasmīgs manipulators, zaglis un melis, filmā apstiprina arī viņa bijusī sieva, kura norāda, ka negrib to visu atcerēties, bet viņš viņu izvilcis cauri ellei, un šis vīrietis esot bīstams sabiedrībai.

Kulta eksperti: apmulsis cilvēks ir viegli manipulējams

Viens no destruktīvo kultu ekspertiem, doktors Stīvens Hasans, izdevumam "The Independent" stāsta, ka cilvēki, kuri uzsāk kultus, izmanto dažādas manipulatīvas taktikas, lai īstenotu "prāta kontroli" pār saviem upuriem, konstruējot viltus realitāti, kas ļauj viņiem kontrolēt savus biedrus.

Kulta vadītāji melo par to, kas viņi ir un savu pagātni, kā arī apzināti mulsina savus upurus, “laužot” viņu pašsajūtu. Viņš saka, ka apmulsis cilvēks ir viegli manipulējams, un tas nemaz nav tik grūti izdarāms. Viss, kas nepieciešams, ir kaut kas nedaudz neparasts, lai pārtrauktu cilvēka ikdienas rutīnu un ievilktu viņu jaunā ticībā.

Saskaņā ar doktores Aleksandras Šteinas teikto, kura arī specializējas kultu sociālajā psiholoģijā, šādi cilvēki izmanto piespiedu kontroles paņēmienus, kas ir līdzīgi tiem, kas tiek novēroti vardarbīgās attiecībās, piemēram, izolāciju, attiecību kontroli, uzraudzību un pazemošanu.

Hasans brīdina, ka nevajadzētu nekad novērsties, ja kāds, kas iepriekš bijis tuvs, sāk atkāpties vai pēkšņi pārtrauc kontaktu. "Cilvēki bieži domā: "Viņa ir pārāk gudra, lai uz to iekristu" vai "Viņi ir pieauguši cilvēki un saka, ka ir laimīgi, tāpēc es nevaru neko darīt." Bet, ja ir prāta kontrole, tad šīs lietas neder – tā vairs nav normāla situācija," viņš saka. "Ja jums kāds rūp un notiek kaut kas neparasts, jums ir jāizrunājas, jāpārbauda viņa realitāte, jānoskaidro vairāk par to, kas viņus ietekmē. Šķiet, ka Sarmas labā neviens to nedarīja."

Sarma: filmas beigas ir maldinošas

Jāpiebilst, ka pēc filmas publicēšanas Sarma norādījusi, ka tās beigas ir maldinošas. Viņa ar Entoniju vairs nesazinās. Savukārt ieraksts, kurā dzirdams, kā abi šķietami draudzīgi sarunājas un pat smejas, tapis jau sen. "Es nesazinos vairs ar Entoniju un tos ierakstus veicu daudz agrāk, apzināti, konkrēta iemesla dēļ. Daudz ko parāda pareizi, bet grūti neiespringt par lietām, kas nav pareizas, vai neatstāj pareizo iespaidu."

Konteksts

Sarma un Entonijs bija iztērējuši uzņēmuma naudu - aptuveni divus miljonus dolāru (1,76 miljonus eiro) - azartspēlēs, pērkot luksusa preces un ceļojot.

Tāpat viņa bija palikusi parādā milzīgas summas investoriem un citiem aizdevējiem. Kā tiek vēstīts filmā, kopējā parādu summa beigās sasniegusi jau 6 miljonus ASV dolāru.

Abi pazuda 2015. gada vasarā, bet policijai bēguļojošo pāri izdevās notvert 2016. gadā, kad viņi Tenesī štatā pasūtīja siera picu.

Melngailis tika tiesāta saistībā ar nodokļu krāpšanu, shēmošanu, darba likuma pārkāpšanu un citiem noziedzīgiem nodarījumiem.

2017. gadā viņa atzina savu vainu zādzībā. Viņai piesprieda samērā mazu sodu - četru mēnešu cietumsodu un probāciju jeb policijas uzraudzību uz turpmākajiem pieciem gadiem.

Saistītās ziņas Par bēdīgi slaveno afēristi - Amerikas latvieti Sarmu Melngaili - uzņemta "Netflix" filma Skandalozajai Sarmai Melngailis par miljona nozagšanu piespriests niecīgs sods Nesamaksājot darbiniekiem, Ņujorkā pazudusi populāra restorāna īpašniece, latviete Sarma Melngailis