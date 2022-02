Prasība pēc ieceļošanas doties pašizolācijā ir atcelta kopš 16.februāra.

Tāpat no 1.marta ieceļošanai Latvijā nebūs nepieciešams būtisks iemesls. Vienlaikus tiks turpināta ieceļotāju Covid-19 sertifikātu un testu rezultātu kontrole, nodrošinot vienādas prasības ieceļotājiem neatkarīgi no ieceļošanas valsts. Ieceļotājiem no valstīm, kas nenodrošina Covid-19 testēšanas sertifikāta izsniegšanu, negatīvam Covid-19 testa rezultātam jābūt izceļošanas valsts valodā vai angļu valodā papīra vai elektroniskā veidā (viedierīcē).

Ja persona starptautiskajam pārvadātājam nevarēs uzrādīt derīgu Covid-19 vakcinācijas vai pārslimošanas sertifikātu vai negatīvu Covid-19 testa rezultātu (PĶR vai antigēna), pārvadātājs būs tiesīgs atteikt iekāpšanu transportlīdzeklī.

Spēkā paliek iepriekš noteiktie izņēmumi gadījumiem, kuros ieceļošanai netiek prasīts Covid-19 vakcinācijas vai pārslimošanas sertifikāts vai negatīvs Covid-19 testa rezultāts, tostarp bērniem vecumā līdz 12 gadiem.

Ieceļotājiem, tostarp arī ar Covid-19 pārslimošanas vai vakcinācijas sertifikātu tiks saglabāta iespēja pēc ielidošanas veikt brīvprātīgu, valsts apmaksātu Covid-19 testu starptautiskajā lidostā "Rīga".

Vienlaikus Slimību profilakses un kontroles centrs (SPKC) veiks riska novērtējumu, lai identificētu valstis, kurās Covid-19 izplatības riski ir ļoti augsti un rada risku sabiedrības veselībai. Lai ieceļotu no šādām, īpaši augsta riska valstīm, būs vajadzīgs būtisks iemesls un papildus būs jāveic Covid-19 tests Latvijā. Pašlaik šādas valstis nav identificētas.