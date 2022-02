Vairāk nekā puse iedzīvotāju, saņemot jaunu elektropreci, vēlētos nodot veco

Savukārt vairāk nekā puse iedzīvotāju – 72% – būtu gatavi izmantot pakalpojumu, kas nodrošina iespēju atdot veco, nolietoto elektropreci brīdī, kad tiek piegādāta jaunā ierīce.

Lai veicinātu pareizu un drošu vecās elektrotehnikas nodošanu, šķirošanu un pārstrādi, "Tet" sadarbībā ar sūtījumu piegādes uzņēmumu "DPD Latvija" un vides apsaimniekošanas uzņēmumu "SIA Eco Baltia vide" – visā Latvijā piedāvā bezmaksas iespēju – e-veikalā iegādājoties jaunu ierīci, veco un nolietoto nodot utilizācijai.

Foto: Publicitātes foto

Rūp ilgtspējīga resursu izmantošana, taču svarīgas ir ērtības

56% respondentu rūp ilgtspējīga resursu izmantošana, tajā skaitā elektropreču otrreizēja pārstrāde ar noteikumu, ka tas ir ērti izdarāms un neprasa papildu laika un citus resursus. Sociāli un videi atbildīgāka dzīvesveida atbalstītāji ir cilvēki vecuma grupā no 36 līdz 55 gadu vecumam un viņu vidū gandrīz uz pusi vairāk ir sieviešu. Neskatoties uz apkārtējiem apstākļiem, 31% vienmēr izvēlētos resursus izmantot un pārstrādāt atbildīgā un videi draudzīgā veidā. Izteikti maz ir tādu līdzcilvēku (6,7%), kuru attieksme pret šādu aktivitāti ir vienaldzīga, un viņi savā ikdienā nepievērš uzmanību elektropreču otrreizējai pārstrādei.

“Par ilgtspējīgu resursu izmantošanu ir līdzatbildīgs ikviens – gan ražotājs, gan pārdevējs, gan arī patērētājs. Tet e-veikala apgrozījums 2021. gadā, salīdzinot ar 2020. gadu, ir audzis par 80% un elektropreču pārdošanas apjomi turpina kāpt. Tāpēc kopā ar partneriem esam izveidojuši jaunu elektrotehnikas nodošanas risinājumu ar mērķi vēl vairāk motivēt šķirot atkritumus ne tikai sev ērtā, bet arī dabai draudzīgā veidā,” uzsver Tet Tehnikas pakalpojumu vadītājs Pāvels Degtjarevs.

Foto: Publicitātes foto

Jaunas preces pārsvarā iegādājas tad, kad rodas nepieciešamība

Pārliecinošs vairākums aptaujāto elektropreces izvēlas iegādāties gan tad, kad rodas nepieciešamība pēc konkrētās preces (71%), gan tad, kad vecā ierīce savu mūžu ir nokalpojusi (58%). Tomēr ir arī neliela daļa, kas elektropreces izvēlas mainīt samērā regulāri – tiklīdz tirgū parādās attiecīgās elektropreces jaunākie modeļi (3%).

Pakalpojums pieejams visā Latvijā

Nevajadzīgās elektrotehnikas bezmaksas izvešana tiek nodrošināta, Tet e-veikalā veicot pasūtījumu ar piegādi uz mājām ar DPD kurjeru. Papildus jaunās ierīces iegādei ir jāatzīmē arī vecās elektroiekārtas bezmaksas izvešana no savas adreses.

Iespēja bez papildu maksas atbrīvot māju no savu laiku nokalpojušās tehnikas pieejama klientiem visā Latvijā, neatkarīgi no atrašanās vietas – vai tas būtu Latvijas lauku teritorijās, vai daudzstāvu mājā. Jāņem vērā, ka savākšana tiek veikta tādas pašas kategorijas elektrotehnikai, kāda iegādāta. Pēc vecās ierīces savākšanas DPD kurjers nodrošinās tās nogādāšanu uz SIA Eco Baltia vide šķirošanas rūpnīcu, kur tā tiks sagatavota pārstrādei.

Pirms elektrotehnikas izvešanas tā ir attiecīgi jāsagatavo nodošanai – jāatvieno no elektrības, jāizskrūvē no iebūvējamām mēbelēm, jāizņem no tās personīgās mantas un jāiznes no dzīvokļa/mājas (līdz ārdurvīm), lai kurjers to varētu paņemt. Tāpat visai elektrotehnikai nodošanas brīdi jābūt neizjauktai – ar visām to sastāvā esošajām detaļām.