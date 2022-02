Auto ziņas: ar ko unikāls ir jaunais Suzuki S Cross?

Pilnā vārdā krosovers dēvējas Suzuki SX4 S Cross, un šī ir jau trešā SX4 paaudze. Tāpat kā līdz šim Eiropai paredzētie automobiļi tiek arī ražoti tepat Eiropā - Suzuki rūpnīcā Ungārijā.

“S Cross ārējie izmēri mulsina, jo modelis ražots uz vecā modeļa patformas, Suzuki vienkārši pastiepis lielāku virsbūvi. Vietām tā nav pati skaistākā, taču galvenais ir praktiskais ieguvums,” stāsta Normunds Avotiņš.

Jaunais S Cross ir 4,3 metrus garš. Tātad tas ir dažus centimetrus īsāks par jauno Nissan Qashqai, taču gandrīz 20 cm garāks par Volkswagen T Cross. Jāsaka, ka S Cross ir arī OK optika. LED starmeši ir standartā, un gaismas rinda aizmugurē neļaus Suzukam pazust putenī.

“Uzrakstu aizmugurē ir vairāk nekā modernajiem traktoriem. Mēs zinām, kā mašīna saucas pilnā vārdā, ka tas ir hibrīds un ka tai ir allgrip pilnpiedziņa. Pēc iepriekšējas pieredzes ar Suzuki var teikt, ka allgrip nav ar pliku roku ņemama.”

Šī nu ir milzīga Suzuki priekšrocība. Automobiļu klasē, kur pilnpiedziņa vispār ir retums, S - Cross tā faktiski ir obligāta. Ir gan pieejama lētāka versija ar priekšpiedziņu un manuālo kārbu. Tāpat kā Suzuki Vitara, piedziņai ir vairāki pārslēdzami režīmi.

“Salons, ko lābāk godāsim par kabīni, gan nav daudz mainījies. Pazīstama stūre, milzīgs PK kloķis, klimats, mērskalu panelis - viss jau redzēts, arī melnās, slīdīgās plastmasas. Kas gan ir jauns, multimediju ekrāns.”

Šī ir otrā labākā S Cross komplektācija GL+. Vislabākajā GLX vēl ir panorāmas jumts un 360 grādu apkārskata kameras.

“Daži saka,ka S Cross aizmugurē esot vairāk vietas nekā jaunajā Nissan Qashqai. Tas ir mazliet pārspīlēti, bet vietas tāda izmēra auto te patiesi ir daudz.”

Atkal jau atšķirībā no tuvākajiem konkurentiem Suzuki S Cross ir reāli četrvietīgs vai pat piecvietīgs automobilis, nevis tikai automašīna vienam vai diviem braucējiem. Un kā Suzuki patīk ziema…..

“Forši ziemā ar to pilnpiedziņu! Suzuki automašīnas ir vieglas, tāpēc motori arī ir mazi - 1,4 - 1,5. Tikai benzīns, dīzeļu nav, bet nu jau are vieglo hibrīdu.Atšķirībā no daudziem citiem, sistēmai ir 48 nevis 12 volti. Ko tas nozīmē? Uzsākot braukšanu, hibrīds vairāk spēj palīdzēt motoram izkustināt auto no vietas. Tad arī momentānais patēriņš ir zemāks.”

Dzinēja jauda ir 129 zirgspēki. Suzuki joprojām ir uzticīgs klasiskajiem "automātiem" un pagaidām neatzīst nedz divsajūgus nedz variatorus.

Secinājumi

Cilvēki, kas pērk Suzuki, bieži dzīvo grūti pieejamās vietās. Kā saka, krūmos zem elektrolīnijām. Līdz mājai var aizbraukt pa šoseju, bet pēdējie 300 m vispār nav ceļa, jo kartē nav.Tur noder Suzuki pilnpiedziņa un uzticamība. Pārbaudīsim vai S Cross atbilst uzdevumam. Īsas pārkares, augsta bampera mala un 18 cm klīrenss - šie trīs dotumi ļauj bez bažām šķērsot augstas kupenas. Nu re, te jums arī atbilde kam vajadzīgs Suzuki S Cross? Tas ir lēts, pieejams visurgājējs kā Dacia Duster - tikai citāds.