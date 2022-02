2021. gadā "Tet" sasniedz vēsturiski lielāko apgrozījumu – 253,3 miljonus eiro

“Aizvadītais gads iezīmējās ar izteiktu pieprasījumu pēc stabiliem un kvalitatīviem pakalpojumiem, tostarp attālinātā darba un mācību ietekmē. Savukārt iedzīvotāju digitālo prasmju uzlabošanās rezultātā auga e-vides darījumu, mākoņpakalpojumu un IT drošības risinājumu nepieciešamība. Pateicoties plašam pakalpojumu klāstam, kas nodrošina mūsdienu sabiedrības pamatvajadzības, un jauno pakalpojumu izaugsmei, esam ne vien sasnieguši labus finanšu rezultātus Latvijas tirgū, bet arī audzējuši uzņēmuma eksportu Ukrainā un Vācijā. Eksporta apjoms audzis par 30%,sastādot piekto daļu no uzņēmuma kopējā apgrozījuma,” skaidro „Tet” valdes priekšsēdētājs Uldis Tatarčuks. “Priecē, ka varam sniegt ieguldījumu arī sabiedrības atbalstā – pērn valsts budžetā nodokļu formā samaksājām 46,5 miljonus eiro, savukārt 29,7 miljoni eiro izmaksāti 2021. gada dividendēs akcionāriem, tostarp15 miljoni – Latvijas Republikai.”



Pavasarī „Tet” prezentēja Baltijā unikālo izklaides platformu Tet+. Gada izskaņā to izvēlas vidēji 70% no jaunajiem televīzijas pakalpojumu klientiem. Platformas apgrozījuma kāpumu (+16%) palīdzējusi sasniegt gan platformas unikalitāte tirgū, gan plašais pasaules labākā satura piedāvājums, gan uzņēmuma investīcijas vietējā satura izveidē, par vairāk nekā trešdaļu palielinot „Tet studio” seriālu un raidījumu, kā arī filmuapjomu. Gada skatītāko seriālu un raidījumu TOP10 vidū izceļas tieši „Tet studio” producētais saturs: “Emīlija. Latvijas preses karaliene”, “Perfektās kāzas”, “Mazā Mula lielajā mākslas pasaulē”, “Ukulele”, “Emī un Rū” un “Mīla kemperī”.



2021. gadā interneta patēriņš pieauga par 14%, un līdzīgs pieaugums prognozējams arī turpmākajos gados, tādēļ arī pērn „Tet” veica būtiskus ieguldījumi interneta pamattīkla un esošo un topošo pakalpojumu pilnveidē un izstrādē. „Tet” turpināja optiskā tīkla izvēršanu, to izbūvējot apmēram 6000 jaunās adresēs visā Latvijā,uzlaboja Latvijas interneta pamattīkla infrastruktūru un starptautisko datu risinājumus. Rudenī Tet ieviesa 10 Gbit/s fiksēto optisko internetu mājām – nākotnes tehnoloģiju, kas spēj nodrošināt visaugstākās vajadzības. Lai optimizētu datu pārraides plūsmas un nodrošinātos pret kiberuzbrukumiem, līdz Frankfurtes datu centram izbūvēts jauns 100 Gbit/s savienojums caur Lietuvu un Poliju. Savukārt, augot pieprasījumam pēc mākoņrisinājumiem („Tet Cloud” apgrozījums audzis par 19%), 2021. gadā ekspluatācijā nodots jau sestais „Tet” datu centrs, kā arī uzsākta mākoņu platformas paplašināšana.



Pēdējo gadu izmaiņas ieviesušas korekcijas arī mazumtirdzniecībā – kopējais tehnikas preču piedāvātais klāsts un pārdošanas apjoms aug, taču iepirkšanās notiek internetā. Tas ļāvis Tet e-veikala apgrozījumam augt par 80%, savukārt par 16% palielinājies arī mazumtirdzniecības kopējais apjoms. Pirktākās preces veikalos bijušas mājas sadzīves tehnika un viedtālruņi.



Būvniecības ieņēmumu apgrozījums pērn audzis par 24%, pateicoties Tet meitas uzņēmuma Citrus Solutions sekmīgai darbībai Latvijā un maģistrālo un piekļuves optisko tīklu izbūvei Vācijas pašvaldībās.



Pozitīva apgrozījuma tendence 2021. gadā, salīdzinot ar iepriekšējo gadu, vērojama arī zvanu centra pakalpojumos, datu centra (īpaši starptautiskajos tirgos), reklāmas (saistāms ar plašāku televīzijas kanālu piedāvājumu un kvalitatīvu televīzijas saturu) un elektrības biznesā, kur 2021. gadu Tet noslēdza ar 31% klientu skaita pieaugumu.



Tet grupas uzņēmumu EBITDA (peļņa no uzņēmuma pamatdarbības pirms procentu, nodokļu, nolietojuma un amortizācijas atskaitījumiem) 2021. gadā sasniegusi 63,4 miljonus eiro.

