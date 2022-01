BONO mērķē uz miljardu!

BONO komandā ir 83 nozares profesionāļi ar daudzgadēju pieredzi koksnes tirdzniecībā, pieredzējuši loģistikas eksperti, finansisti, juristi, mārketinga speciālistiun informācijas tehnoloģiju inženieri.



Koksnes tirdzniecības uzņēmums “BONO” sniedz augstvērtīgus un kvalitatīvus zāģmateriālu, apaļkoka, šķeldas realizācijas un piegādes pakalpojumus visā Eiropā. Piemēram, veiktie pārvadājumi no piegādātāja Vācijā ražotājam uz Lielbritāniju, vai kravas komplektēšana Lietuvā un piegāde klientam Rumānijā - iezīmē globālu BONO pakalpojumu tīklu un koksnes tirdzniecības platformu.



2021. gadā sasniedzot realizācijas apjomu 810 000 m3, BONO gadu noslēdza ar 73 miljonu lielu apgrozījumu un 3 milj. EUR lielu peļņu. Uzņēmumam uzticas vairāk kā 1000 klienti, kuri novērtē teicamo sadarbību. Uzņēmums sadarbojas ar tādiem pasaules mēroga uzņēmumiem kā „Stora Enso”, Graanul Invest”, “UPM” un citi.



Uzņēmuma valdes loceklis Jānis Upenieks norāda: ”Mūsu ideoloģija balstās uz biznesa pro-cesu un tehnisko risinājumu savienošanu. Tas rezultātā dod augstvērtīgāko pakalpojumu un kvalitāti, kas savukārt dod papildus peļņu klientam. 2021. gadā lielas investīcijas ieguldītas tieši dažādu IT tehnoloģiju un biznesa inovāciju attīstīšanā, kas ļauj strādāt Eiropas valstu klientiem un sadarbības partneriem vienotā platformā. “Bono” šīs inovācijas ļauj piedāvāt augstāku cenu, augstvērtīgāku loģistikas pārvadājumu plānošanas pakalpojumu un papildinot to ar ostas operācijās izmantojumu baļķu uzskaites rīku, ļauj iepriekš trīs cilvēku veltītās darba stundas ieguldīt klientu apkalpošanas kvalitātes kāpināšanā.”



Uzņēmums ir piesaistījis investīcijas 20 miljonu eiro apmērā, lai īstenotu uzstādītos 2022. gada mērķus – dubultot realizētās koksnes apjomu, sasniedzot 1,6 milj. m3. Investīcijas zāģmateriālu un šķeldas segmentu attīstībā ļaus teju desmitkāršot 2021. gada apjomu.



“Investīciju apjomu ir plānots 3 gados kāpināt līdz 100 miljoniem EUR, līdzekļus investējot koksnes tirdzniecības platformas un tehnoloģiju attīstībā, tā kļūstot par Eiropas vienu no lielākajām koksnes tirdzniecības platformām – zāģmateriāliem, apaļkokam, šķeldai. Mūsu mērķis ir kļūt par nākamo Baltijas vienradzi, triju gadu laikā sasniedzot 1 miljardu lielu apgrozījumu.” tā valdes loceklis Jānis Upenieks.



SIA “BONO” ir uzņēmums, kas izveidots ar mērķi strukturēt SIA “Dizozols” sniegtos pakalpo-jumus. SIA “BONO” nodarbosies ar koksnes – apaļkoka, zāģmateriālu, šķeldas – tirdzniecību Latvijas un starptautiskā tirgū. Zīmols “Dižozols” turpmāk tiks izmantots darījumos ar īpašu-miem, meža apsaimniekošanas un mežistrādes pakalpojumiem Latvijas tirgū.

