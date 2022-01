Atbalsts elektroauto iegādei. Kad to reāli varēs saņemt un ar kādām prasībām jārēķinās?

Īsāk sakot, Latvijas iedzīvotāji varēs saņemt līdzmaksājumu elektroauto iegādei. Atliek vien noskaidrot, kā tas īsti notiks.

“Pirmais solis 10 darba dienu laikā vides investīciju fonds publicēs sludinājumu Latvijas vēstnesī par to, ka tiek izsludināts konkurss, kura ietvaros uzņēmēji, kas vēlēsies pārdot elektrotransportlīdzekļus iesniegs projekta iesniegumu pēc kā tiks noslēgts līgums par īstenošanu,” saka Raimonds Kašs, VARAM Klimata pārmaiņu departamenta direktora pienākumu izpildītājs.

Kādiem automobiļiem būs pieejams atbalsts?

“Tie ir jauni elektromobiļi ar atbalstu 4500 eiro, lietoti ar 2250 eiro un ārēji lādējami hibrīdauto ar 2250 eiro. Atbalsta gala saņēmēji ir fiziskas personas, Latvijas iedzīvotāji.”

Noteikts, ka privātpersona varēs iegādāties ne vairāk kā vienu automobili mājsaimniecības locekļu mobilitātes nodrošināšanai un ne dārgāku par 60 000 eiro bāzes komplektācijā.

Kad varēs pieteikties atbalstam?

“Tirgotāji varēs pieteikties pirmajā otrajā nedēļā, tad būs 30 dienas laika pieteikties programmai. Februārī pieteikumi tiks izskatīti. Pirmie pretendenti, kas gribēs pieteikties, varēs to darīt februāra beigās, marta sākumā,” stāsta Auto asociācijas prezidents Andris Kulbergs.

Papildus subsīdijai paredzēts piedāvāt arī citus ieguvumus, piemēram, vecā spēkrata utilizāciju.

“Ja Iedzīvotāju rīcībā ir darboties spējīgs TL, kas izmantots pēdējos 3 gadus, to var nodot norakstīšanai un saņemt 1000 eiro klāt,” saka Raimonds Kašs.

Lai utilizācijai netiktu nodoti sen nelietoti lūžņi, automašīnai jābūt derīgai tehniskajai apskatei. Papildus stimulus elektroauto iegādei sniegs arī tirgotāji.

“Mēs sadarbībā ar uzņēmumiem, kas pārdos elektromobiļus, piedāvāsim, vai nu papildus atlaidi 1000 eiro apmērā, vai citus stimulus, lai būtu lielāka interese iegādāties elektroauto. Tie piemēri varētu būt riepas, apdrošināšana, serviss.”

Vai elektroauto drīkstēs iegādāties arī līzingā?

“Praktiski izdevās kopā ar FM iekļaut, ka operatīvais līzings tiek pieejams privātpersonai kā finansējums. Tas bija Nr. 1, lai neizgāztos šī programma. Ja iesaista operatīvo līzingu, var samazināt mēneša maksājumu, tie vairs nav 600 - 700 eiro, kas ir nesasniedzama. Tā ir pieejamāka lielākam pircēju lokam,” apgalvo Andris Kulbergs.

Vai atbalsta saņemšanai ir papildus nosacījumi?

Raimonds Kašs: “galvenais nosacījums - piecu gadu laikā jāveic 52 000 km. Ja ātrāk, tad beidzas monitorings. Gada laikā jānobrauc 10 400 km.”

Kas notiks, ja prasītais nobraukums netiks sasniegts?

“Konkursa nolikums paredz, ja nobraukums netiek sasniegts, tad pēc formulas tiek aprēķināts neatbilstības apjoms.”

Kas notiks, ja automobilis tiks pārdots ātrāk?

“Ja viņš to pārdod vai atsavina, tad atbalsta summma jātmaksā. Nevarēs otrā dienā pārdot elektromobili kādam citam.”

Subsidētā elektrauto īpašniekam būs jāiesniedz atskaites par nobraukumu. Ērtāk tās būtu piesaistīt tehniskās apskates datiem.

Andris Kulbergs: “uz to iesim. Jaunai mašīnai nav jāveic tehniskā apskate, tāpēc nevar iegūt datus par kilometrāžu. Tāpēc nepieciešams ziņojums, jo TA veicama pēc 2 gadiem.”

Latvija ir viena no pēdējām Eiropas Savienības valstīm un pēdējā Baltijā, kur ieviests finanšu atbalsts elektroauto iegādei.

“Mēs Latvija bijām palikuši starp pēdējām piecām ES, kur nebija šāda programma. Mūsu kaimiņi jau divus gadus īsteno šādas programmas.”

Savā ziņā tas pat nav slikti, jo bijusi iespēja mācīties no kaimiņu kļūdām un tās nepieļaut.

“Ja runājam par Baltijas valstīm, tad EE un LT ir atbalsta programmas ar dažādiem nosacījumiem. Vairākas nianses ņēmām vērā, kas nestrādāja tik labi, tāpēc konkursa nolikumā pilnveidota pieredze,” apgalvo Raimonds Kašs.

“Igaunijā atbalsts tika izņemts pāris minūtēs. Vēl kāda pieredze ieteikums realizēt caur uzņēmumiem nevis iedzīvotājiem, jo tas ir pārāk liels slogs.”

“Tas ir tas no kā gribējām izvairīties, tāpēc iesaistīti tirgotāji. Pircējs saņems rēķinu ietverot atbalsta summu. Un noņem to no cenas,” piebilst Kulbergs.

Vai automašīnu iespējams izmantot saimnieciskajā darbībā?

“Automašīna nedrīkstēs izmantot saimnieciskajā darbībā. Ja gribēsiet to izmantot patapinājumā un norādīt izmaksas komercdarbībā, tam kategoriski ‘’nē”'," skaidro Kulbergs.

Vai paredzēta elektroauto iegādes atbalsta programma uzņēmējiem?

“Tas, kas nav pietiekami, ka esam tikai privātpersonām atvēruši. Privātpersonas Latvijā ir mazākais EV patērētājs. No jaunām tikai 10 - 12%.”

Kad varētu kļūt pieejams elektroauto atbalsts uzņēmējiem?

Raimonds Kašs: “labākajā gadījumā nolikumu apstiprinās nākamā gada otrajā pusē. Reālā darbība aiznākamajā gadā.”

Privātpersonu atbalsta programmai atvēlēti 10 miljoni eiro, bet kopējais iegādāto transporta vienību skaits varētu sasniegt 3800. Varētu būt arī vairāk, ja elektromobiļi būtu lētāki.

“Ja ņem ilgtermiņa līzingā, tad atpakaļpirkums dīzeļiem sāk stipri paslikitināties. Savukārt EV uzlaboties, kas mēnešmaksājumu samazina ievērojami. Šīs pārmaiņas rada apstākli, kad elektroauto kļūs lētāki par iekšdedzes dzinēju. Tas varētu notikt 2025. - 2026. gadā.” apgalvo Raimonds Kašs.