RNP: ikmēneša rēķinu iespējams samazināt pašu spēkiem

RNP norāda, ka jau visā iepriekšējā gada periodā veica padziļinātu māju finanšu rādītāju analīzi, balstoties uz administratīvo un citu ar daudzdzīvokļu māju pārvaldīšanu saistīto izmaksu samazinājumu uzņēmumā. Kopējais pārvaldīšanas maksas samazinājums attiecināms jau uz 70% klientu. Darbs pie precīzas, īpašumam detalizēti korektas pārvaldīšanas maksas, turpinās arī šajā gadā.

Ronalds Neimanis, SIA “Rīgas namu pārvaldnieks” valdes priekšsēdētājs: “Jautājumi, ko bieži saņemam no klientiem par pakalpojumu izmaksām, vairumā gadījumu ir saistīti ar citu pakalpojumu sniedzēju pakalpojumiem. Īpaši šobrīd, kad visvairāk jautājumu ir par apkuri, ūdens uzsildīšanu, atkritumu apsaimniekošanas tarifiem, koplietošanas elektrības patēriņa izmaksu sadārdzinājumu atsevišķās pozīcijās. Cilvēki brīžiem neizšķir, ka pārvaldnieka pakalpojumi, kas atkarīgi no mums nav kļuvuši dārgāki - pēdējā laikā ir palielinājušies tarifi tieši no pakalpojumu sniedzēju puses. Bet tas, ko mēs kā pārvaldnieks varam ietekmēt, proti, apsaimniekošanas maksa – ir samazinājusies vai palikusi nemainīga daļai mūsu klientu.”

Kā skaidro RNP, ikmēneša maksu par apkuri ietekmē ne tikai tarifu izmaiņas, bet arī āra temperatūra. Mājas ir aprīkotas ar automātiskiem siltummezgliem, kas reaģē uz āra temperatūru, līdz šim ziema ir bijusi auksta un sniegota, kas ietekmējis kopējās apkures izmaksas.

2021. gada decembra vidējā gaisa temperatūra bija -4,1 grāds, kas ir aukstākais decembris teju pēdējo desmit gadu laikā. Tāpat RNP skaidro, ka norēķinās pilnā apmērā ar pakalpojuma sniedzējiem par summu, kas tiek saņemta no klientiem. Tomēr klientu ērtībai atgādina, ka ir iespējami arī tiešie norēķini ar pakalpojuma sniedzēju, līdzīgi kā tas ir par gāzi un elektrību. Būtu jāievieš arī tiešo norēķinu sistēma par ūdens padeves pakalpojumu.

Jāatzīmē, ka arī klientu spēkos ir samazināt ikmēneša izdevumus, piemēram, vairāk pievēršot uzmanību efektīvai enerģijas lietošanai ikdienā. Svarīgi atcerēties par pareizu telpu vēdināšanu, ekonomisku elektroierīču lietošanu. Šķiroto atkritumu izvešana ir bezmaksas.

Lai parūpētos par papildus šķirošanas konteineru izvietošanu pie savas daudzdzīvokļu mājas, nepieciešams ziņot e-pastā rnparvaldnieks@rnparvaldnieks.lv vai informēt pārvaldnieku pa tālruni 8900.

Kā arī lemjot par labu mājas atjaunošanai un energoefektivitātes uzlabošanu ir iespējams samazināt ikmēneša rēķinu par apkuri. Tiek saņemta arī nekustamā īpašuma nodokļa atlaide.

Renovētu ēku un līdz ar to arī tajā esošo dzīvokļu tirgus vērtība ir daudz lielāka kā tādam pašam īpašumam pirms renovācijas veikšanas.

RNP norāda, ka ārkārtas situācijas laikā nepiemēro soda naudas par kavētu rēķinu apmaksu. Tomēr gadījumos, kad radušās finansiālas grūtības, iespējams vērsties Rīgas Sociālajā dienestā. Papildu informācija pieejama, zvanot pa Rīgas domes Labklājības departamenta bezmaksas informatīvo tālruni 80005055, ārpus darba laika darbojas balss pastkastīte, vai darba dienās darba laikā pa Rīgas Sociālā dienesta informatīvo tālruni 67105048.