Nepieciešamais valsts atbalsts stingro ierobežojumu kompensēšanai provizoriski varētu būt 182 miljonu eiro apmērā

Finanšu ministrijas valsts sekretāre Baiba Bāne valdības sēde norādīja, ka tie ir tikai indikatīvi aprēķini un par konkrētām atbalsta summām Ministru kabinetam būs jālemj atsevišķi, pēc konkrēto nozaru ministriju iesniegtajiem pieprasījumiem.

Dīkstāvei un algu subsīdijām varētu būt nepieciešami 25 miljoni eiro mēnesī, apgrozāmo līdzekļu grantiem - 120 miljoni eiro mēnesī, tirdzniecības centriem - deviņi miljoni eiro mēnesī, ja tas būs vienreizējs maksājums, tūrisma nozares grantiem - 18 miljoni eiro mēnesī, ja tas būs vienreizējs maksājums, bet sporta centriem - 7,22 miljoni eiro mēnesī, ja tas būs vienreizējs maksājums.

Stingrie ierobežojumi ietekmēs kultūras, izklaides un sporta pasākumu rīkotājus un pasākumu apmeklētājus, jo tiek būtiski samazināta skatītāju ietilpība "epidemioloģiski drošās vides" pasākumos un pat pilnībā tiek zaudēti iepriekšgūtie ienākumi "daļēji drošās vides" pasākumiem, kuri ir jāatceļ, ievērojot šīs prasības.

Lai kompensētu pasākumu rīkotājiem radītos zaudējumus, Ministru kabinetam būs jāparedz papildu finansējums no valsts budžeta programmas "Līdzekļi neparedzētiem gadījumiem" Valsts kultūrkapitāla fonda mērķprogrammas "Kultūras pasākumu rīkotāju biļešu kompensācija" īstenošanai, paredzot skatītāju atgriezto biļešu kompensēšanu pasākumu rīkotājiem, par atceltajiem pasākumiem un notiekošiem pasākumiem ar samazinātu kapacitāti, saistībā ar epidemioloģisko prasību izmaiņām pasākumu rīkošanā no 2021.gada 8.oktobra līdz 16.decembrim.

Pārdošanā izlikti vairāk nekā 1400 pasākumi, indikatīvais finansējums pasākumu rīkotāju kompensācijai varētu būt līdz diviem miljoniem eiro.

Rēķinot prognozējamo summu, kas būs nepieciešama pašvaldību policijai, secināts, ka pērnajā gadā, veicot šo pašu Covid-19 kontroli šādā periodā, respektīvi trīs mēnešu garumā, piemaksa Rīgas pašvaldības policistiem būtu 473 892 eiro.

No visām 64 pašvaldību policijām pērnajā gadā tikai 34 strādāja Covid-19 ierobežojumu kontrolē, un skaitliski šo iestāžu kopējais resurss varētu būt puse no Rīgas resursa. Līdz ar to, summa visām pārējām pašvaldībām kopā varētu būt 50% no Rīgai nepieciešamās. Tātad indikatīvi prognozējams, ka kopējā summa piemaksām pašvaldības policistiem par darbu Covid-19 apstākļos, ievērojot piešķiršanas kritērijus, varētu būt 700 000 eiro.