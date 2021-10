VIDEO: “Tesla” rūpnīca Vācijā pirmo reizi ver durvis apmeklētājiem

Tā kā tika pārdotas aptuveni 9000 biļešu, bija nepieciešams ievērojams talants pasākuma organizācijā, lai nodrošinātu epidemioloģisko ierobežojumu ievērošanu. Lai gan pie ieejas vārtiem bija izveidojušās garas rindas, “Tesla” apkalpe efektīvi organizēja darbu, liekot cilvēkiem gaidīt rindā tik 15 minūtes.

“Tesla” rūpnīca Vācijā pirmo reizi ver durvis apmeklētājiem. (Foto: EPA/Scanpix)

Pusotru stundu garajās ekskursijās apmeklētāji varēja novērot visu ražošanas procesu, kas saistīts ar “Tesla” elektrisko automobiļu, piemēram, “Model Y”, izgatavošanu. Ekskursijas laikā darbinieki apmeklētājiem skaidrojuši "Gigafactory" nozīmi, stāstot, ka tā gadā var saražot tik daudz automašīnu, cik pagājušajā gadā tika pārdots Eiropas Savienībā.

Apmeklētājiem tika arī stāstīts, ka 80% no rūpnīcā strādājošā darbaspēka būs vācieši, taču 20% no 50 citām valstīm, kā arī 80% no ražotnē izmantotajām detaļām nāks no Eiropas piegādātājiem.

“Tesla” rūpnīca Vācijā pirmo reizi ver durvis apmeklētājiem. (Foto: AFP/Scanpix)

Pēc rūpnīcas apmeklējuma, cilvēki varēja doties jautrā izbraucienā “Telsa” automobilī uz ātrgaitas testa trases vai vienkārši baudīt bezmaksas dzērienus vai ēdienu.

Formalitātes problēmas

Saskaņā ar “Business Insider” sniegto informāciju, Grunheides ražotne šogad saņems galīgo atļauju no Vācijas Vides ministrijas par rūpnīcas oficiālu atvēršanu.

Sākotnēji atklāšanas svētki tika plānoti jūlijā, taču “Tesla” bija spiesta pārcelt datumu tuvāk gada beigām, vainojot dažādus “birokrātiskus šķēršļus”. Lai gan daudzi reģionā dzīvojošie iedzīvotāji ir atzinīgi novērtējuši tūkstošiem jauno darbavietu, citi ir pauduši bažas par vides drošību.

Kad uzņēmums paziņoja par plāniem šā gada sākumā rūpnīcas telpām pievienot bateriju ražošanas cehu, tika iesniegtas vairāk nekā 800 sūdzības no vietējiem iedzīvotājiem un vides aizsardzības grupām.

“Tesla” rūpnīca Vācijā pirmo reizi ver durvis apmeklētājiem. (Foto: AFP/Scanpix)

Paredzams, ka līdz šī gada beigām Vācijas valdība lems par to, cik lielu valsts atbalstu “Tesla” saņems par bateriju ražošanu. Uzņēmums to ražošanā ir ieguldījis aptuveni 5 miljardus eiro un, pēc Vācijas laikraksta “Tagesspiegel”, ASV automašīnu ražotājs var rēķināties ar Vācijas valsts subsīdijām aptuveni 1,14 miljardu eiro apmērā.

Šīs subsīdijas atbilstu Eiropas Savienības apstiprinātajam plānas, kas paredzēts, lai palīdzētu lielajiem uzņēmumiem ražot elektrisko transportlīdzekļu akumulatorus ar mērķi samazināt bloka atkarību no Ķīnas un citu aizjūras nozaru līderu importa.