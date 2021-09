PVD: iespējamais kažokzvēru audzēšanas aizliegums var pasliktināt labturību esošajās zvērsaimniecībās

“Ja līdz šim mēs vērojām tendenci, ka tās saimniecības, kurās ir dzīvnieki un kuras turpina strādāt, ar katru gadu uzlabo labturības situāciju, tad, uzzinot par aizliegumu, kas iestāsies pēc pieciem gadiem, riski dzīvnieku labturībai Latvijā tikai palielināsies,” atzina Balodis. Viņš arī norādīja, ka PVD nav iebildumu pret kažokzvēru nozares pastāvēšanu Latvijā, kamēr vien audzētāji ievēro labturības, veselības un biodrošības prasības.

Ja politiķi vēlas, lai sabiedrība kopumā atteikties no kažokādām, pēc Baloža domām racionālāk būtu aizliegt nevis kažokzvēru audzēšanu, bet gan kažokādu tirdzniecību: “Ja mēs gribam atteikties no kažokādām, kažokādu dzīvnieku audzēšanas, tad jāsāk ar tirdzniecības sektoru, nevis ar audzēšanu. Jo ja mēs pārstājam Latvijā audzēt, bet joprojām iepērkam no Ķīnas, tad - ko tas mainīs? Tas vienkārši padarīs atsevišķus lauku novadus par dažām darba vietām nabadzīgākus.”

Līdzīgu viedokli ReTV raidījumā “Aklā zona” pauda arī modes māksliniece Natālija Jansone: “Es neražoju kažokus, bet es zinu, ka ir reizes, kad bez tā ir ļoti auksti. Drīzāk jāmaina cilvēku attieksme, jārunā ar cilvēkiem, lai viņi atsakās no kažokādām. Bet, kamēr ir pieprasījums, nevar atņemt piedāvājumu.”