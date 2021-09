Auto ziņas: Toyota RAV4 hibrīds pieslēdzas vadam

Toyota ražo hibrīdus jau 25 gadus, un RAV4 nav jauns, bet šis ir plug in jeb spraudņa tipa hibrīds. Atšķirībā no parastā RAV4 hibrīda, kur maza baterija uzlādējas bremzējot, šeit tā ir desmit reizes lielāka, un to var uzlādēt tieši no elektriskā tīkla. Tam paredzēts vāciņš labajā sānā.