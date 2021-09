T/c "Origo" jaunbūve un b/c "Origo One" saņem 1. vietu nominācijā Ilgtspējīgākā ēka 2021 Latvijā

Linstow Baltic un t/c "Origo" komercdirektore Evija Majevska: "T/c "Origo" veidots kā ikvienam cilvēkam ērti pieejams pilsētvides objekts, tostarp cilvēkiem ar kustību, redzes, dzirdes traucējumiem, jaunajām māmiņām, velosipēdistiem, kā arī cilvēkiem, kas pārvietojas ar sabiedrisko transportu, auto vai elektroauto. Esam pārliecināti, ka dabai, videi un cilvēkam draudzīgas pilsētvides radīšanai ir jābūt jebkuras jaunbūves un citu vērienīgu projektu vīzijas pamatā. "Origo" jaunbūves atzinība profesionāļu un arī mūsu klientu vidū ir apliecinājums tam, ka spējam rādīt piemēru ilgtspējīgu un modernu objektu integrēšanai pilsētvidē. Tas piešķir gan šai apkaimei, gan arī Rīgas pilsētai jaunu pievienoto vērtību."

T/c "Origo" 35,7 tūkstoši kvadrātmetru atvēlēti tirdzniecības telpām, savukārt 11,5 tūkstošus kvadrātmetru aizņem biznesa centrs "Origo One", kurā atrodas A klases biroji un darījumu telpas. "Origo" atrodas 159 veikali, 17 ēdināšanas vietas, 248 autostāvvietas, 70 velonovietnes un 5 elektroauto uzlādes vietas.



"Origo One" biznesa centrā A klases birojus ierīkojuši septiņi uzņēmumi: Enlabs Group, digitālā satura studija The Soul Publishing, Narvesen & Caffeine, Hili Properties, Colliers International, LETA un TVNET grupa.



T/c "Origo" paplašinātā ēka un biznesa centrs "Origo One" ieguvis arī galveno balvu Rīgas pilsētas arhitekta biroja organizētajā konkursā Gada balva Rīgas arhitektūrā 2021 un īpašu atzinību par organisku, harmonisku un daudzfunkcionālu urbānās vides papildinājumu Rīgas centrā, kā arī par kompleksu arhitektoniskās vides risinājumu, respektējot universālā dizainaun vides pieejamības prasības.



Investējot 600 tūkstošus eiro, veikta arī vērienīga Elizabetes un Satekles ielas krustojuma pārbūve, padarot to daudz drošāku gan motorizētajiem transportlīdzekļiem, gan velosipēdistiem un gājējiem.



Projekta attīstītājs ir SIA Linstow Baltic, būvniecības ieceres projekta autors – SIA Depo Projekts, interjera dizaina autori –SIA Xcelsior, būvnieki –SIA Skonto Būve un SIA Skonto Construction, ainavu arhitekti jaunbūvei – SIA ALPS ainavu darbnīca.

