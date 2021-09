Brīdina neuzķerties uz "slīkoņmašīnām", kas var parādīties Latvijā

"Ja es personīgi meklētu auto, es nekad nekādā gadījumā nesaudzētu naudu uz detalizētu diagnostiku. Labāk izmest 100 eiro, nekā iegrābties par 5000 eiro mašīnu, kam pēc tam remontā jāiegulda vēl 3000 eiro. Es no "slīkoņmašīnām" censtos izbēgt jebkurā gadījumā un jebkādiem mehānismiem," viņš teica un uzsvēra, ka, iegādājoties šādu auto, ir gandrīz neiespējami izvairīties no turpmākiem lieliem izdevumiem.

Parasti šādas plūdos cietušas mašīnas tirgū parādās un tiek pārdotas tālāk 3-4 mēnešu laikā pēc plūdiem.

Kā neiekrist uz "slīkoņmašīnām"?

Domājot par konkrēta auto iegādi, vispirms vajadzētu pasūtīt mašīnas vēstures dokumentāciju. Mūsdienās ir pieejami dažādi pakalpojumi, kuros var uzzināt, kas ar mašīnu noticis iepriekš. Auto vēsturē ir minēti arī apdrošināšanas gadījumi, kur varētu parādīties "slīkoņu" jautājumi.

Tāpat ieteicams veikt profesionālu diagnostiku. "Slīkšanas gadījumā ar lielu garantiju kāds no vadības blokiem būs izgājis no ierindas. Līdz ar to kļūdas sistēmā vai vēsturiskās kļūdas noteikti parādīsies! Tās ir ļoti grūti noslēpt.

Lai to izdarītu, ir jāveic pārlieku lieli ieguldījumi, lai "pelēkie tirgoņi" savestu mašīnu kārtībā un nopelnītu. Tāpēc parasti viņi to apiet. Detalizētākā pārbaudē elektrības diagnostikā tas parādās."

Kārtīga vizuālā apskate

Kulbergs norādīja, ka "slīkoņmašīnas" var atpazīt, arī rūpīgi apskatot. Pirmās pazīmes ir mitrums, mitruma smaka vai pelējuma smaka mašīnā.

Paceļot paklājus, var aplūkot elektrosavienojumus - tiem nevajadzētu būt zaļiem un oksidējušiem. "Pārāk daudz ir elektrosavienojumu, lai to novērstu. Darbs, kas ir jāiegulda, ir mērāms tūkstošos eiro, tāpēc "žuļiki" to diemžēl nedara, tāpēc slīkšanu ir vieglāk atpazīt."

Arī svīdumiem mašīnas lampās un ekrānos nevajadzētu būt. "Ne visur ir iespējams ūdeni dabūt ārā, tāpēc, elementāri pārejot pāri mašīnai ar acīm, var atpazīt slīkšanu."

Nenožēlot 100 eiro diagnostikai

Lai pircējs būtu drošs, ka viņš neiekritīs uz "slīkoņmašīnu", ieteicams veikt profesionālu diagnostiku, kas palīdzēs izvairīties no milzīgiem zaudējumiem nākotnē.

Diemžēl novērots, ka daudz Latvijas auto pircēju pirms auto iegādes neveic diagnostiku. 80% mašīnas pircēju pirms iegādes tik ļoti uzticas pārdevējiem (īpaši lietoto mašīnu pārdevējiem), ka neveic vispār nekādu diagnostiku. Šie pircēji mēdz iekulties pamatīgās nepatikšanās, iegādājoties sliktu mašīnu. Tas nebūtu noticis, ja viņi nebūtu nožēlojuši 50-100 eiro pilnvērtīgai mašīnas diagnostikai.

Skaidrs signāls, ka šo auto nevajag pirkt!

"Ja pārdevējs atsakās veikt šādu diagnostiku vai neļauj to darīt, tad tas ir pirmais signāls, ka mašīna 100% ir garām. Es no šādas mašīnas atteiktos momentā. Tā ir pirmā pazīme, ka kaut kas nav tīrs!" Kulbergs aicināja aizdomāties.

Eiropā plosās plūdi

Portāls Jauns.lv jau ziņoja, ka šovasar Eiropas vidienē plosījās pamanīti lietavu izraisīti plūdi. Bija pārplūdušas upes un ezeri, izskaloti ceļi, traucēta elektroenerģijas padeve. Plūdi skāra Vāciju, Austriju, Šveici, Čehiju un citas valstis.