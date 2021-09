Otrs lielākais darījums Latvijas vēsturē. Par 131 miljonu eiro nopirkts biroju kvartāls “Jaunā Teika”

“Līdz ar šī īpašuma iegādi EfTEN portfelim pievienosies Rīgas biroju tirgus ainavā nozīmīgais objekts “Jaunā Teika”. Mēs augstu vērtējam “Hanner Group” profesionalitāti, attīstot šo īpašumu un noslēdzot ar mums šo tik nozīmīgo darījumu. Proti, šis darījums ir lielākais “EfTEN Capital” vēsturē, ”sacīja “EfTEN Capital” izpilddirektors Viljar Arakas.

Biznesa centru “Jaunā Teika” veido četras biroja ēkas, no kurām trīs – Ausma, Teodors un Henrihs tika uzbūvētas 2016.gadā, bet viena – Valters jau 2009. gadā. Biroja ēku kompleksa nomājamā platība ir aptuveni 59 000 kvadrātmetru, un tajā kopumā ir 1102 autostāvvietas, no kurām 973 atrodas divās daudzlīmeņa stāvvietu ēkās.

“”Jaunā Teika” īpašumtiesību maiņa, kas ir līdz šim lielākais biroja telpu un otrs lielākais nekustamā īpašuma darījums Latvijas vēsturē, uzskatāmi apliecina “EfTEN” ambīcijas un klātbūtni Latvijas nekustamā īpašuma tirgū. Ar savu stratēģisko atrašanās vietu krustpunktā starp Brīvības ielu un Austrumu maģistrāli, kuras paplašināšanas darbi šobrīd notiek, “Jaunā Teika” patiesi ir stratēģiski nozīmīgs īpašums Rīgā, ”piebilst “EfTEN Capital Latvia” priekšsēdētājs Viktors Savins,

“Jaunā Teika” atrodas Rīgas VEFRESH rajonā, kas vēsturiski ir bijis un joprojām ir tehnoloģiju uzņēmumu mājvieta Latvijā. Komplekss atrodas 10-15 minūšu brauciena attālumā no Rīgas vēsturiskā centra.

“Mēs ļoti augstu vērtējam “EfTEN” kā partneri šajā Baltijas valstīs svarīgajā darījumā. Hanner darbojas nekustamo īpašumu jomā jau vairāk nekā 25 gadus un var lepoties ar lielu pieredzi biroju ēku attīstīšanā. Plašās zināšanas un pastāvīgie biroja kvartāla uzlabojumi bija tas, kas ļāva mums ar EfTEN noslēgt lielāko biroju darījumu Latvijas nekustamā īpašuma tirgū,” teica “Hanner” valdes priekšsēdētājs Arvydas Avulis.

“Jaunā Teika” biroju kompleksā šobrīd ir aptuveni 50 nomnieki, tostarp finanšu pakalpojumu uzņēmumi DNB Bank, BIGBANK un Intrum, apdrošinātāji Gjensidige un BTA, IT uzņēmumi TietoEVRY un Accenture, sadarbības uzņēmums Teikums, ķīmijas nozares uzņēmumi Cabot un Solvay un citi.

“Rīgas “Jaunā Teika” rajons ir lieliska kopiena, kura apvieno vairāk nekā 6000 līdzīgi domājošu cilvēku, kuri ir izvēlējušies šeit strādāt, dzīvot vai citādi izmantot mūsdienīgās šī rajona piedāvātās iespējas. Mēs augstu vērtējam katru cilvēku, kurš ir palīdzējis mums uzcelt šo pilsētu pilsētā, un esam priecīgi sveikt EfTEN kā daļu no šīs iedvesmojošās ģimenes. EfTEN rūpējoties par biroju ēkām, “Jaunā Teika” komanda turpinās nodrošināt šeit iedibināto dzīvesveidu mūsu kopstrādes telpās Teikums, modernajā konferenču centrā Fantadroms, pirmajā dizaina fitnesa centrā SQUAD Hour un daudzās citās,” saka “Jaunā Teika” vadītājs Mindaugas Valuckas.

Darījumu konsultēja “Colliers International” investīciju komanda, un finansē SEB. Paredzams, ka darījums tiks pabeigts 2021. gada decembrī pēc tam, kad būs saņemts nepieciešamais Latvijas Konkurences uzraudzības padomes apstiprinājums.

Līdz ar “Jaunā Teika” iegādi “EfTEN Real Estate Fund 4” ieguldījumu portfelī atrodas kopumā astoņi nekustamie īpašumi, tostarp biznesa centrs “Kadrioru” Tallinā, loģistikas centrs “Dominante” un “Berģi” Rīgā, loģistikas centrs “Arginta” Viļņā, tirdzniecības centrs “River Mall”/biznesa centrs “River Hall” Kauņā, tirdzniecības centrs “RYO” Panevēžā un SBA loģistikas un ražošanas centrs Klaipēdā.

EfTEN Real Estate Fund 4 ir desmit gadu termiņa slēgts fonds, kas paredzēts institucionālajiem ieguldītājiem un iegulda līdzekļus naudas plūsmu ģenerējošos komerciālajos nekustamajos īpašumos Baltijā. Fonda aktīvus pārvalda EfTEN Capital AS, aktīvu pārvaldības sabiedrība, kuru uzrauga Igaunijas Finanšu uzraudzības iestāde. Uzņēmums pārvalda arī EfTEN Real Estate Fund III AS, EfTEN Kinnisvarafond AS, EfTEN Kinnisvarafond II AS, EfTEN United Property Fund un komandītsabiedrību fondus PEFoF un EfTEN Residential Fund. Uzņēmumu grupa EfTEN Capital (EfTEN Capital AS ar tās meitasuzņēmumiem) pārvalda kopumā 56 komerciālo nekustamo īpašumu ēkas, kurās darbojas vairāk nekā 1200 īrnieku. Pārvaldāmo nekustamo īpašumu kopējā tirgus vērtība ir aptuveni 800 miljoni eiro.