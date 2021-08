Ceļojam arī pandēmijas laikā. Dodamies pēc kultūras un izklaides

Protams, šobrīd ceļošana ir mazliet izaicinošs pasākums, tādēļ iegādājies If Ceļojumu apdrošināšanu ar Covid-19 risku segumu, kas palīdzēs arī pandēmijas laikā justies drošāk. Tas šobrīd ir tikpat svarīgi, kā laikus nopirkt muzeja biļeti.

Bet kurp tad doties? Mums ir trīs lieliski ieteikumi!

Par Hījumā salu piecos līmeņos

Pērnvasar Hījumā salā Igaunijā tika atklāts Piedzīvojumu centrs Tuuletorn, kas piedāvā doties patiešām aizraujošā ceļojumā pa Hījumā kultūras vēsturi.

Foto: visitestonia

Ceļojums sākas Hījumā zemūdens pasaulē, kur var uzzināt par vietējo jūrniecības kultūru un zemūdens vēsturisko mantojumu. Nākamais stāvs iepazīstina ar piekrastes specifiku, sākot no savvaļas timiāna līdz pat roņu ādām un motorlaivas iedarbināšanas specifiku.

Foto: Laura Nestor

Vēl stāvu augstāk mīt salinieku stāsti, kas ir gan saredzami, gan sataustāmi un nāk no ikdienas dzīves, virtuves, veikala, pat pirts.

Pusceļā ir iespēja atvilkt elpu, atlaisties šūpuļtīklā un baudīt Hījumā dabas skatus un pie viena uzzināt, kā Hījumā noskaņu raksturo Igaunijā cienīti cilvēki. Un tad esi nonācis virs - lai paskatītos uz Hījumā no augšas un izbaudītu putna lidojumu (piemēram, caur interaktīvo spēli par gājputniem). Vēl te var sajusties vareni un kontrolēt laika apstākļus, uzburot lietu vai pērkonu.

Foto: visitestonia

Ceļojums noslēdzas uz jumta, kur svilpo, atpūš, aizpūš, izpūš un vēja zvanus skandina vējš. Lai arī gluži līdz jumtam pa to uzkāpt nevar, piedzīvojumu centrā ir Baltijā augstākā iekštelpu kāpšanas siena ar 11 trasēm!

Foto: Laura Nestor

tuuletorn.ee

Munka vertikālais muzejs Oslo

22. oktobrī durvis vērs viens no pasaules lielākajiem muzejiem, kas veltīts vienam māksliniekam, – jaunā Edvarda Munka mākslas pasaule MUNCH.

Jaunais Edvardam Munkam veltītais muzejs MUNCH. (Foto: Adrià Goula)

Ja ir vēlme izzināt slavenās gleznas “Kliedziens” autora dzīvi un darbus vai vienkārši ļoti gribas apmeklēt jaunu kultūrvietu, šis noteikti ir iekārojams galamērķis, pat ja nākas ceļot pandēmijas laikā. Jo muzeja kolekcijā ir vairāk nekā 26 700 mākslinieka gleznu, zīmējumu, grafiku, akvareļu un fotogrāfiju, kas tapušas laika periodā no 1873. līdz 1944. gadam.

Jaunais Edvardam Munkam veltītais muzejs MUNCH. (Foto: Adrià Goula)

Tiek solīts, ka muzeja 11 galerijās, kas izvietotas ēkas 13 stāvos, nepārtraukti būs apskatāmi vismaz 200 Munka darbi, ko papildinās mainīgās izstādes ar citu modernisma un mūsdienu autoru darbiem, kas tapuši dialogā ar Munka daiļradi. Ievērības vērta ir arī vertikālā muzeja arhitektūra.

Tās autori ir spāņu arhitektu birojs Estudio Herreros, kuri ar šo projektu sniedz paraugstundu mūsdienīgas un energoefektīvas ēkas būvniecībā (ir domāts par dabīgo ventilāciju, oglekļa emisijas samazināšanu, būvniecībā izmantoti otrreizējās pārstrādes materiāli u.c.).

Jaunais Edvardam Munkam veltītais muzejs MUNCH. (Foto: Guttorm Stilen Johansen)

Jaunais muzejs izmainījis ne vien Oslo panorāmu, bet no augšējā stāva piedāvā arī vienus no lieliskākajiem skatiem pār Oslo pilsētu un fjordu. Un tā plānos ir izmainīt, precīzāk - bagātināt, arī Oslo kultūras dzīvi, izstāžu programmu papildinot ar koncertiem, literatūras lasījumiem, performanču un mākslas darbnīcām.

Jaunā Edvardam Munkam veltītā muzeja MUNCH terase. (Foto: estudioHerreros)

www.munchmuseet.no

Pilnībā atspoguļota māksla Roterdamā

Kad Nīderlandes Boijmans Van Beningen mākslas muzeja pagrabos glabātie mākslas darbi Roterdamu arvien biežāk piemeklējušo plūdu dēļ kļuva apdraudēti, tos pamazām pārvietoja uz citām telpām, bet paralēli sāka būvēt jaunu mākslas darbu krātuvi.

Boijmans Van Beningen krātuve. (Foto: Ossip Van Duivenbode)

6. novembrī jaunā Boijmans Van Beningen muzeja krātuve, kas izskatās kā spoguļu paneļiem klāta bļoda ar kokiem uz tās vāka (projekta autori ir arhitektu birojs MVRDV), beidzot tiks atvērta sabiedrībai. Uz to pārceļojuši 170 gados muzeja savāktie mākslas darbi, padarot pieejamu visu Boijmans Van Beningen muzeja 151 0000 artefaktu kolekciju.

Boijmans Van Beningen krātuve. (Foto: Aad Hoogendoorn)

Ja ierasti izstāžu zālēs tiek izrādīta tikai neliela daļa no muzeju krājumos esošā, bet pārējais ir noslēpts noliktavās, tad Boijmans Van Beningen muzeja krātuves koncepcija paredz, ka pirmoreiz pasaulē sabiedrībai ir pieejams apskatei pilnīgi viss, kas nu muzeja krājumos ir. Un tur nav maz - galvenokārt Rietumu pasaules māksla, kas radīta no 1400. gada līdz mūsdienām. Kolekcijā ir Bosa, Rembranta, van Goga, Dalī meistardarbi, Monē, Modriāna un Magrita šedevri, viena no lielākajām sirreālisma mākslas kolekcijām, lieliska britu un amerikāņu popmākslas kolekcija ar Hoknija, Vorhola un Oldenburga darbiem, dekoratīvās mākslas paraugi no viduslaikiem līdz mūsdienām, kā arī mūsdienu holandiešu dizains.

Boijmans Van Beningen krātuve. (Foto: Aad Hoogendoorn)

Maršruts, kas vedīs caur krātuvi, iepazīstinās ar dažādām kolekcijām, kuras nebūs vis grupētas pa tēmām, bet klimatiskajām zonām, kādās atšķirīga materiāla darbi uzglabājami. Apskatei tiks atvēlēti arī citi muzeja aizkulišu darbi, piemēram, restaurācijas darbnīcas. Izstāžu zāle, kafejnīca, jumta dārzs – te būs it viss, lai kulturāli baudītu dzīvi!

www.boijmans.nl/depot

