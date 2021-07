Jānis Buks (Foto: Publicitātes)

AS “Olainfarm” valdes priekšsēdētāja amatā ievēlēts Jānis Buks

Šodien, 30. jūlijā, AS “Olainfarm” padome valdes priekšsēdētāja amatā ievēlējusi Jāni Buku. Viņam ir ievērojama profesionāla pieredze, kas kopā ar “Olainfarm” komandu veicinās uzņēmuma izaugsmi, stabilitāti un prognozējamību. Jānis Buks bijis arī AS “Olainfarm” padomes priekšsēdētaja vietnieks no 2019. gada 4. aprīļa līdz 2021. gada 17. jūnijam.