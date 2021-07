Bauskas reģionā un Pierīgā sāks kursēt pirmie elektriskie mikroautobusi

“Nordeka” ir pirmais autotransporta uzņēmums, kas Latvijā uzsāk reģionālos pasažieru pārvadājumus ar elektriskajiem mikroautobusiem Altas Novus Ecoline. Tie būvēti uz Mercedes Sprinter modeļa bāzes. Attālums, ko elektriskie mikroautobusi spēj veikt ar pilnu uzlādi, ir 200 km, un tiem kopskaitā šobrīd ir pieejamas jau 6 uzlādes vietas “Nordeka” autobusu parka teritorijā – Bauskā un Rīgā.

16 Foto Autotransporta direkcija veic sabiedriskā transporta autoparku apsekošanu +12 Skatīties vairāk

Tādējādi "Nordeka" ir viens no progresīvākajiem mpasažieru autopārvadātājiem, kas seko “Latvijas Transporta attīstības pamatnostādnēm 2021.-2027. gadam”. Šis pamatnostādnes paredz konkurētspējīgu un resursefektīvu transporta sistēmas izveidi – atteikšanos no fosilās degvielas patēriņa un alternatīvo degvielu infrastruktūras attīstību, pāreju uz bezemisiju un mazemisiju transportlīdzekļu izmantojumu, kas veicina klimata neitralitāti un zemu oglekļa emisijas līmeni atmosfērā (siltumnīcefekta gāzu (SEG) emisiju samazinājumu).

“Lēmums startēt reģionālajos pasažieru pārvadājumos ar elektriskajiem mikroautobusiem apliecina mūsu stratēģisko tālredzību uzņēmuma attīstības plānošanā un gatavību sekmēt bezizmešu transporta izmantojumu sabiedriskajā transportā, kas, protams, ir gan pasaules, gan Eiropas līmeņa prioritāte,” atzīmē AS “Nordeka” valdes priekšsēdētājs Sergejs Konopijevs. “Videi draudzīgas sabiedriskā transporta infrastruktūras veicināšanu, transporta radīto izmešu samazinājumu mēs uzskatām par vienu no savas korporatīvās sociālās atbildības pamatuzdevumiem, tāpēc esam patiesi gandarīti, ka esam vieni no pirmajiem, kas uzsāk šādus ‘zaļos’ pasažieru pārvadājumus," piebilst S.Konopijevs.

Mikroautobusu pārvadājumi salīdzinoši nelielas distances maršrutos ir strauji augošs segments kā Baltijā, tā Skandināvijā, tāpēc elektriskie mikroautobusi Altas Novus Ecoline noteikti sekmēs uzņēmuma konkurētspēju. Turklāt līdz ar jauno autobusu iepirkumu “Nordeka” kopējais autoparks 70-80% apjomā kļuvis pielāgots cilvēkiem ar īpašām vajadzībām – teju visi par BlueOrange kredītu iegādātie transporta līdzekļi ir aprīkoti ar moderniem pacēlājiem un tajos paredzētas vietas ratiņkrēsliem. Bez tam autobusu aprīkojums ietver arī elektroniskās maršruta zīmes, drošības jostas, bezvadu internetu (wi-fi), kas izmanto vismaz 4G+ mobilo datu pārraides tehnoloģiju, kā arī bezskaidras naudas norēķinu iespējas. Noteiktas kategorijas jaunie autobusi ir aprīkoti arī ar velosipēdu turētājiem.

“Atbalstīt pasažieru kvalitatīvu pārvadājumu Latvijā mūsu bankai šķiet ļoti svarīgi, jo sabiedriskā transporta modernizācijas līmenis ir tieši saistīts ar iedzīvotāju sadzīviskā komforta līmeni,” komentē bankas "BlueOrange" galvenais izpilddirektors Dmitrijs Latiševs. “Piešķirot kredītu AS “Nordeka”, mums īpaši svarīgs bija aspekts, ka atbalstām Latvijā pavisam jaunu un globāli svarīgu iniciatīvu – zaļās enerģijas izmantojumu pasažieru pārvadājumos.”

AS "Nordeka" darbojas pasažieru pārvadājumu jomā no 1991.gada un ir viens no vadošajiem nozares uzņēmumiem Latvijā. Pērn “Nordeka” kopumā pārvadāja 1, 939 miljonus pasažieru, reģionālajos starppilsētu nozīmes maršrutos nobraucot 10,857 miljonus km. Uzņēmumā kopumā ir 298 darbinieki, no tiem 176 autobusa vadītāji, 25 tehniskās apkopes centra speciālisti.