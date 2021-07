"Virši" publicē aizvadītā gada finanšu pārskatu, uzrādot rekordaugstu peļņu

“Gatavojoties sākotnējā publiskā piedāvājuma jeb IPO izteikšanai šī gada otrajā pusē, esam veikuši vairākus apjomīgus un būtiskus sagatavošanās darbus, lai “Virši” nākotnē būtu investoriem vēl pārskatāmāks uzņēmums. Esam veikuši uzņēmuma reorganizāciju un konsolidāciju grupas līmenī kā arī 2020. gads kļuva par pirmo gadu, kad “Virši” finanšu gada pārskatus uzsāk veidot saskaņā ar starptautiskajiem finanšu pārskatu standartiem konsolidētā uzņēmumu grupas līmenī. Tā sniedz būtiskas priekšrocības gan biznesam, gan investoriem, jo nodrošina finanšu informācijas salīdzināmību globālā mērogā ar jebkuru citu nozares uzņēmumu, neatkarīgi no valsts, kurā tas darbojas. Līdz šim “Virši” gada finanšu pārskati tika veidoti saskaņā ar Latvijas grāmatvedības standartiem (LGS),” skaidro Vita Čirjevska, “Virši” valdes locekle un finanšu direktore.

Par spīti tam, ka kopējais degvielas mazumtirdzniecības tirgus Latvijā 2020. gadā samazinājās par 3,6%, “Virši” spēja ne vien audzēt savu tirgus daļu, bet arī palielināt gan mazumtirdzniecībā, gan vairumtirdzniecībā pārdotās degvielas apjomu, salīdzinot ar 2019. gadu. Savukārt uzņēmuma preču mazumtirdzniecības apgrozījums pērn palielinājās par 3,6 miljoniem eiro jeb 16,1%, kas ir augstākais preču pārdošanas apjoms uzņēmuma vēsturē. To veicināja operatīva pielāgošanās jaunajiem tirgus apstākļiem, kā arī mērķtiecīgas investīcijas degvielas uzpildes staciju tīklā un uz vietas gatavoto ēdienu sortimenta attīstīšanā, tādējādi sekmējot aktīvās klientu bāzes pieaugumu.

“Pērnais gads bija viens no izaicinošākajiem, taču vienlaikus veiksmīgākajiem gadiem uzņēmuma pastāvēšanas vēsturē. No vienas puses, izjutām pandēmijas ietekmi, kas ieviesa ievērojamas korekcijas biznesa vidē un mazināja tirgus pieprasījumu pēc degvielas produktiem. No otras puses, spējām paaugstināt savas tirgus daļas būtiskākajos biznesa segmentos, mazinot pandēmijas radīto negatīvo efektu uz degvielas un preču mazumtirdzniecības tirgu. Neskatoties uz pandēmijas apstākļiem, turpinājām īstenot uzņēmuma stratēģisko investīciju plānu, kas ļāva pārdomāti un neatlaidīgi sasniegt mūsu mērķus. Šobrīd mēs varam lepoties ar spēcīgiem biznesa rādītājiem un klientu uzticību, kas, neskatoties uz dažādiem izaicinājumiem, nodrošina uzņēmumam nepārtrauktas izaugsmes iespējas,” uzņēmuma izaugsmi komentē Jānis Vība, “Virši” valdes priekšsēdētājs un izpilddirektors.

Atbilstoši savai attīstības stratēģijai 2020. gadā “Virši” būtiski paplašināja un modernizēja degvielas uzpildes staciju tīklu, turpināja nemainīgi augstas kvalitātes produktu un pakalpojumu nodrošināšanu klientiem, kā arī veicināja videi draudzīgāku alternatīvās degvielas veidu, tostarp CNG jeb saspiestās dabasgāzes, pieejamību Latvijā. Aizvadītajā gadā “Virši” staciju tīklu veidoja 63 degvielas uzpildes stacijas, no kurām četrās piedāvāja CNG. Līdz ar uzņēmuma izaugsmi, pērn par 6% palielinājās arī “Virši” darbinieku skaits – tas pieaudzis līdz 552 cilvēkiem, kuri strādā visos Latvijas reģionos.

Iezīmējot šī gada plānus, Jānis Vība uzsver: “Pārliecinošie finanšu rādītāji un “Virši” veiksmes stāsts 25 gadu garumā ir neatlaidīga darba rezultāts. Mūsu šī gada mērķi ir vēl ambiciozāki – gada otrajā pusē plānojam uzsākt uzņēmuma akciju kotāciju Nasdaq Baltic alternatīvajā akciju tirgū First North! Kapitāla piesaiste turpmākās izaugsmes tempa kāpināšanai, izmantojot akciju sākotnējo publisko piedāvājumu, ir daļa no jaunās izaugsmes stratēģijas. Šī gada otrajā pusgadā plānotajai akciju emisijai varēs pieteikties ikviens Igaunijas, Latvijas un Lietuvas iedzīvotājs, arī mūsu klienti, sadarbības partneri un darbinieki, kas palīdzējuši veidot “Virši” tādus, kādi esam šodien. Mēs vēlamies ikvienam dot iespēju iesaistīties mūsu biznesā – kļūt par mūsu uzņēmuma akcionāru, lai turpinātu saimniekot un augt kopā.”