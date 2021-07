4x4 riepu iegādes ceļvedis

Dažādiem nolūkiem – dažādas 4x4 riepas

4x4 riepām (starp citu, dažkārt tām tiek piešķirts apzīmējums džipu riepas) pastāv arī sīkāks iedalījums, lai tu ērtāk spētu atrast tieši taviem braukšanas paradumiem atbilstošāko risinājumu. Jaukt nevajadzētu 4x4 un SUV riepas, kas būtībā ir parastas šosejas riepas lielos izmēros, un tāpēc piemērotas SUV. 4x4 ir atsevišķa riepu kategorija tieši bezceļu braukšanai.

Mud-terrain (M/T) jeb dubļu riepas

Dubļu riepas ir perfekti piemērotas, lai pārvietotos īstos bezceļa apstākļos. Šādu iespēju nodrošina lielas atstarpes starp protektoru blokiem; arī paši protektora bloki ir lieli un robusti. Līdz ar to M/T riepas spēj izdarīt ļoti lielu spiedienu uz virsmu, uz kuras auto atrodas, kā arī tajā labāk ierakties. Platās rievas starp protektora blokiem savukārt palīdz riepu atbrīvot no akmeņiem, dubļiem un citiem uz bezceļiem sastopamajiem elementiem.

All-terrain (A/T) riepas

Vidusceļš starp iespējām, ko sniedz dubļu riepas (saķere jebkuros apstākļos) un Highway-Terrain jeb parastajām riepām (optimāla vadāmība). Salīdzinot ar dubļu riepām, A/T riepas ir ar nedaudz mazākiem protektora blokiem un arī to rites pretestība ir zemāka, kas pozitīvi ietekmē saķeri uz asfalta, kā arī degvielas patēriņu. Arī trokšņu ziņā šīs riepas uz asfaltēta ceļa uzvedīsies klusāk nekā dubļu riepas.

Bias jeb zemspiediena riepas

Bias riepas ievērojami atšķiras no citām 4x4 riepām – tām nav radiāla uzbūve. Šo riepu firmas zīme ir to izturība un piemērotība ekstrēmiem apstākļiem. Parasti spiediens auto riepām uz asfaltētiem ceļiem tiek izvēlēts aptuveni 40 PSI jeb 2,7 bar robežās, bet Bias riepām to iespējams samazināt līdz 15–20 PSI jeb 1-1,3 bar, tādējādi nodrošinot vienmērīgāku braukšanu un labāku saķeri. Ja Bias riepām ir bedloki, spiedienu var samazināt līdz pat 10 PSI jeb 0,6 bar. Jāpiemin, ka Bias riepas izceļas ar nepārspējamu izturību, īpaši to sānos.

Kas ir 4x4 riepu TOP ražotāji?

Riepas bezceļu apstākļiem ražo daudzi ražotāji. Šī raksta ietvaros izcelsim trīs no tiem, kuri piedāvā patiešām kvalitatīvu produkciju.

Sailun

Salīdzinoši jauns zīmols, kas dibināts 2002. gadā, taču šajā laikā tas ļoti strauji attīstījies un audzis, spējot sacensties ar krietni pieredzējušākiem ražotājiem. Sailun automašīnu īpašniekiem piedāvā kvalitatīvas ekonomiskās klases riepas. Interesanti, ka tieši Sailun riepu ražošanā ieviesa 3D tehnoloģiju, kas ļauj izstrādāt unikālus protektora zīmējumus.

Triangle

1976. gadā radīts uzņēmums, kura ražotās riepas izmanto vairāk nekā 160 pasaules valstīs. Triangle ir kļuvis par sadarbības partneri daudziem zīmoliem (Volvo, Iveco, Hyundai, Goodyear, Caterpillar, Sandvik, un citiem), piedāvājot OEM jeb oriģinālā aprīkojuma riepas. Par šo riepu uzticamību runā arī vairāki starptautiskie sertifikāti, piemēram, CCC, ECE un DOT.

Maxxis

TOP10 riepu ražotājs pasaulē, kas sākotnēji, jau kopš 1967. gada, pievērās velosipēdu riepu ražošanai, taču nu izceļas ar kvalitatīvām un izturīgām riepām dažāda veida transportlīdzekļiem uz dažādiem ceļa segumiem. Maxxis riepas ir tādu automašīnu zīmolu kā Volkswagen, Hyundai, Toyota, Nissan un Mitsubishi oriģinālajā ekipējumā.

Trīs 4x4 riepu modeļi, kurus noteikti vērts izcelt

Esi noskaidrojis, kādus riepu zīmolus atzinīgi novērtē cilvēki, kuri ikdienā mēdz pārvietoties pa grūti izbraucamiem ceļiem un bezceļiem. Tagad pienācis laiks iepazīties ar konkrētiem riepu modeļiem:

Maxxis A/T 980E – All-terrain riepas, ar kurām iespējams komfortabli pārvietoties pa dažādiem ceļu segumiem. Lai tās padarītu izturīgākas, riepām ir stiprināta karkasa konstrukcija, masīvas malas, kā arī inovatīvs gumijas maisījums. Paredzētas 60% laika izmantot uz ceļiem, 40% – bezceļos;

– vēl vienas All-terrain riepas ar sadalījumu 80% ceļš, 20% – bezceļš. Tās izstrādājot, īpaši piedomāts par veiktspēju uz slapja ceļa seguma, izmantojot atbilstošu gumijas maisījumu un protektora rakstu. Par stabilitāti savukārt rūpējas stingri kordi; Maxxis M8060 – vissezonas dubļu riepas, kas tiek izmantotas arī bezceļu sacensībās. Tām ir ļoti izteikts protektora raksts, lameles ar izliektām līnijām papildu vilkmei uz slidenām virsmām un irdeniem dubļiem, kā arī neilona josta, kas pagarina riepu mūžu un samazina caurduršanas risku.

Protams, šīs ir vien dažas no riepām, kas izceļas ar lielisku veiktspēju izaicinošos apstākļos, tāpēc, pirms veic pirkumu, noteikti aplūko riepu testus vai jautā pēc padoma pārdevējam.

