Pērn pieaudzis BKUS valdes priekšsēdētāja Valta Ābola atalgojums

Ābols 2019.gadā slimnīcas valdes priekšsēdētāja amatā atalgojumā saņēmis 64 112 eiro, bet pērn - 77 139 eiro. Tāpat viņš, būdams ārstniecības iestādes padomes loceklis, pērn no Rīgas Austrumu klīniskās universitātes slimnīcas atalgojumā saņēmis 26 386 eiro, kā arī guvis ienākumus 14 500 eiro apmērā no īpašuma pārdošanas.

Amatpersona arī saņēmusi 90 eiro atalgojumā no Rīgas Stradiņa universitātes, strādājot par docētāju.

BKUS valdes priekšsēdētāja deklarācijā uzrādīti kopumā 13 nekustamie īpašumi Rīgā, Mārupes novadā, Rojas novadā, Kokneses pagastā un Amatas pagastā. Vairums no tiem ir zemes gabali, taču ir arī dzīvoklis.

Ābola īpašumā ir arī vērtspapīri 37 137 eiro apmērā, kā arī 2017.gadā reģistrēta "Land Rover Discovery" automašīna un 2016.gadā reģistrēta "Farmi Pro 75L" transporta kravas piekabe.

Amatpersonai ir arī vairāki uzkrājumi kopumā divās bankās. To vidū ir 27 182 eiro uzkrājums AS "Luminor Bank", kā arī divi uzkrājumi AS "Swedbank" 2494 eiro un 4317 eiro apmērā.

Ābols ir Latvijas Lielo slimnīcu asociācijas valdes priekšsēdētājs.