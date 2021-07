Mežzinātnes institūta "Silava" direktors Jurģis Jansons pērn nopelnījis teju 80 000 eiro

2019.gadā Jansons guva ieņēmumus 80 461 eiro apmērā.

Saskaņā ar publiskoto informāciju, pērn par 947 eiro krities Jansona atalgojums AS "Latvijas valsts meži" (LVM), kā arī par 3261 eiro samazinājies iegūtais atalgojumus mežzinātnes institūtā.

Kopumā viņa ieņēmumus 2020.gadā galvenokārt veidoja LVM alga 36 132 eiro apmērā, "Silava" direktora alga 33 025 eiro apmērā, Latvijas Lauksaimniecības universitātes izmaksātais atalgojumus 6841 eiro apmērā un "Silava" 'pētniecības honorārs 1500 eiro apmērā. Vienlaikus Jansona ienākumus veidoja arī 519 eiro no zemnieku saimniecības "Cīrulīši" darbības, 330 eiro no Pārtikas un veterinārā dienesta, 92,5 eiro no "BTA Baltic Insurance Company" un 35 eiro no "Compensa Vienna Insurance Group".

Papildus minētajām iestādēm, Jansons veica arī mednieku klubs "Bramaņi" valdes priekšsēdētāja, Latvijas Zinātnes padome mežzinātnes eksperta, Zemkopības ministrijas Meža konsultatīvās padomes padomdevēja un Meža attīstības fonda konsultatīvās padomes dalībnieka, SIA "Meža nozares kompetences centrs" padomes priekšsēdētāja vietnieka un Ogres tehnikuma padomes dalībnieka amata pienākumus.

2020.gadā "Silava" direktora īpašumā atradās vairāki nekustamie īpašumi, tostarp dzīvoklis Rīgā, īpašums un zeme Jelgavā, kā arī zeme Balgales un Laucienes pagastos. Tāpat kopīpašumā reģistrēts nekustamais īpašums minētajā Balgales pagastā.

Vienlaikus Jansona valdījumā reģistrēta 2020. gada izlaides vieglā automašīna "Opel Astra+".

Kopumā bezskaidras naudas uzkrājums pērn Jansonam bija 116 393 eiro, kas atrodas AS "SEB banka", savukārt skaidrās naudas uzkrājums sasniedza 9000 eiro un 1080 juaņas.

Tāpat Jansonam, līdzīgi kā 2019.gadā, pērn piederēja privatizācijas sertifikāti 18.84 vienību apmērā kompānijā SIA "Publisko aktīvu pārvaldītājs Possessor".

2020.gadā Jansonam bija gan privātie pensiju fondi, gan dzīvības apdrošināšana.