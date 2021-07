Šmits pastāstīja, ka viena no tendencēm, ko speciālisti pēdējā laikā novērojuši nekustamo īpašumu tirgū, ir: daļa cilvēku sapratuši, ka privātmājas būvniecība var būt salīdzinoši lētāka nekā jauna dzīvokļa iegāde. Protams, privātmājas būvniecībai jāiegādājas zeme, bet privātmājas būvniecība var izmaksāt arī tikai 1000-1200 eiro par kvadrātmetru.

Ja pērk zemi un būvē māju ar platību līdz 150 kvadrātmetriem, tad var trāpīt gandrīz tajā pašā budžetā, kas nepieciešams, lai iegādātos jaunā projekta dzīvokli 80 kvadrātmetru platībā. Šāda dzīvokļa cena ir aptuveni 2000 par kvadrātmetru, līdz ar to tā iegādei vajadzīgi 160 tūkstoši eiro.

"Tad varbūt izdevīgāk ir domāt par [mājas] būvniecību, nevis atsevišķa dzīvokļa iegādi," viņš teica.

Saprast savas finansiālās iespējas

Domājot par mājokļa iegādi, cilvēkiem vispirms vajadzētu saprast savas finansiālās iespējas: "Ir jāsaprot sava rocība. Tas ir pats galvenais. Pirmkārt, jāsaprot, vai šī brīža tirgus cenā tu vari trāpīt ar savu maksātspēju. Otrkārt, ja jaunajos projektos ekonomiskās klases dzīvokļu cenas iet virs 2000 eiro par kvadrātmetru, tad pieļauju, ka kaut kādā brīdī cilvēks sapratīs, ka nevar vairs to atļauties.

Cilvēks būs spiests padomāt, vai pagaidām atliek iegādi vai izvēlas kādu otrreizējā tirgus mājokli, kam absolūti nepieaug cenas tik būtiski."

Lielāka pirmā iemaksa

Kopumā cilvēkiem nevajadzētu "strēbt karstu", bet vienlaikus nav jābaidās no kredītiem. "Ir jābaidās no spējas to kredītu apkalpot.. Galvenais ir aprēķināt savu maksātspēju un saprast, vai ir iespēja veikt pirmās iemaksas."

Ja jaunajā projektā dzīvokļa vērtība pieaug no 150 tūkstošiem eiro līdz 170 tūkstošiem eiro, pirmā iemaksa arī palielinās: tie vairs nav 15 tūkstoši eiro, bet gan 17 tūkstoši eiro.

Rīkoties, bet apdomīgi

Rezumējumā Šmits aicināja cilvēkus apdomīgi, bet tomēr rīkoties: "Īsti nevar prognozēt, kad būs labākie laiki, jo šobrīd nav nevienas pazīmes, ka gaidāms cenu kritums. Redzam, ka jaunajos projektos noteikti būs cenu pieaugums."

Iespējams, tas nobiedēs daļu potenciālo attīstītāju un viņi ieņems nogaidošu pozīciju, neskrienot līdzi cenu pieaugumam, jo pircēju maksātspēja nepieaugs tik strauji, kā kāpj būvmateriālu cenas un līdz ar to celtniecības izmaksas.

Sadārdzinājušās arī privātmājas

Arī "Latio" speciāliste Dūce sarunā ar Jauns.lv sacīja, ka jauno projektu dzīvokļu cenas pēdējā laikā kāpušas. Vienlaikus sadārdzinājušās arī privātmājas. Dārgākas kļuvušas gan jau iepriekš uzceltas mājas, gan arī jaunu māju celtniecības process - tas saistīts ar būvmateriālu cenu kāpumu. Tādējādi patlaban ne vienmēr jaunas mājas celtniecība ir izmaksās līdzvērtīga jaunā projekta dzīvokļa iegādei.

Būvmateriālu cenu kāpuma dēļ kopš pavasara sadārdzinājusies gan jaunu dzīvokļu, gan māju celtniecība.

Covid-19 dēļ vairāk meklē mājas

Dūce norādīja, ka jau pērn daļa pircēju izvēlējās iegādāties vai celt privātmāju, nevis pirkt jaunu dzīvokli - tas bija saistīts ar Covid-19 pandēmiju un tās saistītiem ierobežojumiem, kuru dēļ ļaudis bija spiesti vairāk laika pavadīt mājokļos.

Vairums šobrīd tirgū esošo māju ir diezgan dārgas - tās ir cenu kategorijā, kas ne visiem ir pieejama. Salīdzinoši lētākās un mazākās mājas ir jau iepriekš izpirktas. "Tāpēc apstākļu spiesti cilvēki paliek dzīvot dzīvokļos." Ļaudis patlaban pērk gan jaunus (dažkārt rezervē pat vēl neuzbūvētus dzīvokļus), gan iepriekš celtus un jau lietotus dzīvokļus.

Tāmē viens skaitlis, bet realitātē - cits

Arī zemes gabalu pirkšana, lai uzceltu māju, patlaban ir aktuāla. Īpaši iecienīti ir zemes gabali labās vietās ar vajadzīgo infrastruktūru un pieslēgumiem. Bet ne visus pircējus uzrunā iespēja pašiem celt māju, jo viņi apzinās, ka būvniecība ir diezgan sarežģīts un piņķerīgs process, kas var ievilkties un sadārdzināties. "Ne visi tam ir gatavi."

Ļoti bieži ir gadījumi, kad mājokļa tāmē ir prognozētas vienas izmaksas, bet realitātē izrādās, ka par tādu summu mājokli nevar uzbūvēt un tāmi nākas palielināt.

Ja pats kaut ko saprot no celtniecības

Tā kā kopš pavasara būvmateriālu cenas ir būtiski augušas, daudzu mājokļu būvniecība sadārdzinās. "Par tām tāmēm, kas bija veidotas pavasarī, šobrīd vienkārši nevar uzbūvēt mājokli. Trakums, ja pavasarī paņemts kredīts pie noteiktas tāmes, bet tagad reāli nevar pabeigt būvdarbus." Šādas iespējamās situācijas daudzus atbildīgus cilvēkus attur no savu privātmāju būvniecības.

Bet tie ļaudis, kas paši ir gatavi iesaistīties un līdzdarboties mājas būvniecībā un kam ir kaut kādas zināšanas par celtniecību, biežāk izlemj par labu savas mājas celtniecību. "Viņi nav tik ierobežoti savā darbībā un drošāk iet uz savas mājas būvniecības lēmumu," Dūce teica.

Modē moduļu mājas

Viņa pastāstīja, ka šobrīd modē ir arī moduļu mājas (koka karkasa mājas), ko salīdzinoši īsā laikā - 6 līdz 9 mēnešu laikā - iespējams uzcelt, sakārtot dokumentāciju un jau sākt tajās dzīvot. "Ātrums ir galvenais, kas cilvēkus interesē, īpaši, ja tev ir nauda, ko tu esi aizņēmies. Tad ir jāmaksā jau kredīts, bet paralēli jāīrē, līdz ar to jātur rūpes par diviem mājokļiem."

Moduļu mājas ir gan ātri uzceļamas, gan arī to izmaksas ir salīdzinoši patīkamas. Tiesa, būvmateriālu cenu sadārdzinājuma dēļ var pieaugt arī moduļu māju izmaksas, piemēram, iekšdarbu veikšanai varētu būt vajadzīga lielāka summa.

Straujš būvmateriālu cenu kāpums

Jauns.lv jau ziņoja, ka pēdējā laikā neplānoti un strauji sadārdzinājušies būvmateriāli, līdz ar to arī jaunajiem mājokļiem var ievērojami pieaugt cenas. "Ja runājam par jaunajiem projektiem, šeit es saskatu riska momentu, ko šobrīd redzu. Ir absolūti neplānoti un nesaprotami nenormāli pieaugušas būvmateriālu cenas. Kokmateriāliem, blokiem, metālam, putoplastam ir kosmiski pieaugušas cenas - līdz pat 50% atsevišķās pozīcijās," Šmits iepriekš teica.

Viņš norādīja, ka kokmateriālu cena pirms četriem gadiem bija aptuveni 200 eiro kubikmetrā, bet šobrīd cena ir 700 eiro kubikmetrā. Lielākais kāpums bija šogad aprīlī - pieauga par 30%, gandrīz 40%. Būvmateriālu cenu kāpums saistīts ar notikumiem pasaules tirgos, jo lielāko daļu būvmateriālu Latvijā ieved, nevis ražo uz vietas.