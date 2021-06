“Mēmas šausmas,” uzņēmējs Normunds Bergs paredz, ka nodokļu reforma radīs jukas un graus ticību valsts pārvaldei

Elektronikas un IT jomu uzņēmējs, AS “SAF Tehnika” valdes priekšsēdētājs Normunds Bergs “Rīga TV24” raidījumā “Nacionālo interešu klubs” pauda, ka viņa pārstāvētā nozare kopumā priecājas par reformu kā tādu.

“Mums ir reģionā visaugstākie darbaspēka nodokļi, un uzņēmēji pamatoti prasa šos nodokļus samazināt. Savukārt tajā pašā laikā iekasētā nodokļu masa mums ir viszemākā reģionā. Tas ir dēļ šīm te milzu daudz atlaidēm, atvieglojumiem, daudziem dažādajiem režīmiem – es šeit pat nerunāju par ēnu ekonomiku. [...] Vismaz tā industrijas daļa, ko es pārstāvu, viennozīmīgi atbalsta šo te minimālo sociālo nodokli, jo galu galā šiem cilvēkiem ir jābūt apdrošinātiem gan uz vecumu, gan arī – šī te pandēmija lieliski parādīja, kādi ir plusi, ja darbadevējs par tevi ir maksājis nodokļus,” pauda Bergs.

Regulējums radīs jukas un neapmierinātību

Taču uzņēmējs norāda, ka piekrīt Latvijas Tirdzniecības un rūpniecības kameras (LTRK) priekšsēdētājam Jānim Endziņam, uzskatot, ka šādu nodokļu izmaiņu veikšana ir jāatliek būtisku iemeslu dēļ.

“Argumentācija ir saistīta ar veidu, kā plānots visu uzskaitīt. Kas būs no 2. jūlija tam darbiniekam vai darbadevējam? Jāsaka, ka mēmas šausmas. Tur skaidrības nav nekādas. Ne ar pašnodarbinātajiem... sauciet, kā gribat. Mēs jau lieliski zinām, ka līdzīga reforma ar šo pašu kustīgo, neapliekamo minimumu – nu, mēs jau vienās šausmās esam. Tas, ka uzņēmēji un cilvēki skaļi nekliedz, nenozīmē, ka ir labi. Tur tāpat ir šausmas, slikti, nepareizi, grūti – ir jālabo. Tā, lai saskaitīt šos te nodokļus būtu vienkārši, ērti un visiem saprotami,” turpina Bergs.

“Diemžēl šis te jaunais regulējums ar minimālo sociālo nodokli iet to pašu nejauko, slikto ceļu, kas radīs jukas, neapmierinātību un graus ticību valsts pārvaldei un nodokļu iekasēšanai. Tādēļ man šķiet, ka būtu pareizi atlikt, bet atlikt ar domu – sakārtot – jēdzīgā veidā, kā to visu sarēķināt un iekasēt. Un šeit es esmu ārkārtīgi skeptisks. Es domāju, ka ne atliks, ne arī sakārtos. Mēs visi kliegsim, vaidēsim, mocīsimies. It kā laba mērķa vārdā būs uztaisīts kārtējais moku ceļš,” pesimistisks ir Bergs.

Jau ziņots, ka pagājušā gada nogalē Saeima pieņēma vairākas izmaiņas dažādos nodokļu tiesību aktos, daļa no kurām stājas spēkā 2021. gada 1. jūlijā.

Tās skars darba devējus, mikrouzņēmuma nodokļa maksātājus (gan uzņēmumu īpašniekus, gan darbiniekus), saimnieciskās darbības veicējus, autoratlīdzības saņēmējus un izmaksātājus, un akcīzes nodokļa maksātājus.

Valsts ieņēmumu dienests (VID) atgādina par svarīgākajām izmaiņām un aicina plašāk ar tām iepazīties Valsts ieņēmumu dienesta (VID) tīmekļvietnes sadaļā “Nodokļu izmaiņas 2021”.