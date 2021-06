Mājokļa iegāde jaunām ģimenēm ir izaicinošs un nereti pat nesasniedzams sapnis. Jaunu cilvēku ienākumi vēl nav pietiekami lieli, lai uzņemtos ilgtermiņa saistības ar vairāku simtu eiro mēneša maksājumu, turklāt līdzekļi nepieciešami bērnu aprūpēšanai. Līdz ar to ģimenes ir spiestas maksāt augstu īres maksu par dzīvošanu svešā dzīvoklī, nevis ieguldīt naudu savā, kas ilgtermiņā ir neizdevīgs naudas izlietojums.

Lai palīdzētu jaunām ģimenēm, "Bigbank Latvija" sagatavojusi īpašu hipotekāro kredītu ar speciālo atmaksas grafiku. Tas paredz aizdevumu līdz 200 tūkstošiem eiro ar termiņu līdz 30 gadiem, kura pirmos 20 gadus var maksāt tikai procentu maksājumus. Tādējādi jaunās ģimenes nostabilizēšanās periodā ikmēneša maksājums par mājokli var būt pat trīs reizes zemāks par īres maksu, kas mēnesī jāmaksā par līdzvērtīgu mājokli.

"Pandēmijas laikā, kad mājoklis no vietas, kur pārlaist nakti, kļuva par biroju, skolu, bērnudārzu, sporta zāli un deju laukumu vienlaikus, ikviens iedzīvotājs atskārta ērtas dzīvesvietas patieso nozīmi. To apliecina lielā aktivitāte nekustamo īpašumu tirgū un jaunu māju būvniecība. Ar šo speciālo hipotekāro kredītu vēlamies palīdzēt arī jaunajām ģimenēm tikt pie sava mājokļa, vienlaikus ietaupot naudu citām svarīgām vajadzībām, piemēram, mājokļa iekārtošanai. Norstat Latvija aptaujas dati rāda, ka gandrīz puse respondentu vecumā no 18 līdz 39 gadiem tieši tam izlietotu līdzekļus, kas nebūtu jāmaksā par kredītu. Vēl ceturtā daļa ieguldītu savā izglītībā, tādejādi paaugstinot potenciālu nākotnē pelnīt vairāk," saka "Bigbank Latvija" vadītājs Ģirts Kurmis.

Kredīta izdevīgumu apliecina vienkāršs aprēķins. Iegādājoties divistabu dzīvokli jaunajā projektā Rīgā par 100 tūkstošiem eiro, kur kredīta summa ar Altum garantiju sastādītu 95 tūkstošus eiro un, noformējot kredītu uz 30 gadiem ar 10 gadu speciālo atmaksas grafiku, pirmos 10 gadus mēneša maksājums būs 200 eiro, savukārt nākamos 20 gadus - 505 eiro. Identiska dzīvokļa īre izmaksā aptuveni 645 eiro mēnesī. Tas nozīmē, ka pirmos desmit gadus ģimene mēnesī ietaupīs 445 eiro. Turklāt ģimenēm ar bērniem, kurām ir pastāvīgi ienākumi, bet nav pietiekamu uzkrājumu pirmās iemaksas veikšanai, Altum piedāvā valsts garantiju, tādējādi pirmo iemaksu iespējams samazinot līdz pat 5%.

"Bigbank Latvija" piedāvā arī hipotekāro kredītu ar anuitātes atmaksas grafiku, kas paredz vienādu mēneša maksājumu visā aizdevuma termiņa laikā un lineāro atmaksas grafiku, kurā ikmēneša maksājums ar katru mēnesi samazinās. Abos minētajos grafikos aizdevums pieejams līdz 300 tūkstošiem eiro uz termiņu līdz 30 gadiem un Altum garantija ģimenēm ar bērniem.