Auto ziņas. Cupra Leon Sportstourer: atlaidiet akseleratora pedāli? Nekad!

Šodien brauksim ar Cupra Leon ST, 300 zirgspēku universāli un pilnpiedziņu. Kur gan citur mēs varētu nonākt ar tādu mašīnu, ja ne sporta kompleksā 333?

Nākamais jautājums - kāpēc universālis, nevis vieglākais un ātrākais hečbeks? Tāpēc, ka piecdurvinieku par 31 700 eiro ražo tikai ar priekšpiedziņu, turpretim Sporstourer ir izvēle starp divām jaudām un diviem piedziņas veidiem. Manuālo pārnesumkārbu cenu listē vairs nav - tikai DSG.

“Šis ir pirmais Cupra Leon ar jauno logo. Atcerieties iepriekšējo. Ja cilvēks nezināja, kāpēc S burts priekšā ir vara krāsā, un kāpēc riteņi tik lieli, īpašnieks varēja izlikties, ka te nav nekādu 300 zirgspēku. Te tas joks vairs neies krastā, jo tas ķeburs priekšā norāda, ka tūlīt dabūsiet pa muti, un riteņi kā no BMW M noliktavas arī nodod mašīnas temperamentu,” stāsta Normunds Avotiņš.

Uz papīra tas šķiet nevājš - 310 zirgspēku un 4,9 sekundes līdz simtam. Bet kā karstais SEAT, kas vairs nav SEAT, skrien īstenībā. Spiežam starta pogu uz stūres kā kaimiņu itāļu sporta mašīnās, un braucam!

“Standarta režīmā Cupra nav pērkonīgi ātra. Šķiet, ka 300 ZS vietā ir 230. Bet kad ieslēdz ļaunuma pogu Cupra, tad parādās skaņa, policists uz motocikla un zīme 70.”

Braukšanas režīmi ir viegli lietojami, un kā minimums, maina automašīnas vokālās dotības. Vienlaikus Cupra Leon universālis nav īpaši ciets, un ātros līkumos pat sasveras.Bet neba jau cauri dienu dragāsiet nenormālā ātrumā un spriedzē. Agri vai vēlu gribēsies vienkārši izbaudīt braucienu.

“Tad man jāsaka, ka Cupra tam labi der. Gaumes ir dažādas, bet kombinācija no tumšas plastmasas un vara krāsas dekoriem šķiet eleganta, sportiska un pat mazliet ekskluzīva. Nevajag obligāti sarkanus diegus un spilgtus akcentus lai atcerētos, ka jums ir 300 zirgspēki. Sevišķi, ja tie jums patiešām ir,” turpina Avotiņš.

Vēl jums ir arī liels bagāžnieks ar mazo rezerves riteni zem tā - tātad atradīsies vieta arī pasaulē ātrākajai hokeja somai. Galvenais nenovērst uzmanību, citādi Cupra Leon četrās sekundēs kļūs par galīgi civilu universāli.

“Vai jauno Cupra Leon gaida ieprogrammēta veiksme? No cenas viedokļa noteikti. 35 000 šķiet sālīti par universāli no Barselonas, bet paskatieties, cik tagad maksā Golf R ar to pašu motoru vai, vēl trakāk, kaut kas no Audi staļļiem.

Kad Leon Cupra vēl bija Seat, tam bija trīs dažādas jaudas, trīs dažādas virsbūves un tikpat daudz raksturu, kuros grūti orientēties.”

Secinājumi

Tagad jaudas vairs neatšķiras. Visiem ir 300, pilnpiedziņai 310 zirgspēki. Līdz ar to universālis kāpj Cupra Ateca lauciņā. Beigu beigās vairs nav skaidrs, kura mašīna tev derēs vislabāk. Vienīgais veids kā to noskaidrot, ir izbraukt.