Jauna kārtība elektrības pieslēguma izveidei un atjaunošanai

"Līdz ar būvniecības un citu nozaru attīstību, interese par elektroenerģijas pieslēgumu izbūvi pieaug. Lai atvieglotu pieslēguma ierīkošanas procesu, padarītu to pieejamāku lietotājam un sekmētu saimnieciskās darbības attīstību, SPRK sadarbībā ar sistēmas operatoru ir pilnveidojusi regulējumu," skaidro SPRK vadītājs Intars Birziņš.

Savlaicīgi zināmas pieslēgšanās izmaksas

Pieslēguma objektiem, kas atradīsies 50 metru robežās no zemsprieguma (0,4 kV) elektrolīnijas, nepieciešamais spriegums nepārsniegs 400 voltus (V) un atļautā slodze būs līdz 100 ampēriem (A), pieslēgšanās izmaksas veidos divas pozīcijas. Tā būs maksa par pieslēguma izbūvi, kas būs atkarīga no pieslēgumam nepieciešamās slodzes un tiks noteikta par katru uzstādīto slodzes vienību (A), un maksa par objekta pieslēgšanu pie sadales sistēmas pēc izbūves, ko veidos faktiskās sistēmas operatora pieslēgšanas izmaksas. Pieslēguma izbūves izmaksas lietotājs un sistēmas operators šajā gadījumā segs vienādās daļās – katrs 50% apmērā.

Vienas slodzes vienības izbūves maksu jeb ampērmaksu AS "Sadales tīkls" katru gadu publicēs Latvijas Vēstnesī, tā būs spēkā no 1. maija līdz nākamā gada 30. aprīlim. Šogad ampērmaksa tiks publicēta līdz š.g. 5. jūlijam, un būs spēkā līdz 2022. gada 30.aprīlim. Sarežģītākiem pieslēgumiem izbūves izmaksas noteiks individuāli, tāpat kā līdz šim, tostarp gadījumos, kad pieslēguma ierīkošanai būs būtiski ģeogrāfiski šķēršļi vai citi sarežģīti apstākļi.

Ja lietotājam būs interese ierīkot, piemēram, rezerves vai pagaidu pieslēgumu, tādā gadījumā izmaksas pilnā apjomā būs jāsedz pašam lietotājam. Savukārt, ja pieslēguma ierīkošanai nebūs nepieciešama būvniecība, lietotājam būs jāmaksā tikai pieslēgšanas izmaksas.

Jāuzsver, ka pieteikumiem par jauna pieslēguma ierīkošanu vai slodzes palielināšanu, kas tiks saņemti no 2021. gada 1. jūlija, vairs netiks piemērotas attiecināmās izmaksas, ko veido sadales operatora iepriekš veiktie ieguldījumi esošajā sadales infrastruktūrā jeb elektroietaisēs.

Izmaiņas pieslēguma atjaunošanas procesā

Lietotājiem tāpat kā līdz šim būs iespēja bez maksas atslēgties no sistēmas vai samazināt pieslēguma jaudu. Ja lietotājs vēlēsies atjaunot pieslēgumu vai iepriekšējo jaudu un pieslēgums būs tehniskā kārtībā, kā arī tīklā būs pieejama jauda, lietotājam būs jāsedz jaudas uzturēšanas izmaksas un pieslēgšanas izmaksas. Tā tiks nodrošināts, ka tiek segtas sistēmas jaudas uzturēšanas izmaksas, un lietotāji ir motivēti uzturēt tiem sistēmā nepieciešamo un nodrošināto jaudu. Sezonālajiem pieslēgumiem, kam nepieciešamas lielas jaudas, piemēram, virs 100 A zemspriegumā (graudu kaltes) kopumā saglabāsies esošā kārtība pieslēgumu jaudas sezonālai samazināšanai un atjaunošanai, tomēr nosacījumi kļuvuši elastīgāki. Proti, jaudu varēs atjaunot 12 mēnešu laikā kopš tās samazināšanas, nevis 9 mēnešu laikā kā iepriekš.

Pārejas periods

Lietotājiem, kam līgums par pieslēguma ierīkošanu ir noslēgts līdz 1. jūlijam, pieslēgums tiek ierīkots atbilstoši līguma noteikumiem. Savukārt tiem lietotājiem, kuri nav noslēguši līgumu līdz 1. jūlijam, bet ir derīgi tehniskie noteikumi, sistēmas operators ierīkošanas izmaksas aprēķinās gan pēc jaunajiem, gan pēc iepriekšējiem SPRK pieslēguma noteikumiem. Ja rezultāti atšķirsies, lietotājs maksās mazāko summu.

Publiskās konsultācijas laikā ikviens interesents SPRK varēja sniegt priekšlikumus par konsultācijas dokumentu. Priekšlikumi saņemti no AS "Sadales tīkls", SIA "RTO Elektrotīkli", biedrība "Latgales ražojošo lauksaimnieku apvienība" LRLA un Konkurences padomes. No 13 iesniegtajiem priekšlikumiem 9 ņemti vērā vai daļēji ņemti vērā, bet 4 – nav ņemti vērā.