Bigbank Latvija 2020. gadā nopelnījusi 10 miljonus eiro

2020. gadā Bigbank Latvija apgrozīja 20 979 881 eiro, kas ir tikai par 2% mazāk nekā uzņēmumam ļoti veiksmīgajā 2019. gadā. Pērn gada apgrozījums bija 21 421 598 eiro. Gada peļņa sasniegusi 10 074 721 eiro, un Bigbank Latvija izdevies turpināt mērķtiecīgu darbības efektivitātes uzlabošanu. Aizvadītajā gadā banku nozarē plaši izmantotais rādītājs CIR (pamatdarbības izdevumu attiecība pret pamatdarbības ienākumiem) sastādīja 34% un neto peļņa uz vienu bankā strādājošo bija 154 008 eiro, kas ir par 3% vairāk nekā gadu iepriekš. Salīdzinājumam, 2018. gadā peļņa uz vienu darbinieku bija 119 470 eiro, bet 2017.gadā 72 745 eiro.

Panākumu pamatā bija jauni un klientu augstu novērtēti produkti, un to apliecina strauja izaugsme vairākos kreditēšanas segmentos. Lielākais izrāviens padevās uzņēmumu kreditēšanā, kur darījumu apjoms pieaudzis par 157%. Pavisam gada laikā izsniegti kredīti 71 240 552 eiro apjomā, savukārt ienākumu nenesošo aktīvu (NPL) portfeli izdevies samazināt no 5,6% līdz 4,3%.

«2020. gads bija sarežģīts gan uzņēmumiem, gan strādājošajiem, taču tas vēlreiz apliecināja, ka cilvēki spēj ātri pielāgoties jauniem apstākļiem un gūt panākumus, ja vien sadarbojas. Līdz ar ārkārtas situācijas izsludināšanu pagājušā gada martā apņēmīgi rīkojāmies, lai palīdzētu klientiem izvairīties no finansiālām grūtībām. Aicinājām laikus pieteikties visus, kuri zaudēja darbu vai nonāca dīkstāvē, lai izveidotu izdevīgāku un klientu atbalstošu maksājumu grafiku. Gada gaitā uz kādu no ikmēneša maksājumu samazināšanas instrumentiem pieteicās gandrīz 8% Bigbank Latvija klientu. Mūs īpaši priecē fakts, ka palīdzība bija efektīva, jo otrreiz palīdzība bija nepieciešama vien 7% no visiem maksājumu grafiku mainījušajiem kredītņēmējiem,» uz aizgājušo gadu atskatās Bigbank Latvija vadītājs Ģirts Kurmis.

Vadītāja teikto apstiprina regulāro Bigbank Latvija klientu aptauju rezultāti. Vērtējot bankas piedāvātos risinājumus maksājumu kavējumu gadījumā, augstākās atzīmes 9 un 10 balles piešķir vidēji četri no katriem pieciem aptaujātajiem.

Par Bigbank

Bigbank AS ir Igaunijas banka, kas specializējas patēriņa kredītu un aizdevumu juridiskām personām izsniegšanā, kā arī izdevīgu termiņnoguldījumu pakalpojumu sniegšanā. Uzņēmums izvērsis darbību ārpus Igaunijas, izveidojot filiāles Somijā, Zviedrijā, Latvijā, Lietuvā, Bulgārijā, kā arī piedāvājot pārrobežu pakalpojumus Austrijā, Vācijā un Nīderlandē. Uzņēmumu vada grupas valdes loceklis Martins Lants. Valdē darbojas arī Svens Raba, Marts Veskimagi un Argo Kiltsmans.